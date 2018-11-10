“Göbekli Tepe” ile yeniden doğan şehir; Şanlıurfa

En son ne zaman gitmiştim, hatırlamaya çalışıyorum.

Sağlam bir 20 yılı var.

Oysa 90’lı yıllarda ne çok giderdik.

Yılda en az iki kez.

Teröre inat!

İlk gidişimizi hatırlıyorum.

Yıl, 1992.

KOSİAD başkanıyım.

Toplantıda “GAP bölgesine gidiyoruz… Urfa, Mardin, Adıyaman, Gaziantep…” dediğimde, arkadaşlar yüzüme garip garip bakmıştı.

Gittik.

15 kişiyle.

Geziyi tamamen GAP İdaresi organize etmişti.

GAP projesini ilk kez bu gezi sayesinde çok yakından görmüş, tanımıştık.

Güneydoğu’ya hepimiz ilk kez gidiyorduk.

Urfa’yı ilk tanımam hâlâ gözümün önünde.

Küçük bir havaalanı…

Güvenlik en üst seviyede…

Gelen giden sıkı kontrolde…

Urfa, hani o filmlerde gördüğümüz Urfa…

Dokusu henüz değişmemiş.

Ortada daha turizmin “t”si yok.

Kim, neden gitsin ki?

Sadece “Peygamberler şehri” olarak anılıyor, bazı dini gruplar gidip geliyor.

Gitsen, konaklayacak doğru dürüst otel yok.

İlk gittiğimizde DSİ’nin misafirhanesinde kalmıştık hiç unutmam.

Köprübaşı’ndaki kahvaltı salonlarında kahvaltı yapmıştık.

Hemen karşı fırından kapıp getirilen sıcak pidelerle…

Balın, kaymağın, yöresel peynirlerin tadı bir başkaydı.

Sabahın köründe ciğer kebapla kahvaltı da yapılabileceğini ilk kez öğrendik, uyguladık.

Yine ilk kez “sıra gecesine” katıldık.

Sıra gecesi geleneğinin büyük ustası “Kazancı Bedih”i ilk orada dinledik.

*Urfalıyım ezelden…

*Nemrudun kızı…

*Yeşil ördek gibi…

*Ağlama yar ağlama…

*Ali’yi gördüm Ali’yi…

*Atımı bağladım iğde dalına…

Terör günleriydi, sıkıntılı günlerdi, ama Urfa’yı sevmiştik.

Doğaldı… Sıcacıktı…

Başkalaşmamıştı… Kendisi gibiydi… Neyse, o!

Daha sonra kaç kez gittiğimi, KOSİAD başkanı olarak kaç kez işadamı grubu götürdüğümü hatırlamıyorum.

Güzel günlerdi.

Yıllar sonra bir kez daha Urfa

*******

Gidilmesi görülmesi gereken o kadar çok yer var ki, yıllar sonra bir kez daha Urfa’ya gideceğimiz hiç aklımıza gelmezdi.

Bizi, neredeyse çeyrek asır sonra tekrar Urfa’ya götüren “GÖBEKLİ TEPE” oldu.

Taş çağı avcılarının gizemli kutsal alanı…

Bilebildiğimiz insanlık tarihinin başladığı yer…

Tarihin sıfır noktası…

Yaz ortasında programımızı yaptık, eşim ve ben kasım ayının ilk üç gününü Urfa’da geçirdik.

Bugün size “Göbekli Tepe ile yeniden doğan şehir” Urfa’yı anlatmaya çalışacağım.

Gördüklerimizi, duyduklarımızı, yaşadıklarımızı…

Eğer Urfa’ya gitmediyseniz, büyük eksiklik, mutlaka gidin!

Urfa’yı tanımamak, büyük kayıp!

Urfa kabuğunu yırtmış, geleceği parlak bir şehir haline gelmiş

*******

Uçağımız Urfa üzerinde alçalırken değişimi hemen fark ettim.

GAP projesi sayesinde ovalar sulanmış, yeşil örtü yoğunluğu artmış.

Öbek öbek düzenli fıstık bahçeleri kurulmuş.

Zeytinliklerin sayısı çoğalmış.

Uçsuz bucaksız pamuk tarlaları...

Yine tepeden bakınca net görüyorsunuz, kent merkezi çok büyümüş.

Eski Urfa korunmuş, o tarihi dokuya dokunulmamış, çevresinde yepyeni bir Urfa kurulmuş.

2018 yılı başındaki nüfusu kaç biliyor musunuz?

Kocaeli’ni geçmiş, 2 milyon 31 bin.

Bu nüfusun 1 milyona yakını (970 bin) merkezde oturuyor.

Yeni Urfa, çok katlı!

10 kat… 15 kat…

Düzenli, kaliteli binalar…

Akıllı apartmanlarda daire fiyatları 800 bin lira civarındaymış.

Kent içinde bulvarlar yapılmış, çok düzgün yollar açılmış.

Yollar kesişmiyor, hep battı-çıktılarla geçilmiş.

Saymaya çalıştım, vazgeçtim.

Yeşil alanlar bakımlı ve çiçekli.

Adım başı otel.

Eski konaklar, butik otele dönüştürülmüş.

Biz de bu otellerin birinde Türkmen Konağı’nda kaldık.

Sayısını bilmiyorum, çok sayıda “yıldızlı otel” de var.

Özetle şunu söyleyeyim:

Urfa’nın geleceği çok parlak!

Urfa, her yönden katlanarak büyüyecek, öyle görünüyor.

Nüfus yönünden büyüyecek…

Ekonomik ve sosyal yönden büyüyecek.

Özellikle turizm, iyi değerlendirilirse, göreceksiniz Urfa’yı uçuracak.

Göbekli Tepe, Urfa’nın “turizm lokomotifi” olacak.

Urfa’yı dünyaya açacak.

Turizmin yanı sıra, elbette tarım yönünden de önemli bir nokta.

Su var, güneş var, her yıl çift ürün alınıyor.

Pamuk, mısır…

Nohut, mercimek…

Fıstık, zeytin, nar…

Eğer bir de “tarıma dayalı sanayiyi” geliştirebilirlerse, değmeyin Urfalıların keyfine!

Acımız büyük, keyfimiz yerinde

*******

Urfa’ya yeni bir havaalanı yapılmış.

GAP Havaalanı…

Çok büyük değil, ama derlitoplu.

Şehre 45 kilometre uzaklıkta.

Havaş’ın servisiyle şehre gittik, son durakta bizi gazeteci arkadaşımız Tahir Gülebak’ın gönderdiği araba karşıladı.

Bizi konaklayacağımız Türkmen Konağı’na götürecek.

Gitmeden Tahir Bey’e uğradık.

Tahir Bey, URFANATİK Gazetesi sahibi, aynı zamanda Urfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı.

Gazete ve dernek binası yan yaya, iç içe.

Dernek odası Urfa usulü düzenlenmiş.

Masa yok, sandalye yok, yer minderleri ve yastıklarla donatılmış.

Misafirleri vardı, sohbet ettik.

Sonra bizi konaklama yerimize götürdü.

Türkmen Konağı’nın sahibi Kamil Bey, okuldan arkadaşı…

Gittiğimizde Kamil Türkmen gün içinde gittiği Halfeti’den henüz dönmemiş.

Konak; iki katlı, 7 odalı, 16 yatak kapasiteli.

Ayrıca birinci katta mutfağı, bodrum katında kahvaltı ve yemek salonu var.

İki terası, tarihe bakıyor.

Balıklı Göle, kaleye…

Üç yıl önce “en iyi konaklama” ödülü almış.

Akşam Tahir Bey ve kızı Gülizar Hanım’la yemekte beraber olduk.

“Sıra gecesi” teklif ettiler, “Çok gittik” diye geri çevirdik.

“Normal bir yere gidelim… Öyle turistik filan olmasın… Sizin aklınıza geldiğinizde kebap yemeye gittiğiniz bir yer olsun!”

Şehrin dışında, Sebze Hali’nin girişindeki bir kebapçıya gittik. Altın Kebap… Park yeri dolu, içerisi tıklım tıklım!

Gündüz saatlerinde masaya oturabilmek için sıra bekleniyormuş.

Söylemeye gerek yok, kebap çeşitlerinin hepsi de çok lezizdi.

Otele döndük, Kamil Bey Halfeti’den dönmüş bizi bekliyor.

Avludaki masaya oturduk, çaylarımızı içiyoruz.

Güleç yüzlü, hoşsohbet…

Otel işletiyor, aynı zamanda rehberlik yapıyor.

Urfa’nın, Urfalıların durumunu sordum.

Esprili cevap verdi:

“Acımız büyük, keyfimiz yerinde!”

“Acı” dediği, acı biber, yani isot!

“İsot”suz bir yaşam düşünemiyorlar.

Acı yiyip, keyif çatıyorlar.

Veya acı yemek, her Urfalı için mutluluk kaynağı!

Böyle bir yaşam felsefesi oluşmuş.

Şu fıstık konusu

*******

Siz siz olun, Urfalıların yanında “Antep fıstığı” diye bir ifade kullanmayın.

Fena bozuluyorlar.

Nedeni şu:

Hani bizim “Antep fıstığı” dediğimiz fıstık, Gaziantep’ten çok Urfa’da yetişiyormuş.

Yüzde 70’i Urfa’da, yüzde 30’u Gaziantep’te…

Ama Gaziantepliler uyanık davranıp fıstığı “Antep Fıstığı” diye tescil ettirmişler.

O zamandan buyana da o fıstığı bütün Türkiye, hatta bütün dünya “Antep fıstığı” olarak biliyor.

İşte bozulmalarının sebebi bu!

Bence haklılar da…

Ama olmuş bir kere.

Urfa’da fıstık, “Şanlıurfa fıstığı” diye satılıyor.

Kesinlikle “Antep fıstığı” diye değil.

Antep baklavası mı, Urfa baklavası mı?

******

Urfalıların canını sıkan bir de baklava konusu var.

“Unu bizden, sadeyağı bizden, fıstığı bizden, ama adı Urfa baklavası değil Antep baklavası, bu nasıl iş?” diye fena söyleniyorlar.

Bu yönüyle hiç düşünmemiştim.

Söyledikleri doğru.

Gerçekten en iyi baklavalık un, Urfa’da yetişen buğdaydan elde ediliyor.

“Sadeyağ” dedikleri ise tereyağının özü!

“Sadeyağ”ın merkezi de yine Urfa.

Eee, en fazla fıstık da Urfa’da yetiştiğine göre, şeker hariç baklavanın bütün malzemesi Urfa’dan!

Ama ne yapalım ki, Gaziantep’in insanları ticari yönden daha uyanık.

Urfalılar, canları sıkılsa da bu gerçeği kabul ediyorlar.

Urfa’da öyle bir müze var ki

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Görmeden inanamazsınız.

Ne kadar okusanız da, ne kadar dinleseniz de o müzeyi kafanızda canlandıramazsınız.

“Urfa’da böyle büyük, böyle muhteşem bir müzenin ne işi var” der geçersiniz.

Görünce çarpıldım.

Gözlerime inanamadım.

120 bin metrekare alanda kurulu.

37 bin metrekaresi kapalı.

75 bin parça eser var, bunun 12 bin parçası sergileniyor.

“Türkiye’nin en büyük müzesi” olduğu söyleniyor.

2015 yılında hizmete açılmış.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın bu müzenin yapılmasına önayak olduğu söyleniyor.

Kim düşündüyse, kim gerçekleştirdiyse, binlerce teşekkür etmek gerekir.

Urfa’nın tarihi ancak böyle muhteşem bir müzede toplanabilirdi.

Hemen yanı başında bir de mozaik müzesi var.

Burası da inanılmaz.

Mozaiklerin bulunduğu yerin üzerine kurulmuş.

Altı şeffaf bir platformun üzerinde zikzak yaparak dolaşıyorsunuz.

Aralara seyirlik küçük platformlar yerleştirilmiş.

Olağanüstü bir müze!

Halfeti de görülecek bir yer

*******

Halfeti, Urfa ile Gaziantep arasında.

Urfa’ya da gitseniz, Gaziantep’e de gitseniz Halfeti’yi mutlaka görün.

Urfa’ya 130 kilometre uzaklıkta.

Gaziantep yolunda Suruç ovasını geçtikten sonra sağa dönüp Halfeti’ye doğru yöneliyorsunuz.

Fırat kıyısında.

Daha doğrusu, Birecik Barajı yapılıp Fırat şişince, Halfeti’nin bir kısmı su altında kalmış.

Su altında kalan mahalleler tepede kurulan Yeni Halfeti’ye taşınmış, baraj gölü çevresindeki eski Halfeti yamaçları ise tarihi bir dokuya bürünmüş.

Sahili, tekne ve lokantalarla dolu.

Akın akın turist geliyor.

Teknelerle Fırat baraj gölünde dolaşıyor, dönüp yemeğe oturuyorlar.

Yamaçlardaki taş evler, özellikle Rumkale, su altında kalan camilerin görüntüsü, görülmeye değer.

Onu da yazayım, tek çirkin görüntü, Halfeti’nin tepesine sonradan yapılan “ucube otel”!

Tabii suç o oteli oraya yapanda değil, bu otelin yapılmasına izin verende.

Yazık! Affedersiniz ama o otel Halfeti’nin içine etmiş.

Halfeti’ye bizi konakladığımız konağın sahiplerinden Remzi Türkmen götürdü.

Dostluğundan, rehberliğinden çok memnun kaldık.

Size bir isimden daha söz etmek istiyorum.

Mehmet Sümer’den…

İzmit Bursa Kebapçısı İşletme Sorumlusu Mehmet Sümer, Halfeti’lidir.

Halfeti’ye yaklaşınca “Senin memleketteyiz” diye telefon ettim.

Hemen yeğenine telefon etmiş, onun adı da Mehmet.

Mehmet bizim tekneye binmemize yetişemedi, ama tekneden indiğimizde karşımızdaydı.

Teknesi var, kaptanlık yapıyor.

“Bir şeyler ikram etmeden sizi bırakmam” dedi, oturduk birlikte yemek yedik, sohbet ettik.

Yanında yine kendisi gibi rehber ve tekne kaptanı Yusuf Çakır da vardı.

Bize Halfeti’yi çok iyi anlattılar.

Ve Göbekli Tepe

*********

Size Göbekli Tepe’yi nasıl anlatayım?

Kuru kuru bazı arkeolojik bilgileri sıralayacak değilim.

Göbekli Tepe’yi görmeniz, yaşamanız lazım.

Göbekli Tepe için “Tarihin sıfır noktası” sloganı tam uyuyor.

Bugüne kadarki bütün ezberleri bozmuş.

Tarih kimine göre 5 bin- 6 bin, kimine göre 8 bin yıl önce başlatılırdı ya…

Artık Göbekli Tepe ortaya çıkarıldığından beri tarih 12 bin yıl önce başlatılıyor.

Göbekli Tepe, insanoğlunun “avcı-toplayıcı” yaşam tarzından yerleşik hayata, çiftçi üretici düzene geçişinin başlangıç noktası.

En eski tapınağın yapıldığı yer!

Göbekli Tepe’de…

*Üretim var.

*Sanat var.

*İnanç var.

*Düşünce var.

*******

Sevgili okurlarım, size bugünün Urfa’sını anlatmaya çalıştım.

Bir günde bitsin istedim.

Ayrıntılı anlatmaya kalksam, günler sürer.

Size önerim, fırsat yaratıp Urfa’ya gidin.

Urfa, görülesi bir yer.

Urfa, ülkemiz adına gurur duyulacak bir kent.