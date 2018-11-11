AKP’li Yıldırım için imza vermeyen o muhtar konuştu!

Karamürsel’deki 26 muhtar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazarak İsmail Yıldırım’ın yeniden aday gösterilmesini istemişti…

Muhtarların bu davranışı, Yıldırım’ın son umudunun muhtarlar olduğu yorumlarına neden oldu

AKP, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde aday belirlemede ince eleyip sık dokuyor…

Bu bağlamda ilimizdeki 13 belediyede de büyük değişimlerin yaşanacağı belirtiliyor.

Kulislerde Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın aday gösterilmeyeceği konuşuluyor.

Ne kadar doğru bilinmez…

MEKTUP YAZDILAR

İsmail Yıldırım’ın aday gösterilmeyeceği kulislerde sıklıkla konuşulmaya başlayınca, ilçedeki 26 muhtar bir araya geldi…

26 muhtar, İsmail Yıldırım’ın yeniden belediye başkan adayı gösterilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup gönderdi.

Sanırım muhtarlar, İsmail Yıldırım’ın AKP’den aday gösterilmeyeceği sinyalleri alınca, böyle bir davranış içine girdi…

Muhtarların böyle bir davranış içinde bulunmaları, aday gösterilmeyeceği konuşulan İsmail Yıldırım’ın son umudunun muhtarlar olduğu söylemlerine neden oldu.

Yıldırım’ın tekrar aday gösterilmesi bildirisinin altına sadece Kayacık Mahalle Muhtarı Serkan Türkmen imza atmadı.

Muhtar Türkmen’in imza atmaması, çeşitli söylentileri de beraberinde getirdi…

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FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI

Karamürsel Kayacık Mahallesi Muhtarı Serkan Türkmen, “İsmail Yıldırım’ı Karamürsel belediye başkanı olarak görmek istiyoruz açıklaması yapan ve imza atan 26 muhtar, kendi mahallelerindeki seçmeleriyle referandum mu yaptı? Referandumda Yıldırım’a destek çıktı da mı böyle bir açıklama yaptılar” diyerek olaya farklı bir bakış açısı getirdi.

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“Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a destek veren 26 muhtar, kendi seçmenleriyle referandum mu yaptı?’ diye soran Karamürsel Kayacık Mahalle Muhtarı Serkan Türkmen, önemli açıklamalarda bulundu…

“SORUMLULUĞUNU BİLEN BİRİYİM”

Serkan Türkmen, iki dönemdir Karamürsel Kayacık Mahalle Muhtarlığı yapıyor…

Türkmen, adının bu konu ile anılması ve hatta bir tek benim imza atmayarak destek vermediğim için bazı kişiler tarafından da hedef gösterildiğini belirterek konuya açıklık getirmek istediğini belirtti…

Türkmen’in açıklamasını birlikte okuyalım;

“Karamürsel’de yaklaşık 10 yıldır Kayacık Mahalle Muhtarlığı görevini layıkı ile yaptığıma inanıyorum.

37 yıl rahmetli babam Sezai Türkmen, Karamürsel’de yine benim yaptığım Kayacık Mahallesi muhtarı olarak görev yaptı.

Ben de babamdan örnek aldığım bu kutsal görev için, iki dönemdir beni bu göreve layık gören yaklaşık 12 bin seçmenimin içinde farklı görüşlü ve partili kişinin oyları ile onları temsil eden, herkese eşit ve saygı çerçevesi içerisinde seçilmiş ve kamu görevi yapan her kesim tarafından tanınan sorumluluğunu bilen kişiyim.

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“SİYASETE ALET OLMAM”

Muhtarlık dönemimce bütün siyasi partilere aynı mesafede oldum, olmaya da devam etmekteyim.

Biz muhtarların bana göre bir siyasi partiye üye olması yada siyasete alet edilmesi, siyasi gibi çalışması etik değildir. Bizler devletin kamu görevlisi olarak geçiyoruz yani memuruyuz.

Nasıl olurda bir siyasi parti mensubu gibi davranarak destekliyoruz diyebiliriz.

Bu konuda her zaman düşüncem ve zihniyetim aynıdır, muhtarlık yaptığım süre içerisinde hiçbir siyasi partiyi destekliyorum yada onu belediye başkanı ilçe başkanı görmek istiyorum, onun için çalışmalarımı sürdürüyorum demedim, hiç kimse de beni bir siyasi oyununa alet edemez ettirmem de.

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Benim bir oyum var, oda benim özelimdir.

Ona hiç kimsenin müdahale etmesine, yönlendirmesine yada hele hele kendimi hiçbir zaman kullandırtmayacağım, bana güvenerek iki dönemdir Kayacık Mahallesi muhtarlığına getiren seçmenlerime birileri gibi ihanet etmem etmeyeceğim.

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“BEN BABAMIN OĞLUYUM”

Şunun çok iyi bilinmesi gerektiğine inanıyorum.

Ben babamın oğluyum, onun için beni bu kutsal görevimde karalayamazlar, lekeleyemezler.

Ölene kadar da doğru yolda ilerledikçe de bu böyle gidecek.

Bu konuda hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Ben birileri gibi olmadım olmayacağım yapamıyorsam çeker giderim.

Seçmenime ihanet etmedim, etmem de.

Şunu da belirtmek istiyorum, açıklama yapan ve imza atan bazı muhtar arkadaşlarımın birçoğunun bana göre kandırıldığını ve onların adına da imza attırıldığına inanıyorum.

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MUHTARLAR ZAN ALTINDA

Biz muhtarlar olarak gece gündüz vatandaşa hizmet edebilmek çalışmakta halk ile ilgili kurumlar arasında köprü görevi yapmaktadır.

Yine muhtarların ne zorluklarla mücadele ettiğini tüm kamuoyu bilmektedir.

Bu tür siyasi hareketlerde bulunmak ve malzeme olmağı hiçbir zaman onaylamadım.

Gerek belediye başkanı, gerek siyasiler, gerekse yöneticiler muhtarları zan altında bırakacak muhtarların çalışma azmini kıracak davranışlardan kaçınmalarını kendi adıma istiyorum.

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Bana olumlu yada olumsuz olarak tenkit eden bütün halkımıza bir açıklama yapmam gerektiğini düşündüğüm için böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldım”

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TÜRKMEN DOĞRUSUNU YAPTI

Karamürsel Kayacık Mahallesi Muhtarı Serkan Türkmen’in açıklaması böyle…

Türkmen’e katılıyorum…

Muhtarların görevi, kendi mahallesine hizmet etmektir…

Belediye başkanı kim olursa, olsun muhtarın asli görevi budur…

Karamürsel’deki 26 muhtar, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın yeniden aday gösterilmesini istedi…

YA YILDIRIM ADAY GÖSTERİLMEZSE!

Tamam da, muhtarlara sormak lazım,

Siz muhtarsınız…

AKP, yeniden İsmail Yıldırım’ı aday göstersin istiyorsunuz…

Sizin mahallenizde birçok siyasi partiden insanlar var…

Muhtarların böyle bir istekte bulunmalarını doğru bulmuyorum.

Farz edin ki AKP, İsmail Yıldırım’ı aday göstermedi, başka birini aday gösterdi.

O kişi de seçimi kazandı.

O zaman sizler nasıl bir davranış içinde bulunacaksınız…

Seçilen belediye başka size hangi gözle bakar, hiç düşünmediniz mi?

İsmail Yıldırım’a yaranmak için yaptığınız bu davranış çok yanlış.

İmza vermeyen Karamürsel Kayacık Mahallesi Muhtarı Serkan Türkmen’i kutluyorum.

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İSMAİL YILDIRIM’IN ADAY GÖSTERİLMESİ İÇİN İMZA VEREN MUHTARLAR ŞUNLAR:

Osman GÜNAYDIN 4 Temmuz

Bilal SAĞLAM Akçat

Selahattin GÜREL Avcıköy

Zeki BOMBA Dereköy ı

Feyzi ÇITAK Ereğli

Ömer CAN Fulacık

Hüseyin ÖZTÜRK Hayriye

İsmail AKKANAT Kadriye

Rıdvan DAĞLI Karaahmetli

Rasim GÜVENALTIN Karapınar

Mehmet TÜRKKENT Kızderbent

Mahmut YILMAZ Nusretiye

Adem AKIN Oluklu

Selami AKCEVİZ Osmaniye

Aydın AKGÜN Pazarköy

Necmettin KARACAN Safiye

Emin SOYGENİŞ Semetler

Eyüp İLHAN Senaiye

Mümtaz ÇIKMIŞ Suludere

Ayhan ÇOK Tahtalı

Recep KARABAŞ Tepeköy

Veli SÜLÜN Yalakdere

Ahmet Cahit ARICI Çamdibi

Recep VONAL Çamçukur

Enver GÜZEL İhsaniye

Hasan AKGÜN İnebeyli

Üniversitelere 33 milyar lira ödenek

Türkiye’deki 125 üniversite için 2019 yılında yaklaşık 33 milyar lira bütçe ödeneği verilmesi öngörüldü. En fazla bütçe ödeneği ayrılması planlanan yüksek öğretim kurumu yaklaşık 1 milyar 51 milyon lirayla Ankara Üniversitesi oldu. Kocaeli Üniversitesi’ne 426 milyon 508 bin, Gebze Teknik Üniversitesi’ne de 127 milyon 624 bin lira ödenek ayrıldı.