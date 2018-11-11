Havaalanlarında büyük tehlike  

Toplum olarak olayların sonuçları üzerinde durur, tartışırız ama nedenlerini es geçeriz. Oysa önemli olan analitik düşünmektir. Yani neden sonuç ilişkisini değerlendirmektir.

Geçen yıl Şırnak’ta meydana gelen ve 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasında hiç kimse bu kazanın neden meydana geldiği konusunda kafa yormadı. Sadece askerlerin şehit olmasından sonra cenazeler kaldırılırken, ah vah ettik üç gün sonra da her şeyi unuttuk.

Ülkemizde Allahtan ki bir Sayıştay denen kurum var. Sayıştay raporunda “Şırnak’ta yaşanan helikopter kazası maniaların uçuş emniyeti açısından ne kadar büyük tehlike yarattığını ortaya koymuştur” demektedir.

Mania nedir?

Mania, hava araçlarının uçuş güvenliğini tehdit eden, belirli yükseklikleri aşan ve hava araçlarının yer hareketleri için kullanılan yüzeylerde bulunan bütün geçici, sabit ya da hareketli cisimlere deniliyor.

Buna 30,40 kat yükseklikte yapılan binaları da ekleyebiliriz. Bu binalar da uçuş emniyetini zora sokmaktadırlar.

Çok katlı binaların yapılması sadece uçuş emniyetini tehlikeye sokmuyor. Bakın, Bu yıl İstanbul’a kar yağmadı. Meteoroloji yetkilileri, yüksek binaların karın oluşmasına engel teşkil ettiklerini söylemektedirler.

Sayıştay düzenlemiş olduğu Devlet Hava Meydanları işletmesi raporunda Türkiye’de bu konuda 80 bin 412 mania olduğunu belirtti

Tehlike bakımından Kahraman Maraş birinci sırada, arkasında ise İstanbul Atatürk Hava Limanı gelmektedir.

Kahramanmaraş Havaalanında 19.394, Atatürk Hava Alanında ise 10.749 mania bulunmaktadır.

En az mania Muğla, Milas, Bodrum Havaalanında bulunmaktadır. Sayısı 453.

Sayıştay bu saptamaları yaptıktan sonra yetkililere çözüm önerileri de sunmaktadır.

“Bu üzücü olayların yaşanmaması amacıyla tüm ülke genelinde maniaların tespiti, önlenmesi veya kaldırılması çalışmalarını yürüten valilikler, belediyeler, komutanlıklar ve diğer kuruluşların katılımıyla belirli aralıklarla sürdürülecek çalıştaylar yapılması, böylece maniaların uçuş, can ve mal emniyeti açısından yarattıkları tehlikenin önemi hususunda farklılık yaratılması, maniaların önlenmesi veya kaldırılması hususunda alınacak tedbirlerin belirlenmesinin sağlanması gerekmektedir.”

İyi ki Sayıştay gibi kurumlarımız var. Sayıştay devletin kurumlarını mali bakımından denetlediği gibi gördüğünüz gibi, eksik gördüğü konularda ilgili kurumlara yapması gerekenleri de belirtmektedir.