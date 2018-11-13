Diyanet İşleri Başkanı şaşırttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhuriyet’in ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk’e düşmanlığı ve aleni hakaretleri ile tanınan “fesli meczup” Kadir Mısıroğlu’nu, elinde armağanlarıyla ziyaret etmiş! Şaşırdık mı?

Aynı şahsı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray’da protokol masasında ağırlarken, hastanede ziyaretine giderken şaşırdık mı?

Atatürk’ü de eleştirebilirsiniz.

Ancak, somut gerekçeleriniz, kanıtlarınız olmalı.

Kadir Mısıroğlu;

“Atatürk ve laik devlet karşıtı”

Cumhuriyet’in ilk yıllarında İngiliz kışkırtması ve desteği ile Cumhuriyet’e başkaldıran “Şeyh Sait” hayranı!

hayranı! “Keşke Yunan kazansaydı.” diyen biri.

diyen biri. İstiklal Marşı yazarı, Kur’an’ı tefsir edecek kadar bilgili, gerçek bir Müslüman olan Mehmet Akif Ersoy’a ‘p.z..k” diyecek kadar terbiye ve ahlak yoksunu!

‘p.z..k” diyecek kadar terbiye ve ahlak yoksunu! “10 Kasım’da saat 9’u beş gece kenefe gidin” diyecek kadar ağzı bozuk biri!

Mustafa Kemal Atatürk, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı neden kurmuş?

Bu ülkenin insanları inandıkları dini, Kur’an’dan ve “gerçek din adamlarından öğrensinler, yoz-yobaz takımının yalanlarıyla iğfal edilmesinler” diye…

Gerçekten de, İslam Dini’ni gerçek kaynaklarıyla bilen, çok değerli din adamları bu kurumda görev yapmışlar. Ancak, kimi “başkanlar” da, bu kurumda şaşırtıcı uygulamaların failleri olmuşlar!

Örnekler verelim;

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü Cuma hutbelerinde anmayı unutmuşlar!

Camilerde siyasal propagandaların yapılmasına seyirci kalmışlar!

“Rüyamda sürekli Allah’ı görüyorum” diyen, televizyon ekranlarında “din dışı hurafelerle” dini istismar eden ve din üzerinden çıkar sağlayan “kimi hocaefendi” kılıklı meczuplara tepki göstermemişler!

Kimi Cami imamları ya da Müftülerin Mustafa Kemal ve Laik Devlet karşıtı vaazlarına seyirci kalmışlar!

Çocuk yaşta evlilikleri kutsayarak, toplumun temeli olan “AİLE KURUMU” nu yalnızca “cinselliğe” indirgemişler!

Ne yazık ki, “İslamiyet’te faiz haramdır” kuralına rağmen, birkaç bakanlığın bütçesini katlayacak kadar büyük bir bütçeye sahip bu kurumun maddi kaynaklarından FAİZ geliri sağlanmasına “hayır” diyememişler!

Şimdi de, bu somut gerçeklere rağmen, bir de “İmamlara siyaset yasağının kaldırılması” talebinde bulunuyorlar!

Oysa, dinin siyaset aracı olmasına öncelikle Diyanet İşleri’nin karşı olması gerekmez mi?

Din adamlarının siyasete açıkça bulaşmalarının, Müslüman bir topluma “nifak sokmak” olduğunu göremiyorlar mı?

Hepsi bir yana, yakın bir zamanda Saray’da toplanan İl Müftülerine; “Siz 160 bin kişilik bir ordusunuz!” diyen sayın Cumhurbaşkanı’nın bu yaklaşımının anlamı nedir?

Dini inanç, Yüce Yaradan ile “insan” arasındaki bir ilişki değil mi?

Tarih boyunca, insanlığın “din üzerinden birbirine kıydığı” çatışmalar hiç mi ders olmadı?

Evet, bu ülkede kimileri Cumhuriyet’e, demokrasiye son vermek, kendi algılamalarına göre bir “Şeriat Düzeni” kurmak istiyorlar!

Atatürk anıtlarına sürekli saldırılar “sıradan meczupların” işi mi?

Çocuk yaşta beyinleri kirletilen, “düşünme, araştırma” değerlerinden uzak, “güdülebilen insancıkların” varlığı Cumhuriyet ve “ülke barışı” için bir tehdit değil mi?

Bu ülkede “VATANDAŞ” kimliği ile, “Temel İnsan Haklarına” sahip olarak, “Demokratik, Laik, Sosyal bir HUKUK DEVLETİ” şemsiyesi altında kavgasız, kinsiz ve barış içinde yaşamak mümkün değil mi?

Siz, din adamlarının “siyaset cübbesi” giymesinin bu ülkeye barış, sevgi, mutluluk getireceğine inanıyor musunuz?

Akıl, bilinç ve vicdanı olan düşünsün!..