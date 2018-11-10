Aday “adaylarının” arkasında kim var?

Davulun sesi kulağa uzaktan “HOŞ” gelir…

Belediye başkan adaylarının “adaylık” başvuruları gibi. Yakınları, arkadaşları “Başkan adayı” olduklarında, birçokları pek sevindirik oluyor!

Kimisinin iştahı kabarıyor; kimisi kendisini aç tavuk gibi “buğday ambarında” görüyor.

Aday adayı olanlardan BAŞKAN olduklarında neler bekliyorlar neler…

Aday adaylarının şimdiki faaliyetleri MAYA çalmak!

Kimi etrafındaki KALELERİ vaatle, kimi yemek yedirmekle inşa etmeye çalışıyor. Kimi, bugüne kadar kapısını çalmadığı hanelere “tanrı” misafiri oluyor, 29 Mart’ta “Oylarınızı, hayır dualarınızı bekliyorum” diyor.

Aday adaylarının en büyük destekçileri ise esnaf…

Çarşı esnafı seçimlerin tartışmasız en bilgin HOCASI…

Alışverişe gelen vatandaş en iyi adayın kim olduğunu, kimi hangi adayı BAŞKAN seçmeleri gerektiğini esnaftan öğrenir. Tabi esnaf da bildiği en iyi adayın adını vatandaşa fısıldıyor!

Başkanlık “tezgahı” böyle kurulurken; ortaya, adayları hangi büyüklerin destekledikleri de çıkmaya başladı.

Mesela; birini iktidarın milletvekillerinden biri ve Cumhurbaşkanına yakın eski dostların, diğerini ise eski İçişleri Bakanı’nın desteklediği hatta arkasında olduğu söyleniyor. İnsanlar ne de olsa merak sahibi.

Hele hele insanlar “köyden” inme ise daha çok meraklı…

Aday adaylarının arkasındaki “DAYILARIN” kim olduğunu merak etmiyor değil.

Mesela; seçimi “yemek”le, yedirmekle kazanacağını umanların arkasında “BAKAN” varmış (!)

Seçimi tecrübe ve eski ”ahbaplarla” kazanacağını düşünen adayın arkasında hatırı sayılır milletvekili varmış!

Varmış… Varmış… Varmııııış….

Allah daha da artırsın o olan DAYILARI da, tıka basa dolu bindiğiniz minibüs şoförünün; “Arkalar boş beyler… Arkaları dörtleyelim (!)” demesi gibi, biz de aday adaylarının belediye ilan ve reklam vergisi ödemeden, taraftarlarına bedavadan yaptırdıkları “arkasında … … … … var” reklamlardan, hangi bakanın, hangi milletvekilinin veya Cumhurbaşkanına “yakın” kişilerin kimler olduklarını bir öğrensek!

Anlaşılan seçimler bayağı neşeli ve eğlenceli geçecek. Baksanıza; daha önceki seçimlerde adaylar kimsenin arkalarında olmasını beklemez, kendine güvenen ortaya çıkar “Ben varım” derdi.

Şimdi ise arkasında “DAYI” olmayan meydana çıkmıyor, daha doğrusu çıkamıyor!

Köroğlu’nun dediği gibi: “Delikli demir çıktı, mertlik bozuldu (!)”

Günümüzde seçim kazanmak için “Arkanızda, DAYINZ, bakanınız olacak…” Bunlar olmazsa BAŞKAN olamıyorsunuz!

Sizi HALK değil, bakan, milletvekili, parti TORPİLİ başkan seçtiriyor.

Siz aslında “seçilmek” için yemek yedirerek oy almak için boşuna masraf yapıyorsunuz. Nasıl olsa arakanızda DAYINIZ var, boş verin bunları…

Hele bir partiniz sizi kesin “aday” göstersin, gerisi kolay.

Değer mi şimdi o yıllardır kapısını bilmediğiniz haneye, “bir gece ansızın gelebilirim” diyerek gidip ev ziyareti yapmaya, “hal-hatır” sormaya?

Sizden sonra yanınızdakiler nasıl olsa ev sahibine hediyesini verirken; “Abimin arkasında … … … … Bakanı var, korkmayın Başkan seçilecek!” diyecek…

Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi?

Tıpkı DAVULUN uzaktan kulağa HOŞ gelen sesi gibi…

Seçime daha 4 ay var, ama biz bu sesleri daha çok duyacağız galiba!