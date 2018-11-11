Biz Diyanet’e bunun için mi vergi veriyoruz?

Diyanet İşleri Başkanlığı…

Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan bir kuruluş…

Devlete ödediğimiz vergilerden en büyük pay alan üç beş kuruluştan biri.

Konu “din” olunca, cıss kimse dokunamıyor.

Kendi başına ayrı bir krallık!

Devlet bütçesinden deve yüküyle para alıyor.

Vakfı var, vakfa bağış yağıyor.

Cami önlerinde hesapsız kitapsız para toplanıyor.

Bunların hepsi Diyanet’e!

Peki, Diyanet’in görevi ne?

Ülkemizdeki din işlerini koordine etmek.

“Dini bütün” ve de “ahlaklı” insanlar yetiştirmek.

Bu görevlerini yerine getirebiliyor mu?

Bence getiremiyor…

Yıllardır dikkat ediyorum, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi arttıkça, ülkemizdeki ahlaki çöküntü daha da fazlalaşıyor.

TÜİK’in rakamlarına bakın, bunu net olarak görürsünüz.

Diyanet, başarılı değil.

Diyanet, görevini yapamıyor.

Bu da ister istemez ülkemizin sağduyulu insanlarında, “Acaba Diyanet’in başka bir gündemi mi var?” sorusunu akla getiriyor.

Acaba Diyanet’in görevi, “toplumun değer yargılarını” altüst etmek mi?

29 Ekim geçti, 10 Kasım geçti, tek kelimelik “anma” yok

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29 Ekim, en büyük bayramımız.

Cumhuriyet’imizin kuruluş yıldönümü…

Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram öncesi veya bayram sonrasına rast gelen cumalarda, camilerde okunan hutbelerde tek kelime Atatürk’ten söz ediyor mu?

İşte 29 Ekim’i daha yeni geride bıraktık, o cuma hutbesinde devletimizi kuranlar ve şehitlerimiz için tek cümlelik bir ifade var mıydı?

Yoktu…

Ya 10 Kasım’da?

Atatürk’ün ölümünün 80’inci yıldönümünde?

Yine tek kelime yoktu!

İnsan utanır, başkanlığını yaptığı kurumu kuran Mustafa Kemal Atatürk’ü önemli günlerde saygıyla anar.

Bugün bu makamlardaysanız, O’nun sayesinde!

Diyanet İşleri Başkanı’nın, Türk ve Atatürk düşmanının yanında ne işi var?

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29 Ekim geldi geçti, 10 Kasım geldi geçti, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan tek kelimelik “anma” yok…

Ama o Diyanet İşleri Başkanlığı, “Türk” ve “Atatürk düşmanlarıyla” beraber.

Bizzat Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk ve Atatürk düşmanlığı tescilli Kadir Mısırlıoğlu’nu ziyaret etti, ayağından operasyon geçiren o meczuba “Geçmiş olsun” dedi.

Diyeceksiniz ki, insani bir davranış…

Değil.

O kişi Türk ve Atatürk düşmanıysa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Diyanet İşleri Başkanı böylesine sapkın fikirlere sahip birisini ziyaret edemez.

Ederse, bunun anlamı başkadır.

“Biz sizin Türk ve Atatürk’le ilgili görüşlerinize katılıyoruz, yolunuza devam edin!”

Anlamı budur.

Sen 29 Ekim ve 10 Kasım’da Atatürk’ten tek kelime söz etme, sonra git Atatürk düşmanı Kadir Mısırlıoğlu’na saygılarını sun.

Bu ziyaret, “devlet eliyle Atatürk düşmanlarını şımartma” ziyaretidir.

Bu ziyaret, Atatürk düşmanlarını yüreklendirme ziyaretidir.

Bu ziyaret, Atatürk düşmanlarına “Biz sizin yanınızdayız” demektir.

Hiç kimse bu ziyareti “masum” göstermeye çalışmasın.

Millet, bu ziyaretin ne anlama geldiğini çok iyi anlıyor.

O meczup, neler söylemişti?

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Fes takarak ortalıkta “üstat” diye dolaşan ve devlet katında itibar gören Kadir Mısırlıoğlu’nun Türkiye ve Atatürk’le ilgili söylediklerini bir hatırlayalım.

*”Kurtuluş Savaşı’nda keşke Yunan Ordusu galip gelseydi…”

*Atatürk’ü kastederek, “Heykellerinin köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceğiz…”

*”10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe kenefe gidin.”

*”Atatürk’ün bizi kurtardığı, doğru değil.”

*”Atatürk İngiliz ajanı ve vatan hainiydi.”

*”Atatürk’ü sevenler ahmak ve dalkavuktur.”

*”Atatürk’ün babası belli değil.”

*”Atatürk’ü beğenen kâfirdir.”

Bunlar benim bizzat konuşmalarından derleyebildiklerim.

Bilmediğim kim bilir daha ne kadar deli saçması sözleri var.

Son söz

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Sevgili okurlarım, şunu iyi bilelim.

Kimse Atatürk’ü sevmek ve Atatürkçü olmak zorunda değildir.

Ama herkes devletimizin kurucusu Atatürk’e saygı göstermek, en azından “saygısızlık etmemek” zorundadır.

Milli ve toplumsal ahlakımız bunu gerektirir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a gelince…

Siz oturduğunuz koltuğu Mustafa Kemal Atatürk’e borçlusunuz.

Devletten maaş alıyorsunuz.

Maaşınız bizim ödediğimiz vergilerle ödeniyor.

Biz bu vergileri, siz gidip Atatürk düşmanlarını ziyaret edin, saygılarınızı sunun diye vermiyoruz.

Herkes haddini bilecek.

Zaten bu ülke “had bilmezlikten” bu hale geldi.