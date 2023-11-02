Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılında utanç anketi!

Türkiye’de şartlar zorlaştıkça insanlar önlerini görememeye başlayınca, farklı tercihlere yönelebiliyor. Yeniçağ gazetesinde dikkat çeken bir haber vardı. “Cumhuriyetin 100. yılında utanç anketi. Bu ülkenin gençlerini ülkelerine küstürdüler” başlığıyla verilen haberdeki anket sonuçları iyi irdelenmeli. Haberi birlikte okuyalım;

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“MetroPOLL Araştırma'nın yeni anketine göre, gençlerin yüzde 60'a yakını yurt dışında yaşamak istiyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları öncülüğünde yürütülen 'Kurtuluş Savaşı' neticesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, geçtiğimiz gün 100 yaşına girdi.

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Seçimlere yönelik anketleriyle dikkat çeken MetroPOLL Araştırma, 100. yıla özel yeni bir anket paylaştı.

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MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar'ın paylaştığı veride, Cumhuriyetin 100. yılında gençlerin % 60'a yakınının yurt dışında yaşamak ve okumak istediği gözlemlendi.

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2023 yılına ilişkin verilerde, 18-34 yaş arasında yurt dışına gitmek isteyenlerin oranı yüzde 58,4, 35-54 yaş arasında 33,7, 55 yaş ve üzeri 22,2 olarak aktarıldı. Evet diyenlerin genel oranı ise yüzde 39,1.”

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Verileri değerlendiren MetroPOLL araştırma şirketinin kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, “Cumhuriyetin 100.Yılında gençlerin yüzde 60 gibi bir çoğunluğu yurt dışında yaşamak ve okumak istiyor. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir emin değilim” paylaşımında bulundu.

“GİDERLERSE GİTSİNLER”

Bir ülkede gençlerin yüzde 60’ı yurt dışında yaşamak veya okumak istiyorsa, demek ki o ülkede bazı şeyler ters gidiyor.

İnsanlar kendi ülkeleri yerine başka ülkeleri tercih ediyorsa, Türkiye’yi yönetenlerin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım.

“Giderlerse gitsinler” mantığını ve düşüncesini doğru bulmuyorum.

Bu yapılan anket iyi irdelenmeli ve sorunlara çözül bulunmalı diye düşünüyorum.

YURT DIŞINDA YAŞAMAK VEYA OKUMAK İSTER MİSİNİZ SORUSUNA ‘EVET’ DİYEN FARKLI YAŞ GRUPLARINDAN SEÇMENLERİN DAĞILIMI (YÜZDE)

Yaş aralığı Ocak 2021 Ocak 2022 Ekim 2023 18-34 62.8 64.3 58.4 35-54 41.2 48.4 33.7 55 ve üzeri 35.4 43.4 22.2 ‘evet’ lerin genel ort. 47.3 53.0 39.1

Not: Hayır ve fikrim yok seçenekleri tabloya dahil edilmedi. Bu veriler Türkiye’nin Nabzı Ocak 2021, Ocak 2022 ve Ekim 2023 ayı araştırmalarından alınmıştır.