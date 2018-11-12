Konkordato ve sonuçları

Son dönemlerde çok sık kullanılan ve tartışılan bir konudur. Ekonominin geldiği noktada çaresiz kalan bazı şirketlerin kurtulma aracı gibi gördükleri bir konudur. Bizde bu hafta kısaca bu konuya değinmek istiyoruz.

Konkordato nedir?

Konkordato borçlarını zamanında ödemeyen ödeyememe riski bulunan şirketlerin süre istemesi veya tenzilat yapılmak suretiyle muhtemel bir iflastan kurtulmak için şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurmasına verilen addır.

Konkordato ile ne talep edilebilir?

Borçlarını ödeyebilmek için alacaklılardan indirim yapılması.

Borçlarının zamana yayılması.

Konkordato projesi nedir?

Konkordatoya başvuracaklar için yapması gereken en önemli hazırlık çalışmasıdır. Konkordatoya başvuracak firma nasıl ve neler yaparak borçlarını ödeyebileceği bir proje hazırlamak durumundadır. Hazırladığı bu proje konkordato mühleti içinde konkordato komiserlerinin takip edeceği ve projeye uyulup uyulmadığına göre olumlu veya olumsuz rapor yapacağı temel unsur bu proje olacaktır. O nedenle mahkemeye başvuru yapmadan önce firmaların bu aracı kullanarak nasıl bir iyileştirme yapacaklarını somut verilere dayalı olarak projede belirtmek durumundadırlar.

Konkordato kabul edilince sonuçları

Borçlu aleyhine devlet alacakları dahil icra takibi yapılamaz, yapılanlar durur.

İhtiyati haciz kararları uygulanmaz.

Teminat mektuplarının nakde çevrilmesi önlenebilir.

Konkordato süresi ne kadardır?

Uzatma ile birlikte 5 ay geçici konkordato süresi ve uzatma sonrası 18 ay olmak üzere toplam 23 aylık bir süreyi kapsar. Borçların ödeme vadeleri bu süreyi geçebilir.

Mahkeme iflas kararı verebilir mi?

Mahkemenin kesin mühletin verilmesinden sonra borçlu şirket mahkemeye sunduğu iyileştirme projesine uymaz ve olayı kötü niyetle kullanırsa, konkordato komiserleri de olumsuz rapor mahkemeye sunmaları durumunda, mahkeme borçlunun iflasına karar verebilir. Bu anlamda da konkordato projesinin gerçekçi bir şekilde hazırlanması, zaman içinde eksikliklerin olması durumunda revize edilmesi son derece önemlidir.