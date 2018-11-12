Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’na hiç yakışmıyor

Hani “Özrü kabahatinden büyük” derler ya…

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın durumu da aynen bu deyine uyuyor.

Efendim Başkan Ali Erbaş…

Atatürk düşmanlığı tescilli olan ve bir zamanlar akıl hastanesinde yatan Kadir Mısırlıoğlu’na, tamamen insanı duygularla “geçmiş olsun”a gitmiş.

Diyanet İşleri Başkanlığı, gazetelerde çıkan haber ve eleştiriler üzerine bu açıklamayı yaptı.

Bir de…

10 Kasım’da gitmemiş, 9 Kasım günü saat 14.30’da gitmiş.

10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe gitseydi bari.

Şu hale bakın!

Şimdi şu olup bitenleri şöyle alt alta tekrar bir sıralayalım:

Kadir Mısırlıoğlu adlı meczup…

*”Hilafet ve şeriat yıkılacağına Kurtuluş Savaşı’nda keşke Yunan galip gelseydi” dedi mi, dedi.

*”10 Kasım’da 9’u 5 geçe kenefe gidin” dedi mi, dedi.

*”Sizin nesliniz İslam’ın mutlak galebesini, küfrün mutlak yıkılışını, heykellerin (Atatürk’ü kast ediyor) köpek leşi gibi sürüklendiğini görecek” dedi mi, dedi.

*”İsteğimiz olmuş değildir. Yarı yoldayız. Hükümete ‘niye şeriatı ilan etmiyorsun’ diyemezsin. Vakti var” dedi mi, dedi.

*”Atatürk’ün babası belli değildir” dedi mi, dedi.

*”Atatürk’ü sevenler ahmak ve dalkavuktur” dedi mi, dedi.

Bütün bunların ses kaydı var mı, var.

Ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “ne idüğü belli” böyle birini ziyaret ediyor, saygılarını sunuyor, hediyeler veriyor.

10 Kasım’a nispet edercesine 9 Kasım’da…

Üstelik bu ziyaret fotoğraflarıyla basına servis ediyor.

Başkan Ali Erbaş’ın elbisesine dikkat edin!

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Ziyaret sırasında Ali Erbaş’ın üzerinde takım elbise yok.

“Resmi görev elbisesi” var.

Yani Diyanet İşleri Başkanları’nın görevdeyken giydikleri cübbe ve sarık!

Bu ne demek?

Bu ne anlam taşıyor?

Ali Erbaş’ın bu ziyareti “resmi sıfatıyla, Diyanet İşleri Başkanı olarak” yaptığı anlamını taşıyor.

Yani “geçmiş olsun” ziyareti kişisel değil, kurumsal!

İşin vahim tarafı da bu…

İnsani ziyaret, resmi elbiseyle yapılmaz.

Tanıyorsundur…

“Geçmiş olsun” diyeceksindir…

Resmi görev elbiseni çıkarıp sivil elbiseni giyersin…

Kendi özel arabanla gider ziyaretini yaparsın.

Buna kimse bir şey demez.

Ama sen…

Üstünde cüppe ve sarık…

Altında devletin resmi arabası…

Elinde muhtemelen devletin parasıyla hazırlanmış hediye…

Koruma ve fotoğrafçılarla bu ziyareti yaparsan, bu ziyaretin anlamı başka olur.

O meczuba devlet adına gidiyorsun, devlet adına “geçmiş olsun” diyorsun, devlet adına “saygı sunuyorsun” demektir.

Ne hakla?

Sen, 657 sayılı kanuna tabi bir devlet memurusun.

Aylık maaşını, yolluklarını, ikramiyelerini devletten alıyorsun.

Altındaki zırhlı lüks araç, devletin…

Benzin ve bakım giderleri, devlet tarafından karşılanıyor.

Bu milletin devlete verdiği vergilerle.

Bak, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019 bütçesi yüzde 34.36 oranında artışla 7.7 milyar liradan 10.5 milyar liraya çıkarıldı.

Vakıf gelirleriniz ayrı…

Cami önlerinde toplanan paralar ayrı…

Biz bu vergileri, sen git Atatürk düşmanı ve Yunan hayranı Kadir Mısırlıoğlu’na “saygılarını sun” diye vermiyoruz.

Başkan Ali Erbaş’ın bu davranışı, Diyanet camiasını çok yaraladı

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Dün çıkan yazım üzerine pek çok mesaj aldım.

Telefon eden, mail atan…

İnanır mısınız, içlerinde epey sayıda emekli ve çalışan din görevlisi de vardı.

Ortak açıklamaları, “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın bu davranışına çok üzüldükleri” yönündeydi.

Mesajlarında bir şeyi daha belirtiyorlardı.

“Milli bayramlara ve 10 Kasım’a rastlayan cuma hutbelerinde Atatürk ve şehitlerimizden hiç söz edilmemesi de bizi üzüyor…”

Ben özel temaslarımdan da biliyorum.

Atatürk’e hayran ve Cumhuriyet ilkelerine sıkı sıkıya bağlı nice din adamlarımız var.

Allah hepsinden razı olsun!

Ama açık söyleyeyim, Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı’na hiç yakışmıyor.

Diyanet camiasını temsil edemiyor.

“Kadir kıymet bilmez” biri.

Atatürk tarafından 3 Mart 1924 tarihinde kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı’na, “o makamı hak eden” bir isim oturtulmalı.