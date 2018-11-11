Türkçe ibadet, Türkçe ezan!...

Pek çok konuda olduğu gibi, dini konularda da çok farklı görüşler ileri sürülebiliyor.

Son olarak, bir televizyon programında, CHP milletvekili Öztürk Yılmaz; “Ezan Türkçe okunsun ki ben de anlayayım” dedi ve programa katılan Doç. Dr. Selman Öğüt; “Sen Arapça’dan nefret ediyorsun. Kur’an’ın dilinden nefret ediyorsun. Ne demek ‘Allah’u Ekber?’ dedikten sonra sorusuna yine kendi yanıt verdi; “Allah birdir” demek!..

Oysa, Allah-u Ekber, “Allah büyüktür, uludur” demektir!.

Kimileri, Arapçayı “Kur’an Dili” olarak algılıyor!

Oysa, Kur’an ayetleri, “anlaşılmak üzere” gönderilmiştir.

Her toplum, dinini kendi diliyle öğrenmek ve anlamakla yükümlüdür!

İşte somut kanıt;

Kur’an’ı Kerim, 14. (İbrahim Suresi) 4. Ayet diyor ki;

“Biz, görevlendirdiğimiz her resulü ancak kendi toplumunun diliyle gönderdik ki, onlara açık seçik beyanda bulunsun…”

Arapçası da şöyle;

“…illâ bi lisâni Kavmi hîli yübeyyine le hüm…”

Ünlü İngiliz şarkıcı Cat Stevans; “İyi ki, Müslümanları tanımadan önce Kur’an’ı incelemişim” diyor!..

Müslüman’ın Müslüman’ı boğazlamasını ve Müslüman toplumların geri kalmasını anlayamadığını söylüyor!

Cat Stevans Kur’an’ı Arapça mı okudu? Hayır! İngilizce örneğinden okudu.

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Temmuz 2014’de düzenlenen Mardin Mitinginde, elinde Kürtçe Kur’an;

“Kur’an’ı Kerim’in Kürtçe meali çevrildi. 12 yıl önce böyle bir şey mümkün değildi. Ama yasakları kaldırdık” dedi!

Neden?

Kürtçe bilen vatandaşlarımız da dinlerini kendi dilleriyle öğrensinler diye!

Peki, Kürtçe bilenler için Kürtçe Kur’an ile “yasakları” kaldırırken, Türkçe bilenlerin Kur’an’ı okuyup anlamalarında ne gibi bir sorun olabilir?

“Türkçe ibadet” yasak mı?

İslamiyet’te, Hırıstiyanlık’ta olduğu gibi “RUHBAN SINIFI” yoktur! Oysa, din üzerinden geçinen, her biri kendinde kimi üstünlükler vehmeden, vatandaşların “Türkçe Kur’an” okumasına karşı olan, hatta “Yakın Türkçe Kur’an’ları” diyecek cüreti gösteren, cahil kitleleri din dışı yalanlarla uyutup uyuşturan kimi hocaefendilerle dolu ülkemiz!

Dinimizin “öncelikli yol göstericisi” Kur’an’dır. Ve, Yaradan’ın ilk emri “OKU” dur!

Oku ve anla!

Başkalarının yalanlarıyla iğfal edilme!

İnanç, Allah’la kul arasında bir ilişkidir.

Önemli olan, dinin temel değerlerine göre yaşamaktır. Bu temel değerleri kendi iradesiyle öğrenip anlayamayan kişi, gerçek anlamıyla bir “MÜMİN” olabilir mi?

İşte somut örnek, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kur’an Meali.”

Aç, oku ve öğren kardeşim!

Senin, “aracıya” ihtiyacın yok!

Dini kirli siyasetin malzemesi yapanlardan, din üzerinden ticaret yapan ve asalak yaşayanlardan kurtar kendini!

Görüyorsun, adam Doçent olmuş, yarın “Profesör” olacak, Türkçe ibadet ve Türkçe ezanı reddediyor ama “Allah-u Ekber” in manasını yanlış ifade ediyor! “Allah birdir” demek sanıyor!

Evet, Allah birdir ama “Allah-u Ekber” de; Allah Büyüktür

Uludur demektir!

Ben de inanıyorum ki; Allah birdir ve büyüktür, bir gün din üzerinden beslenen asalakların da cezasını verecektir!