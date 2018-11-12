Tören alanı rezaleti!

10 Kasım; Gazi Mustafa Kemal’in yani Büyük Atatürk’ün ölüm yıl dönümüydü. Protokolda bir görevimiz olmamasına rağmen bir vatandaş duyarlılığı ile törene katıldım.

Bu defa tören İzmit Belediyesi’nin yaptırdığı Şelale Parkın oradaki Atatürk heykelinin olduğu yerdeydi. Oraya gitmek zorunda kaldım. Siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları büyük bir duyarlılıkla bu alana gelmişler, ama alan daracık. Alan geniş halk kitlelerini bıraktık, protokoldaki görevlilerin sığabileceği bir yer değil.

Merdivenleri tırmanacaksın, yukarıya çıkacaksın ve çelenk bırakacaksın. Çelenk koyma alanı da daracık. Eskiden siyasi partiler, baro, üniversite ve sivil toplum kuruluşları törende çelenk koyarlardı. Baktım ki, sistemi değiştirmişler. Valilik, belediye ve Deniz Eğitim Komutanlığı dışındakilere resmi olarak çelenk izni yok.

Törene koca Büyükşehir belediye başkanı katılmamış. Belediyeyi Başkan Vekili Zekeriya Özak temsil ediyor.Tümen komutanlığı yok, AKP milletvekillerini de göremedim.

Bu arada vilayet görevlisi her zaman ki gibi güzel sunumu ile büyük Atütürk ile ilgili şiirler okuyor, Conkbayırı diyor, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, tam bağımsızlık ve Dünya lideri diyor. Diyor da düzenleme kötü, alan kötü. İçim kan ağlıyor, çok üzülüyorum.

Türkiye’nin en güçlü, en çok geliri bulunan Büyükşehirlerden birisi olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 15 yıla yakın zamandır bu kente bir tören alanı dahi yapamamış, büyük Atatürk’ü daracık alana sıkıştırmış. Böyle rezalet olabilir mi? Belediye başkanının kendisi de büyük bir umursamazlıkla törende yok.

Pes be kardeşim, bu ne duyarsızlık be kardeşim….!

Hemen arkasından cumartesi günü Kandıra tarafına gittim, Kerpe’den Kefken’e giden yolda Büyükşehir belediye başkanının oradaki en güzel koyu halka kapattığını ve trilyonları bulan yazlık sosyal tesis yaptığını gördüm.

İyi de, buraya bu kadar para buluyorsun da ,Cumhuriyetimizin kurtarıcı lideri için bir kent meydanı, bir tören alanına neden kaynak ayırmıyorsun ? Eski vilayet yıkıldı, daha iyi bir tören alanı gelir diye düşündük.Ne mümkün. Eski vilayetin bahçesinin ne işe yaradığını bilen var mı ? Eski Perşembe Pazarının bulunduğu yerde ne yapılacağını bilen var mı ?

Kentte bir kent meydanı ve tören alanı yapmaktan aciz ve duyarsız bir belediye yönetimi, bu kenti temsil edebilir mi ? Böyle belediyecilik olur mu ?

Bu uygulama, Kocaeli kentine saygısızlık değil mi ? Tören alanı olmayan kent olur mu? Bu uygulama büyük Atütürk’e saygısızlık değil mi ? Atatürk Cumhuriyetinde seçimle göreve gelen kişilerin hiç olmazsa bu nedenle kendilerini Atatürk’e borçlu hissetmeleri vefa duygusu gereği değil midir ?