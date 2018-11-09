İsmail Baran’ın keyfi neden yerinde?

İsmail Baran…

Körfez Belediye Başkanı…

Önümüzdeki dönemde de görevini sürdürmeyi düşünüyor.

Tabii, doğal olarak, AKP’den başka isimler de başkanlık konusunda istekli.

Hatta en fazla aday adayının Körfez’den çıkacağı, başvuranların sayısının 10’u geçeceği konuşuluyor.

Daha doğrusu, önceki akşama kadar konuşuluyordu…

Dün sabah durum değişti.

İsmail Baran’ın tekrar aday gösterilme olasılığı arttı…

Diğer aday adaylarının umudu azaldı.

Diyeceksiniz ki, “Ne oldu?”

Şu oldu:

Hani dün sabah Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na İsrafil Kışla’nın atandığı haberi yayınlandı ya…

İşte o İsrafil Kışla, İsmail Baran’ın kayınbiraderi.

İsrafil Bey, geçen dönem Artvin Milletvekili idi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok yakın bir isim.

İlahiyatçı, iktisatçı…

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı…

İşte bu nedenle İsmail Baran’ın önümüzdeki seçimlerde de aday gösterilme şansı çok kuvvetli.

Dün İsmail Baran’ı aradım, “Hayırlı olsun” dedim.

Kesinlikle “Bu iş bitti” havasında değil.

“Arkadaşlarla eşit şartlarda yarışacağız… Allah’ın takdiri” dedi.

Aday adaylığı düşünenlere duyurulur.

Taciz ve tecavüzde şampiyonuz

Eskiden Anadolu’da sıkça kullanılırdı…

Ahlak dışı olaylar karşısında ninelerimiz ve dedelerimiz “Başımıza taş yağacak” diye tepki verirlerdi.

İnanın Türkiye bu hale geldi.

Şu rakamlara bakar mısınız?

Rakamlar, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nden…

2017 yılı verilerine göre, bir yılda 89 bin 725 dosya “cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar” kapsamında incelenmiş.

Sonuç?

Şüpheliler hakkında verilen 89 bin 725 kararın 33 bin 441’inin “küçük yaştaki çocuklara karşı işlenen suçlar” olduğu belirlenmiş.

Dahası var.

Çocuğa karşı işlenen 33 bin cinsel suçun 8 bini “aile içinde” meydana gelmiş.

“Taciz ve tecavüzde şampiyonuz” derken, haksız mıyım?

Anlamadığım bir de şu:

“Dindar nesil” yetiştirmek için yırtınıyoruz…

Eğitimde “imam hatipleştirme” her geçen yıl artıyor…

Ama toplum ahlak yönünden zenginleşeceğine, fakirleşiyor.

Bunda bir gariplik yok mu?

Yıllara göre en gözde meslekler

Dikkat ettiniz mi, Türk halkının mesleklere olan ilgisi dönem dönem değişiyor.

Hatırlarım, bizim çocukluk yıllarımızda, yani 50’li ve 60’lı yıllarda, “mühendislik” en gözde meslekti.

Lisenin en parlak öğrencileri mühendislik fakültelerine kapağı atardı.

Sebebi, ekonomik.

Mühendisler “teknik personel” olarak istihdam edilirdi, normal memurların 4-5 katı fazla maaş alırlardı.

Sonraki yıllarda, yani 70’li 80’li yıllarda “doktorluk” en gözde meslek oldu.

Bunun sebebi de ekonomik.

Doktorlar çok iyi para kazanıyorlardı.

90’lı ve 2000’li yıllarda bu kez “elektronik mühendisliği” en çok tercih edilen meslek oldu.

Bunun da nedeni büyük ölçüde ekonomik.

Çünkü elektronik mühendisliği okuyanlar sadece kendi mesleklerinde değil, ileri matematik bilgileri nedeniyle “finans” gibi başka alanlarda da iş bulabiliyorlar.

Özetlersek…

Türkiye’nin en parlak öğrencileri, “en çok para kazanılan mesleklere” yöneliyor.

İmamın şikâyeti

Geçenlerde sevgili dostum Kamil Yılmaz’la konuşurken, o anda yanında bulunan İmam Mustafa Altın’ın da sıkıntısını dinledim.

*İzmit Yeşilova’da oturuyormuş.

*Üç yıl önce Lotus Sitesi’nden ev almış.

*Taşınır taşınmaz evle ilgili sorunlar başlamış.

*İkide bir tuvalet giderleri tıkanıyor, pis su ters tepip evi basıyormuş.

*Evi yapanmüteahhite durumu bildirmiş, ama ilgilenen olmamış.

*”Evi bırakıp bir yere gidemiyoruz, ödümüz kopuyor” diyor.

*Evi yapan firmadan şikâyetçi.