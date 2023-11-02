Kemal Bey, hiç olmazsa Arif Sağ’a kulak verin!

Neden “hiç olmazsa” diyorum?

“Hiç olmazsa” diyorum, çünkü Arif Sağ ile aynı inanç dünyasındasınız.

Arif Sağ, hem ülkemizin en büyük halk ozanlarından biri, hem de Alevi toplumunun önemli bir kanaat önderi.

Yani sözü dinlenecek, görüşlerine önem verilecek biri.

Dahası, 1987-1991 yılları arasında Sosyaldemokrat Halkçı Parti’den milletvekilliği yapan bir partiliniz.

Size bir Alevi olarak ve Aleviler adına mektup yazmış, “Aday olma” çağrısı yapmış.

Cevap vermemişsiniz.

Yarın, kurultay başlıyor.

Aday olmayarak partideki değişimin önünü açmanız ve ülkemizdeki umudu yeşertmeniz için fazla zamanınız kalmadı.

“ Karar” noktasındasınız.

Arif Sağ ve diğer yüzlerce aydının çağırısını bir kez daha değerlendirin, vicdanınızın sesini dinleyin, kararınızı verin!

Türkiye, “umut krizi” yaşıyor.

İktidar, değişmiyor…

Muhalefet de değişmiyor.

Umut krizinin kaynağı, bu değişimsizlik.

Türkiye, bu kriz içinde kös kös yoluna devam edemez.

CHP, yeni isimlerle ve yeni bir anlayışla yoluna devam etmek zorunda.

Sizin isminiz, kadrolarınız ve yönetim tarzınız artık eskidi.

Anadolu deyimiyle, “zamanınız geçti”.

Gelin, bu değişimin önünü tıkamayın!

Arif Sağ, Kemal Kılıçdaroğlu’na nasıl seslenmişti?

İlk kez İsmail Saymaz’ın köşesinde yayınlanan mektubun bazı bölümleri şöyle:

*Sayın Genel Başkan, 78 yıllık yaşamımı topluma, kültüre ve inanca adanmış bir kişi olarak, her türlü saldırıya karşı toplumu ve kültürü savunmuş bir yoldaşınız olarak bu mektubu yazıyorum. Yoksul, sahipsiz ve mazlum Alevi toplumuma ve inancıma karşı olan sorumluluğumla, bu kritik dönemde düşüncelerimi sizinle paylaşmanın önemli bir görev olduğunu düşünüyorum.

*Çocuklarımız, gençlerimiz ne yapacaklarını düşünüyorlar. Şimdi artık, hepimiz için geleceğe bakma zamanı."

*Size yakışan, bizim için hayati olan partimizin yenilenerek büyümesine liderlik etmektir. Dileğim, kimseyi zor durumda bırakmadan; yurttaşlarımızın, yaraları saran umut ışığı olduğunuz insanların gözlerinin içine bakarak 'Sevgili evlatlarım, ben gerçek bir demokratım, gerçek bir Cumhuriyetçiyim' demeniz ve güvenle taşıdığınız partimizin yeni rotasını belirlemeleri için gençlere destek olmanızdır.

*Bu toplumun son dayanağı; emekle, cefayla ayakta tutmak için her türlü badireyi göze aldığı partisi CHP’dir. Çünkü partimiz, bu ülkede bizim gibi kimliklere sahip olanlar için vazgeçilmez güvencemizdir.

*Sizin iradenizle partimiz kendisine yakışır demokratik süreçlerini başlattı, seçim yenilgisini tehlikeli arayışlara savrulmadan atlattı ve olgunluk içerisinde il kongrelerini tamamladı.

*Tarih boyunca topluma hizmet etmiş, yol göstermiş ailenizden aldığınız bilgelik ve kemalet ile bu zorlu günleri olgun tavrınızla yöneterek, CHP’yi güvenli limana ulaştırdınız.

*Ancak bugün tarihi bir eşikteyiz, yine zor günlerin eşiğindeyiz. Bugün itibarıyla hayatın getirdiği bir görev değişikliği, kaybetmenin değil görevi devretmenin, hepimizin şahsında sırtladığınız tarihsel yükün, demokratik işleyiş ile devredilmesinin ifadesi olmalı. Siz, bu süreçte tutumunuzla öncü olmalı, özne olmalı, 8 Mayıs 1972 günü emaneti genç kuşaklara teslim eden batı cephesi kumandanı İsmet İnönü gibi tarihe geçmelisiniz.

*Bize ve tarihsel yükümüze yakışan böylesi bir yarışa girmek değildir. Siz el ele, el hakka anlayışı ile her zaman hizmet ehli olmuş bir ulu yolun evladısınız.

*Cetlerinizden bu yana yüzyıllardır bu topraklarda turab olmanın, kâmil insan olmanın; hırsın ve kibrin değil, hal ehli olmanın kültürünü bize ömürleri ile aşılamış bir ulu ocağın evladısınız.

*Ne sizin güzel emeğiniz ne de edeb-erkan ile işlenmiş bu ulu yolun, bir yarışa konulması, bir teraziye konulması doğru değildir.

*Bizim âşıklardan sadıklardan duyduğumuz bir söz var ki ondan büyük değerimiz yok: 'Yol, cümleden uludur...'

*Annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, kardeşlerimiz yüzyıllardır hizmet makamını her şeyin üstünde tutarak gerektiğinde kendisini geri çekip yolu yürüttüler. Geldiğimiz aşamada bu siyasi yarışın, temsil ettiğiniz değerlere ve toplumumuza zarar vereceğini düşünüyorum ve bir yoldaşınız olarak kendimi, böyle bir yarışta olmamanız gerektiğini söyleme sorumluluğunda hissediyorum.

*Şimdi size yakışan, bizim için hayati yeri ve önemi tartışılmaz olan partimizin yenilenerek büyümesine liderlik etmektir. Dileğim kimseyi zorda koymadan; yurttaşlarımızın, iyi geldiğiniz yaralı kalplerin, umut olduğunuz insanların gözlerinin içine baka baka ‘Sevgili evlatlarım, ben gerçek bir demokratım, gerçek bir Cumhuriyetçiyim’ demeniz ve güvenli limana taşıdığınız partimizin yeni rotasını çizmeleri için gençlere el vermenizdir. Dileğim, yol, edep, erkan bilmenin değerini bizlere bir kez daha göstererek, bu milletin hafızasında size yakışacak olan onurlu yerinizi almanızdır. Bizlere yakışan budur.