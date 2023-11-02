Aday olma Kılıçdaroğlu

Türkiye'de 1923'ten 1945 yılına kadar tek parti vardı. O da CHP. Atatürk’ün kurduğu partiydi. 27 yıllık tek başına ülkeyi yönetti. Tek parti dönemi 1950 yılında bitti. Seçime gidildi. Adnan Menderes’in sağcı Demokrat Partisi sandıktan zaferle çıktı. 10 yıl boyunca genel seçimleri (1950, 1954 ve 1957 yıllarında) kazanan Demokrat Parti idi. Ta ki 27 Mayıs 1960 darbesine kadar.

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Darbeden sonra hükümeti kuran İsmet İnönü, 1961’den 1965 yılına kadar Başbakandı. Sol bu tarihten sonra bir daha tek başına iktidar olamadı. CHP, on yıl sonra 1974 yılında Bülent Ecevit’le iktidar oldu. Halk bu sefer Karaoğlan demişti ama Milli Selamet Partisi (MSP ) ile ancak koalisyon kurabildi. Ecevit, Amerika’ya Avrupa’ya kafa tutup Kıbrıs’ı kurtardı. 9 ay iktidarda kaldı. Ortağı Necmettin Erbakan’la fikir ayrılığına düştü. Seçime gitti. Olmadı. Süleyman Demirel tek başına iktidara geldi. 4 yıl sonra Ecevit yine iktidara geldi yine bu sefer üç partinin birleşmesinden doğan bir koalisyonla.

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Güçlü bir meclis çoğunluğu yoktu. 2 yıl başbakanlık yaptı. 80 darbesi oldu. Türkiye siyasal tarihinde hep sağ partiler tek başına kazandı. 1980 sonrası Turgut Özal örneğindeki gibi. Hem de tek başına güçlü bir şekilde geldi iktidara. Üstelik 10 yıl boyunca. Sol kendi başına yine iktidar olamadı. 19 yıl sonra Ecevit tekrar Başbakan oldu. Kaderinde yine koalisyon vardı. Bu sefer ortakları MHP ve Anavatan Partisiydi. Solun kaderiydi tek başına iktidar olamamak. Kaderinde hep koalisyon kurmak vardı. Nedense 1950’den beri halk, sol partiye yani CHP’ye tek başına iktidarı nasip etmedi.

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Ecevit’in 3 yıllık başbakanlığından sonra yine bir sağ parti geldi iktidara.. AKP… Hem de en güçlü bir şekilde. 20 yıldır iktidarda. En son seçim olan 14 Mayıs 2023 ‘te Kılıçdaroğlu’nun başını çektiği 6’lı masa ile Erdoğan’ın başını çektiği 5’li Cumhur İttifakı vardı. Erdoğan’ın bu seçimde işi zordu. Tek başına iktidar olamayacağını anlayınca ortakları olan MHP, Büyük Birlik Partisi yanına Hizbullah’ın siyasi kanadı olduğu bilinen Hür Dava Partisi (Hüdapar) ile Yeniden Refah Partisi Cumhur ittifakına kattı. Dışarıdan Vatan Partisi ile ANAP destek verdi. Cumhur ittifakı 5 ittifak, 2 parti dışarıdan olmak üzere 7 partiden oluşarak % 52 ile seçimi kazandı.

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Kılıçdaroğlu ise % 48 aldı ve halen o koltukta oturuyor. Hangi yüzle oturuyor bilmiyorum ama halkın çoğunluğu onu istemiyor. Millet İttifakın adayı Kılıçdaroğlu’na partililer ve sol görüşlüler mecburen oy verdi. Yani, son umut ve demokrasi için tıpış tıpış sandığa gittiler. Şayet millet ittifakın adayı, halk arasında sevilen ve yeni bir yüz olmuş olsaydı eğer (İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi) sol çok daha fazla oy alır belki de iktidar olurdu. Halk arasında bir söz vardır “ Okunmuş kitap” diye. Halk değişimi seviyor. Bu halk çok çabuk rüzgârlara kapılıyor ve kararsızlar gidişatı değiştirebiliyor, ama halkın istediği aday çıkmayınca bu sefer de olmadı. Kılıçdaroğlu, 2014 yılı cumhurbaşkanı seçiminde MHP ile birlikte Ekmelettin İhsanoğlu'nu çıkarttığında çok büyük tepki almıştı. CHP’nin oyları % 22’ten öteye gidemedi.

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2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce’yi aday çıkardı. İYİ Parti de Meral Akşener’i. İnce, CHP’nin oylarını %31 yaptı ama yetmedi. Yani sol (CHP) yine kaybetti. Evet, KılıçDaroğlu dürüst bir politikacı, hümanist bir insan. (kendisine atılan yumruğu bile af etti) Türk halkına lider denildiği zaman “Hayt- Huyt” yapanı, yumruğunu masaya vuranı seviyor. (Son yıllarda yıldızı parlayan Ümit Özdağ gibi) Sayın Kılıçdaroğlu “Gel, halktan biri olan beni dinle. O makamı meşgul etme. Seninle olmuyor, anla artık bunu.”

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Örneğin Cumhuriyetin 100 yılını en coşku ve törenlerle kutlamak en başta CHP’ye yakışırdı. MHP bile güzel bir video klip yapıp TV’lere reklam verirken, partinin başı olarak ne yaptın Kılıçdaroğlu? ALTI OK’un anlamından biri olan CUMHURİYET 100 yıla yakışır bir program hazırladın mı? Üstelik partinin de yaşının 100 yılı doldurmasına rağmen. Sadece koltuğunda oturup önümüzdeki seçimi kazanmak için delege avı peşindeydin. CUMHURİYET’e halk kendi sahip çıktı. Sahalara indi ve en coşkulu şekilde kutladı. Atatürk’ün Partisi CHP, Cumhuriyetin 100. Yılını bile kutlayamazken, Altı Ok’tan biri olan HALK öyle bir kutladı ki, herkesin ağzı açık kaldı. Kılıçdaroğlu olarak program yapsaydın bile böyle coşkulu olmazdı... Anla artık: partilide, halkta değişim istiyor..