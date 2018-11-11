Çakır’ın potansiyeli, Erdoğan’ın hedefi ile örtüşüyor

AK Parti’deki aday adaylığı süreci devam ediyor. Bu zamana kadar genelde iddialarının çok olmadığını düşündüğümüz isimleri yorumlamıştık. Şimdi ise geliyoruz ağır başlara…

Yani gelecek konusunda çevresine ve kamuoyuna “Olabilir” intibaını bırakan güçlü isimlere…

Aslında iddialı isimleri zayıftan güçlüye doğru yorumlayacaktım. Fakat önceki gün yapılan adaylık başvurusu sonrasında fikrimde değişiklik oldu. Çünkü şurası kesin ki, Ali Çakır’dan biraz özel olarak bahsetmek gerek…

Her ne kadar onu kamuoyu “İş adamı Ali Çakır” olarak tanısa da, tıpkı AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt’ün söylediği gibi o Körfez’in “Ali abisi”…

İş adamı kimliği ile öne çıkan bir esnaf…

İyi bir aile babası…

Hakkında olumsuz bir söylemde bulunulması vicdansızlık isteyecek tiplerden…

Dahası dostluklara önem veren bir gönül adamı…

Süreci kaldıracak kadar ekonomik yapıya da sahip…

Bir de toplumda karşılığı olan ender aday adaylarından bir tanesi. En belirgin özelliği şu ki; “AK Parti’nin oyları ile seçimi kazanmanın derdinde değil”…

Zaten ne demek istediğimi yaptığı adaylık açıklamasında herkes yakinen görüp şahit oldu. Kabul etmek gerekir ki; Körfez siyasetinde Ali Çakır isminin bir ağırlığı var. 2014 sürecinde de Körfez’de göreve soyunmuştu, lakin kısmet olmadı.

AK Parti’de Reis’in adaylıklarla ilgili bir tarifi var: “Adaylarımız mutlaka partimizin oy oranına bağlı kalmadan yürüyecek, üzerine ilave edebilecek, kriter sahibi isimler olmalı…”

Erdoğan haklı…

Zira 31 Mart seçimleri, emin olun netice itibarıyla 24 Haziran seçimlerinden çok daha önemlidir. Belki bir var oluş seçimi olmayacak, ancak AK Parti’nin memleketin dört bir yanına hakim ve etkili olduğunu göstermesi anlamında bu seçim belki de Türk siyaset tarihi için bir milat olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haliyle kazanmak istiyor. Fakat bunu yaparken de kazanmaya yeter oy sayısını değil, her seçim bölgesinde en azından yüzde 50’nin üzerini hedefliyor.

Bu anlamda Körfez ilçedeki yerel seçim sonuçlarını AK Parti özelinde şöyle bir ele alalım:

28 Mart 2004 16.132 oy (% 36)

29 Mart 2009 28.870 oy (% 40)

30 Mart 2014 38.139 oy (% 44)

Evet, AK Parti üç seçimi de farklı kazanmış, lakin yüzde 50 bandına yaklaşılamamış. Bunun sebeplerini uzun uzadıya tartışmanın anlamı yok. Gerçekçi bir yaklaşımla şu kadarını söylemeliyim ki, şayet Reis’in dünyayı şaşkına çeviren “One minute” çıkışı olmasaydı, 2009 seçimleri Körfez’de beklenmeyen bir netice ile sonuçlanabilirdi… Kazanılsa bile, 2004’e benzer bir sonuç ortaya çıkabilirdi…

Ben; 2014 seçimlerinde AK Parti’ye yüzde 50 ve üzeri oyu getirecek ismin Engin Koyun olduğunu düşünüyordum. Nitekim mevcut ilçe başkanı olarak bu orana en yakın isimdi. Ancak bu kez kendisini yine iddialı bir noktada görsem de hedef oy oranına Ali Çakır’ın birkaç adım daha yakın olduğu fikrine sahibim.

Ayrıca Çakır’ın olası adaylığının kamuoyunda da heyecan yaratacağı kesin. Çünkü bir Rizeli olan Ali bey, sadece Karadeniz ahalisine değil, aynı zamanda doğulu hemşehrilerimin de sempati ile bakabilecekleri farklı bir isim olarak karşımızda duruyor.

Tabi bu anlattıklarımız bizim kendi tespitlerimiz. Karar mercii AK Parti’nin üst kademeleri ve nihayetinde Erdoğan’dır. Bizler artık bekleyip göreceğiz.