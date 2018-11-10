Ne zamandan beri alın terinden utanır olduk?

Çok çalışmak başarı getirir mi?

Başarıya giden yol çok çalışmaktan geçer ve hayattaki amacınızı gerçekleştirmek için çok çalışmak çok değerli bir erdemdir

Günümüzde, popüler kültür çok çalışanları ve zor işlerin altına girmek için gereken iradeyi gösterenleri itici figürler olarak göstermeye başladı.

Televizyonu açtığınızda onlarca dizi ile karşı karşıya kalıyorsunuz.

Bu dizilerden birkaç tanesine göz gezdirin.

Dizilerin kahramanları genellikle suça bulaşmış, etrafa kabadayılık taslayan ve etrafınızda görmek istemeyeceğiniz karakterde tipler.

Popüler kültürdeki, sert, acımasız ve anlayışsız kişileri ikonlaştırma çabası, gençlerin de bu tarzı örnek almasına sebep oluyor.

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Aynı şekilde, gençlik dizilerinde okulu var oluş amacına uygun kullanıp, derslerine çalışan sorumlu öğrenci itici bir tip olarak gösteriliyor.

Böyle bir algı, gün boyunca televizyonlarda döndüğünde bunu izleyen ve karakterinin gelişim aşamasında olan bir genç sizce objektif olarak doğru olanı mı, yoksa popüler kültürün yücelttiği yanlış olanı mı örnek alır?

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Bu durum, sadece televizyondaki görsel ortamla sınırlı kalmıyor.

Okullara baktığınızda, dersine yoğunlaşan sorumlu öğrenci, okulu amacı dışında her amaçla kullanan diğer kesimin gölgesinde kalıyor. İş yerlerinde de durum çok farklı değil.

Gün içinde zamanı doğru değerlendirip işini yapması gerektiği gibi yapan, çalışanların geri kalanı tarafından pasif bir dışlanmaya maruz kalabiliyor. Ne yazık ki böyle bir durumda, doğru olanın yanında olan yönetici sayısı fazla olmuyor.

Çok çalışmak başarı getirir mi?

O zaman sorularımızı soralım:

NEDEN ÇOK ÇALIŞMAKTAN VE ZOR İŞLERDEN KAÇIYORUZ?

O kadar kolaya alıştık ki, sonuçlarını derhal göremediğimiz bir çalışmanın yükünü çekmek çok ağır geliyor.

Elbet bir başkası yapar zihniyetiyle, zor iş gördüğümüzde elimizi taşın altına sokmak yerine sessiz kalmayı tercih ediyoruz.

Dürüst şekilde ve sağlam adımlarla başarıyı yavaş yavaş yakalamak yerine, köşe dönmek daha cazip geliyor.

Başarıya giden yolun kolay olmadığını görüp, çekilmesi gereken acıyı çekmekten kaçıyoruz.

PEKİ, ÇOK ÇALIŞMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Başarı, tüm gücünüzle çalışmayı gerektirir. Başarıya giden yol çok çalışmaktan geçer.

Hedeflerinizi günlük istek ve arzularınızın önüne koyup, bazen çok istediğiniz şeyleri yapamamak pahasına çalışmayı gerektirir.

Başarı yolunda çok sayıda engel bulunur. Başarı yolundaki engelleri aşmanın en kalıcı ve sürdürülebilir yolu çok çalışmaktır.

ÇOK ÇALIŞMAK BAŞARI GETİRİR Mİ?

Kolay işi herkes yapmak ister ve herkes yapar. Zor işlerse sağlam bir karakter gerektirir. Bugün zor bir işi başarırken yaptığınız çalışmanın meyvesini, hayatınız boyunca alırsınız. Vasat işler vasat sonuçlar doğurur. Buna karşılık, zor işler büyük başarılar getirir.

Bu durumu, bir tepeye tırmanmaya benzetebiliriz. Tepeye tırmanırken çok fazla enerji sarf edersiniz. Ancak bir kez zirveye ulaştığınızda, oradan sonra işler kolaylaşır. Hayat da böyledir. Kariyerinizin başında tepeye tırmanırken sarf ettiğiniz güç, ilerleyen yıllarda size rahatlık ve refah olarak geri dönecektir.

Zor işlere gönüllü olmak ve bunları başarmak için çok çalışmak uzun vadede kişiliğinizi sağlamlaştırır. Çocuklar istedikleri her şeyin ayaklarına gelmesini isterler, gelmediği zaman da buna ağlayarak tepki gösterirler. Ama büyüdüğünüzde işler böyle yürümez. Eğitim ve iş hayatında, çalışmazsanız kimse gözünüzün yaşına bakmaz. O yüzden bu kafa yapısına ne kadar erken erişirseniz, eğitim ve iş hayatınızdaki yolculuğunuz o kadar kolaylaşır.

Çok çalışmak, hayatınızın ve kariyerinizin iplerini kendi elinize almanıza olanak sağlar. Artık başkalarının size verdiği kadarıyla yetinmek zorunda kalmazsınız. Daha çok çalışıp hayallerinizin peşinden gidersiniz.

Rakiplerinizin %95’i zor işlerden kaçar. Siz bu sorumluluğu aldığınızda, 100 kişiden 95’inin önüne geçmiş olursunuz.

NASIL ÇALIŞMAK GEREKİYOR?

Öncelikle hayattaki amacınızı belirleyin. Amacınızın ne olduğunu bilmeden, sadece çok çalışmış olmak için çalışmanın hiçbir anlamı yoktur. Zaten böyle bir durumda sürdürülebilir şekilde aynı tempoyla çalışamazsınız. Buna karşılık, amacınızı bildiğinizde, bu sizi doğal olarak daha çok çalışmaya itecektir.

Körü körüne çok çalışmayın, akıllıca çalışın. Bu blogda da üzerinde durmaya çalıştığım akıllı çalışma teknikleri sayesinde, körü körüne çalışmak yerine, sürdürülebilir başarıyı yakalamak için çalışın.

Kafa yapınızı değiştirin. Çok çalışmaktan ve zor işlere gönüllü olmaktan kaçınmayın.

Zor iş yapmayayım derken harcadığınız enerji ve stres, çoğu zaman işin kendinden daha yorucudur.

Başarıya giden yol çok çalışmaktan geçer ve çok çalışmak büyük bir erdemdir.

Bunu utanılacak bir şeymiş gibi gösteren popüler kültüre ve çevrenize kulaklarınızı tıkayın. Çok çalışmak hayattaki amacınızı gerçekleştirmek için olduğunda anlamlı bir hal alır. Bunu akıllıca bir strateji ile birleştirdiğinizde başarı sizin olacaktır. (Alıntı-volkancelen.com)

Çalışmak ile ilgili söylenmiş anlamlı sözler

--Çalışanlar kötülük etmeye vakit bulamazlar, çalışmayanlar ise kendilerini kötülüklerden kurtaramazlar. (Hz. Ali (r.a.)

-Çalışacağım, kendimi hazırlayacağım ve bir gün şans kapımı çalacak. (Abraham Lincoln)

-A'yı hayatta başarı olarak tanımlayalım, o zaman A= x+y+z "x" çalışmaktır, "y" oyundur, "z" de çeneyi tutmasını bilmektir. (Albert Einstein)

-Çalışmak; sıkıntıyı, kötülüğü ve yoksulluğu uzaklaştırır. (Andre Maurois)

-Çalışmadaki devamlılık, her güçlüğü yener. (Anthony Trollope)

-Hiç kimse, hiçbir şey söylemeyen karıncadan, daha iyi öğüt veremez. (Benjamin Franklin)

-Yaptığım on şeyden dokuzunun başarısızlıkla sonuçlandığını gördüm gençken, başarısız olmak istemiyordum, onun için ben de on kat daha çok çalıştım. (Bernard Shaw)

-Ne kadar çok çalışırsan, o kadar mesut olursun. (Charles Dickens)

-Dertler için tek bir deva vardır: Dünyanın bütün ilaçlarından iyidir çalışmak. (Dale Carnegie)

-Ölümsüzlük, bitmeyen sonsuz bir işte çalışmaktır. (Ernest Renan)

-Bir saatlik canlı ve ateşli bir çalışma, hülya içinde geçen yıllardan daha faydalıdır. (Henry Ward Beecher)

Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı, olmak şarttır. (Honore de Balzac)