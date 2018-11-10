Sosyal medya siyaseti öldürdü mü?

Başlıktaki soruya verilecek yanıtın yüzde doksan oranla “hayır, tam tersine” olacağını tahmin ediyorum. Ancak konuya biraz derinlemesine bakıp da kavramların anlamlarını yerli yerine oturtunca, ne yazık ki siyasetin ölümüne şahit oluyoruz.

Dünya ve Türkiye tarihine baktığımız zaman her siyasal hareketin mutlaka toplumun derinlerinde, köklerinde bir talebe karşılık geldiğini görüyoruz. Zaten doğru olan da bu taleplerden filizlenen oluşumların örgütlenmesi ve kamusal alanda siyaset üretmek adına faaliyet yapmasıdır. Bireysel ve kitlesel taleplere göre sistemde değiştirilmesi gereken noktaları tespit etmek, bunları formüle etmek; nihayetinde tutarlı ve net bir söylem inşa ederek mesajınızı toplumun farklı kitlelerine en basit şekilde aktarmak. Bu aktarımın sonunda insanların “rızalarını imal etmek” ve oylarını almak. İşte siyaset budur.

Ne yazık ki dünyanın yaşadığı teknolojik gelişmelerin hızı ve dönüştürdüğü alanların genişliği sebebiyle artık hiçbir şey yerli yerinde değil. Çünkü bir şeyler allak bullak olup, değişip dönüşürken kavramların ve anlayışların yerli yerine oturmasını sağlayacak kadar yeterli zaman geçmeden, tekrar bir devinim başlıyor. Yeni bir hengâme, yeni bir “yeni” ve sonrasında sürüp gidiyor bu bitmek bilmeyen döngü.

Durmaksızın süren değişim ve hiçbir şeyin yerini bulamadan ortalıkta sürüklendiği çağımızda; ne yazık ki siyaset kurumu da her parçasıyla dağılmış durumda. Birey bazında vatandaşların ve toplumun farklı kesimlerinin taleplerini anlayıp yorumlayacak ve basit bir söylem içerisine; tutarlı bir şekilde yerleştirerek çözümler üretmesi gereken siyasetçiler ne acıdır ki; ellerindeki telefonların tutsağı olmuş ve insanlık namına hiçbir şey üretmez haldeler.

TWITTER VEKİLLERİ

Kime ait olduğunu ne yazık ki hatırlayamadığım ama ülkemiz siyasetinin içinde bulunduğu durumu net bir şekilde ortaya koyan “Twitter Vekilleri” kavramı mevcut halimizi özetliyor. Siyasetin ülkemizdeki yapılış tarzı ve kurumsallaşma şekli dolayısıyla siyasetçiler sürekli olarak kendilerini kaygan zeminde hissederler. Zira bizde işleyen sistem “avaneler” anlayışı üzerine kuruludur. Bir lider vardır, etrafında 10-15 kişilik bir çember, bir dış halkada 100-150 kişi, bir dış halkada 500-1000 kişi derken böyle böyle genişleyen bir kast sistemi.

Eğer çemberiniz genişleye genişleye milyonları bulursa iktidar ya da ana muhalefet olursunuz, çemberiniz birkaç bin kişide kalırsa; çemberinizin çapı çarpı pi sayısı bölü yüzde on barajının medyan ortalaması gibi hesaplarla “siyasette bir köşe başı da bize düşsün ya hu” anlayışıyla; mensubu olduğunuz çemberde merkeze sizden daha yakın olanlara tam biat, sizden uzak olanlar üzerinde despot bir otorite ile siyaset denizinin bir kenarında çimersiniz.

Adeta kulaktan kulağa oynar gibi bir öngörülemezlik iskeleti üzerine inşa edilmiş olan bu örgütlenme biçiminde siyasetçiler doğal olarak güvensiz haldedirler ve sürekli bir onaylanma arzusu ile yanıp tutuşurlar.

Merkeze bir çember daha yakın olan ve kendilerini güdümledikleri kişinin yüzü gülerse onlara bahar gelir, yüzü düşerse cehennem ıstıraplarına savrulurlar. Merkeze daha yakın oldukları dış halkalara çok yüz vermezler ama yer yer böcekleştirdikleri bu kişiler fazla homurdanırsa da elleri ayakları titrer; çünkü malumunuz Osmanlı çağlarından bu yana bizim kültürümüzde ayak takımı ayaklandığı zaman kelle istemek âdettendir; çemberin merkezinde oturanlar da adam harcama konusunda olimpiyatlar düzenlense, asırlardır şampiyonluğu kimseye bırakmayacak denli acımasız ve vefasızdırlar. Teşbihte hata olmaz “it ite, it kuyruğuna” derler ya; işte o misal herkes bu huzursuz ve sıkıntılı dengeyi korumakla mükelleftir. İçinde olunan siyasal yapının genel eğilimi dışına çıkmak intihardır. Sistem sizi anında kusar ve döner arkasını gider. Aslolan ortaya bir katkı ya da fikir koymak değil, güce yakın olmaktır. Gücü konsolide etmek ve ahbap çavuş ilişkilerini yönetmek ne yazık ki siyaset yapma becerisi olarak tanımlanıyor.

Bu abuk sabuk yapılanmanın bir parçası olan siyasetçiler de bir şey üretmek yerine pozisyon alarak kişisel menfaatlerini daha iyi koruyabildikleri için, araziye uymakta tereddüt etmezler. Üstelik bu siyasal yapılanma içerisinde üstlerden onay, altlardan beğeni alma denklemi öylesine hayati bir öneme sahiptir ki; siyasetçiler akıllı cihazlarını ellerine alıp onlarla oynayarak, sosyal ağlardan gelen beğeniler ile onaylanma yoksunluklarını giderirler. Bu dijital mecralar üzerinden kendisini onaylanmış hissetme hastalığı tüm camiayı sarmış durumda. Hele ki bir de seçim döneminde değillerse yapacak bir şeyleri de olmadığı için iyice ellerindeki bu cihazlara sararlar. Seçim döneminde de durum aslında farklı değildir ama zaruretten ötürü sokakları, mahalleleri, köyleri gezdikleri için sosyal ağlarda yaptıkları yayınlar bir nebze mesnetlidir. Ancak seçimsiz dönemlerde siyasetçilerin sosyal medya delilikleri kitleselleşerek çığırından çıkar. “Siyasetçi” unvanına sahip kerameti kendinden menkul vatandaşlar bu sefer tipik şark kurnazlıkları ile simsarlık yapmaya başlarlar. Birkaç hafta önce kaleme aldığım ve yine bu sayfadan sizlerle paylaştığım yazım olan “Sosyal Medya Nedir? Ne değildir?” başlıklı yazıda tanımlamaya çalıştığım “yapan değil, konuşan insanlar” siyaset sahnesinde de rolü ve rantı kimseye kaptırmazlar.

SİYASETÇİ DEĞİL SİMSAR

Bugün ülkemizdeki tüm partilerin her kademede görev yapan siyasetçileri içinde yüksek bir dünya görüşüne sahip, siyasetin aslında toplum yararına bir aktivite olduğunun idrakinde ve buna göre eyleme geçen kişi sayısı on beş, hadi sizin güzel hatırınız için yirmi diyelim.

Hayatı sadece güç ilişkilerinden, delege pazarlıklarından ve ahbap çavuş muhabbetlerinden ibaret insanlar; partilerin il, ilçe, genel merkez, meclis grubu, başkanlık divanı gibi her yerlerini ele geçirmiş durumdalar. Rafine zevkleri olmayan, fanatikçe ve ilkel bir taraftarlık dışında sporla ilgisi olmayan, televizyonun şişirdiği sözde sanatçılara aval aval bakan, ailesine eşine çocuğuna zaman ayırmayı bilmeyen bir sürü bozuk karakterli, boş kafalı ve ruhsuz insan çok ama çok uzun yıllardır bu toprakların kaderini belirliyor.

Tek yaptıkları kolektif üretim gereken ortamlarda ahkam kesmek olan, sahip olduğu iki tane bağlantısını ballandırarak şişiren (ki bu durumu en güzel tanımlayan deyim “anasını boyayıp babasına satmaktır”), olmayan ilişkileri ve bilgileri çekirdek çitlercesine kolay yalan söyleyerek etrafa saçabilecek cüreti kendinde bulan, söyleyecek iki mantıklı cümlesi olmadığı için belirli günler ve haftalar takvimine göre sosyal medyalarda beğeni peşinde koşan, her türlü cenaze haberine “yaşasın üzerine siyaset yapacak bir şey buldum” diye anında üşüşen; üretmeyen ve üretebilecek zekaya, bilgiye, dünya görüşüne sahip olmayanlar tarafından bu ülkenin siyaset kurumları tümden ele geçirilmiş durumda.

Ne yazık ki ülkemizdeki siyasi liderlerin tümü bugüne göre bir önceki jenerasyondan insanlar oldukları için; kalabalık CV’li, güzel networkingli ve kendisini iki tane süslü lafla iyi pazarlayan bu simsar takımını gerçekten matah tipler zannediyorlar. Sonuç ortada; dünyanın aslında en güçlü iktidarı yönetim zafiyeti yaşarken, dünyanın en çok yönetim zafiyeti yaşayan iktidarı karşısında her seçim tokatlanıp evine yollanan bir bacaksızdan farkı olmayan muhalefet partileri ortalıkta dolanıyor. Kafası kesik tavuğun hareketleri bile bunlardan daha tutarlı, anlamlı ve bir amaca hizmet ediyor.

Bugün ne yazık ki toplumun gerçek sorunları ile ilgilenen siyasetçi sayısı çok az. İktidar ya da muhalefetten her şehirde ancak bir iki tane nitelikli ve gerçek anlamıyla başkaları için bir şeyler yapmak niyetinde olan siyasetçi çıkıyor ya da çıkmıyor. Siyasi makamları işgal etmiş olanlar sosyal medyalarında beğeni toplayarak onaylanma güdülerini tatmin ederken, beğenilerinin kaç santim olduğu ile birbirlerine şişinerek üstlerine “en güzel santimler benimkinde”, “santimi az ama benim rt’ler de maşşallah iki gün sürdü” gibi nitelik değil nicelik yarıştıran bağlamlardaki cümlelerle yaranmaya çalışırken; bir dış çemberdekileri o santimlerle döverek sigaya çekiyorlar.

Bu çemberlerin tamamen dışında olan ülkenin yüzde 95’i de kendi yaşamsal dertlerinin peşinde ayakta kalmaya çalışıyor. Çocuğunun eğitimini düşünüyor, sağlık sorunlarıyla uğraşıyor; it gibi çalışıp kendisine kalan zamanda pelte gibi yığılıp kalıyor. Fırsatını bulursa da kırk yılın başı, hayattan iki satırlık bir keyif almanın fırsatını yaratmaya çalışıyor. Yani insanlar, insan gibi yaşamak için didiniyor. Siyaseti ve ona bağlı yapılar olan bürokrasiyi, ticareti, sivil toplumu ve diğer tüm güç konsolide edilen yönetim alanlarında köşe başlarını tutmuş olanlar da birbirleriyle santimlerini yarıştırıyor.