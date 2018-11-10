Bahçelerde lale (tulipa) yetiştirilmesi

İlkbaharda erkenden bahçeleri şık ve gösterişli çiçekleri ile süsleyen lale, kesme çiçek olarak ve ev içinde vazoların süslenmesinde geniş ölçüde kullanılır. Lale soğanları, bahçelerin kumsal topraklı ve bol güneşli yerlerine dikilir. Buralarda hazırlanan çiçeklik yerlerine, sıralar halinde ve toplu bir şekilde dikildiği gibi mor menekşe, karanfil gibi karışık çiçek bitkileri ile bodur gül fidanlarının arasına karışık dikim yapılarak bahçelerde hoş manzaralı çiçek grupları teşkil edilir.

Bu karışık dikimlerde gül fidanları, henüz sürmeye başlarken lale soğanları çiçeklenmiş bir duruma gelirler. Gül fidanları, çiçeklenme devresine girdiğinde ise lale soğanları çiçeklerini savmış ve yaprakları sararmaya başlamış olurlar. Bu iki bitkinin topraktan en fazla besin maddesi çektikleri, büyüme ve gelişme devreleri değişik zamanlara rastladığından hiçbir suretle birbirlerine kök ve dalları ile zarar vermezler.

Sonbaharda, kasim aylarında dikilen lale soğanlarının verdiği çiçekler daha gösterişli ve canlı olur. Lale soğanları, sonbaharda on beş veya yirmi santim aralıklarla, sekiz veya on santim derinlikte açılan çukurcuklara dikilir ve bir çubukla yerleri belirtilir. Sonbahar’da dikilen bu lale soğanlarının yayla ikliminde kışın şiddetli soğuklardan zarar görmemesi için ocakların üstüne samanlı gübre serpilir.

Kış yağışları ile bu gübrenin sızan şerbetlerinden soğanlar, ayrıca beslenmiş olurlar. Lale bitkisinin çiçek rengine göre pek çok çeşitleri vardır. Bunları çiçeklerinin değişik şekillerine göre fantazi, çubuklu papağani panaşe olmak üzere birkaç grupta toplamak kabildir. Lale soğanlarına değişik mantari hastalıklar ve böcekler zarar vermektedir. Bunlara karşı uygun mücadele, zamanında yapılmalıdır; ayrıca lale soğanlarını mantari hastalıklardan korumak için münavebe yapmak faydalı olacaktır. Bir yıl lale soğanı dikilen alana, dört veya beş yıl ara verilmeli ve ondan sonar tekrar dikim yapılmalıdır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...