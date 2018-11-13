İyilik etmek

“Hayırlı işlerde yarışınız.” Bakara, 148…

Günümüz toplumlarında iyilikler yapmak giderek azalmaktadır.

Toplumda çıkarcılık ve menfaatçılık artmaktadır.

Herkes bir başkasından iyilikler beklemektedir.

Kendisinin yapabileceği iyilikleri yapmayı ve başkalarına faydalı olmayı pek düşünmemektedir.

Eğer bir kişiden çıkar beklentisi varsa ona karşı iyilikler sergilemeye çalışmaktadır.

Oysaki insanlar, beklentisi olmadan sırf Allah rızası için birbirlerine faydalı olmaya çalışmalıdır.

Bu hususta bir yarış içinde olmalıdırlar.

Kaybettiğimiz veya azalttığımız bu değeri canlandırmalıyız.

Bu konuya ayet ve hadisler ışığında yer vermek istiyorum.

**

Hac suresinin 77. ayetinde yüce Allah, “Hayır işleyiniz ki kurtuluşa eresiniz.”

Buyurmaktadır.

Demek ki öbür dünyada kurtuluşa ermemiz hayır yapmamıza ve bu konuda birbirimizle yarış yapmamıza bağlıdır.

Hepimiz başımızı eğip ne derecede iyilikler yaparak hayır işlediğimizi düşünmeliyiz.

Peygamberimiz as. da “Bir kimse Müslüman kardeşinin ihtiyacını yerine getirirse, Allah da ona yardım eder. Bir kimse bir Müslümanın sıkıntısını giderirse, Allah da ona mukabil kıyamet gününün kederlerinden birini giderir. Bir kimse din kardeşinin ayıbını örterse, Allah da kıyamet de onun ayıbını örter.” buyurur.

**

Gene peygamberimiz, “İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır” buyurmuşlardır.

Sadi Şirazi iyilik konusunda ne kadar güzel sözler söylemiştir:

“Akıllı insanlar iyilik yaparak mallarını, paralarını öbür dünyaya giderken beraber götürürler. İyilik yapmayan hasislerdir ki, hasretini çekerek burada bırakıp giderler.”

“Ahiret dünyadaki iyiliklerle satın alınır.”

“Dünyadaki en iyi kimse öldükten sonra arkasında iyi bir nam bırakan kimsedir.”

**

Yaptığımız iyiliğe karşılık beklemeli miyiz?

Biz yaptığımız iyiliklere karşılık bekliyoruz.

Halbuki en makbul iyilik karşılık beklemeden yapılan iyiliktir.

Atalarımız ne güzel söylemişler: “İyilik yap denize at, balık bilmezse Halık bilir.” İyilik yaptığın insanlar iyiliği bilmeseler de sen gene yapmaya devam et.

Yaradan onu ödüllendirir.

Gene Atalarımız, “İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârıdır” demişlerdir. Biri size iyilik yaptı mı karşılığında siz de iyilik yapmak istersiniz.

Ama önemli olan kötülük yapanların kötülüklerine karşı iyilikle mukabele etmektir.

O zaman size kötülük yapanların size karşı sıcak bir dost oluverdiklerini görürsünüz.