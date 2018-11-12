Derince Belediye Başkanı bu rezaleti görmüyor mu?  

Derince’den sık sık şikayet alırım…

Vatandaşlar bana mail gönderir, sorunları dile getirir, yazmamı ister…

Ben de bu sorunları dile getirmeye çalışıyorum…

Çenedere Caddesi üzerindeki hurdalıkla ilgili bir şikayet geldi…

Gelen maili birlikte okuyalım;

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ VAR

Derince İlçesi, Fatih Sultan Mahallesi, Çenedere Caddesi üzerinde ikamet eden şahıs (ismini yazmadım), adeta koca mahalleyi hurdalığa çevirdi.

Derince’nin en güzel mekanlarından biri olan Çenedere Mesire Alanı’na giden güzergah üzerinde ikamet eden ve burayı adeta çöplüğe döndüren vatandaşın neye ve hangi amaca hizmet ettiği belirsiz!

Evinin etrafında biriktirdiği yüzlerce hurdayla Çenedere Caddesi’nde büyük bir görüntü kirliliği oluşturan şahsa ne zaman müdahale edilecek doğrusu merak konusu!

KÖPEKLER ÇOCUKLARIN KORKULU RÜYASI

Ayrıca evinin etrafına bağladığı köpekler Çenedere Caddesi’nden okula gidip gelen çocuklar için kabusa döndü.

Korka korka okula gidip gelen ve birçok öğrencinin, vatandaşın kullandığı bu güzergah çocuklar ve mahalle sakinleri için büyük korku yaşatıyor.

ŞİKAYETLER DİKKATE ALINMIYOR

Şahsın evinin etrafında 10’dan fazla eski ve hurda araç, eskimiş çöp olmuş eşyalar, çok sayıda hurda demir ve çelik yığınları, molozlar, yüzlerce kaldırım ve bordor taşı bulunuyor.

Bunca malzemeyi ve hurdayı neden bu caddeye yığdığı ise bilinmiyor!

Şahsın bu halinden şikayetçi olan mahalle sakinleri ve Derinceliler ise onlarca kez gerek Derince Belediyesi’ne ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne şikayette bulunmalarına rağmen herhangi bir değişiklik olmaması düşündürücü!

PEKİ BU ADAMI KİM KOLLUYOR?

Mahalleyi adeta çöp yığınına ve hurdalığa çeviren vatandaş hakkında oluşturulan onca başvuruya ve şikayete rağmen herhangi bir düzenleme olmaması kafalarda büyük soru işaretleri bırakmaya devam ediyor.

Özellikle evinin karşısında herhangi bir tapusu olmadığı halde kullandığı yaklaşık 1 dönümlük kamu arazisinin kullanım iznini kimden aldı?

Bu araziyi şahsi mülkü gibi kullanmaya ve çevreye zarar verici görüntü kirliliği oluşturmasına kimler göz yumuyor?

VALİLİK DEVREYE GİRSİN

Derince Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, devletin denetleme mekanizmaları bu şahsın bu caddede böyle başıboş hareket etmesine neden göz yumuyor?

Çenedere Caddesi’nin bu rezaletten ne zaman kurtulacağı bilinmiyor, yetkililer yapılan onca şikayete rağmen duyarsızlığını sürdürüyor.

Mahalle sakinleri ve bu güzergahı kullanan vatandaşlar rahatsız.

Valiliğin bu konuda bir an önce inceleme ve araştırma başlatması mahallenin selameti açısından önem arz arz etmektedir.

Umarız Sn. Valimiz bu konuda gereğini yerine getirir…”

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BULUT, BU SORUNU ÇÖZMELİ

Gazetemize mail gönderen okurumuz, Çenedere Caddesi’nde yaşanan sorunu bu şekilde dile getirdi…

Burası Derince sınırları içinde…

Bölge sakinleri Derince Belediyesi’ne başvurmuş…

Derince Belediyesi, konuyla ilgili hiçbir işlem yapmamış…

Her fırsatta henüz bitmeyen Yenikent Kapalı Pazar ve bitmeyen Kültür Merkezi projeleriyle övünen, ortada hiçbir şey yokken her fırsatta yaptığı eserlerle övünen (!),

İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi olacak deyip, bunu başaramayan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, bu soruna bir el atmalı…

Her 100 kişiden 87’si özel sektörde

DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi Kasım 2018 "Kamu İstihdam Raporu"nu açıkladı. Raporda ilginç bölümler var. Rapora göre 2016-2017 döneminde kamu sektöründe istihdam artışı 41 bin 196 kişiyle 3 milyon 602 bin 735 olurken, özel sektörde istihdam artışı 941 bin 804 kişiyle 24 milyon 585 bin 265 oldu. Toplam istihdam içerisinde özel sektörde istihdam, kamu sektörünün 7 katıdır. Çalışma hayatında her 100 kişiden 87’si özel sektörde, 13’ü ise kamu sektöründe çalışmakta. Sendikanın yapmış olduğu araştırmada Haziran 2018 tarihi itibariyle 696 sayılı KHK kapsamında merkezi idarelere ve belediye şirketlerine geçirilen toplam taşeron işçi sayısının 744 bin 342’dir.