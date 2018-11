Akar, Karaosmanoğlu’nu BÜTÇE üzerinden vurdu!

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun peşini bırakmıyor…

Daha önceki açıklamalarında Karaosmanoğlu’nu yerine getirmediği vaatlerden dolayı eleştiren Akar, bu kez Karaosmanoğlu’nu bütçe üzerinden eleştirdi…

Türkiye’nin en borçlu belediyesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni bir süredir açıkladığı rakamlarla eleştiren CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, bu defa da Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesini masaya yatırdı.

YATIRIM YOK, BORÇ ÇOK

Son 12 yılda yıl yıl Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesini değerlendiren Akar, 12 yılda toplam 18 Milyar 223 Milyon TL olan Belediyenin bugün gelinen nokta da 6 Milyar borçlu olduğunu söyledi.

AKP’nin 2009 ve 2014 seçim beyannamelerindeki vaatlerine dikkat çeken Akar, 12 yıllık bütçenin sadece 18’de 1’ile bugün övündükleri tek projeleri olan tramvay gibi 4 projenin yapılabileceğini belirtti.

SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ

10 yıldır AKP’nin seçim beyannamelerinde olan Kartepe Teleferik, Monoray ve Metro projelerine dikkat çeken, yine bu dev bütçenin sadece 18’de 1’i ile bu projelerin hayata geçirilebileceğini söyledi.

Gelinen noktada Türkiye’nin en borçlu Belediyesi ve İzmit Belediyesinin bütçesi kadar faiz ödemesi yapan bir Kocaeli Büyükşehir’in yaratıldığını söyleyen Akar, Mart ayında yapılan seçimler de enkaz devralacaklarını buna rağmen söz verilip yapılmayan projeleri de hayata getireceklerini ifade etti.

İşte Akar’ın rakam rakam o paylaşımları;

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 12 YILLIK BÜTÇE DAĞILIMI

2007: 977 Milyon

2008: 1 Milyar 50 Milyon TL

2009: 1 Milyar 170 Milyon TL

2010: 1 Milyar 164 Milyon TL

2011: 1 Milyar 250 Milyon TL

2012: 1 Milyar 200 Milyon TL

2013: 1 Milyar 330 Milyon TL

2014: 1 Milyar 520 Milyon TL

2015: 1 Milyar 723 Milyon TL

2016: 1 Milyar 900 Milyon TL

2017: 2 Milyar 100 Milyon TL

2018: 2 Milyar 789 Milyon TL

TOPLAM: 18 Milyar 223 Milyon TL

BU DEVASA BÜTÇE İLE NELER YAPILABİLİRDİ;

-Mesela bu bütçenin 18 de 1’i ne bugün övündükleri 7 km mesafeli Tramvay gibi 4 projeye daha imza atılabilirdi.

-Mesela bu bütçenin 18’de 1’ine 10 yıl önce söz verip bir türlü hayata geçiremedikleri Kartepe Teleferik projesi gibi 10 projeye daha imza atılabilirdi.

-Mesela bu bütçenin 18’de 1’i ile adını bile anmadıkları 10 yıl önce söz verdikleri 24 Km mesafeli Monoray projesine imza atılabilirdi.

-Mesela bu bütçenin 18’de 1’i ile adını Ölüm Yoluna çıkardıkları Kandıra- İzmit duble yolu gibi yeni 5 projeye imza atılabilirdi.

-Mesela bu bütçenin 18’de 1’ i ile 18 tane Namazgah Barajı gibi 18 Baraj projesine imza atılabilirdi..

-Mesela bu bütçenin 18’de 1’i ile 5500 metrekare ve 3 katlı yarı olimpik yüzme havuzu olan 500 tane spor merkezi projesine imza atabilirdiniz.

-Mesela bu bütçenin 18’de 1’ i ile 6.500 m2 kapalı alan ve 7.500 m2 açık alandan oluşan 15000 kapasiteli 160 otopark projesine imza atabilirdiniz.

-Mesela bu bütçenin 18’de 2’ine 2 seçimdir söz verdikleri ama hayata geçiremedikleri Körfezden Cengiz Topel Havaalanına kadar olan 37 Km’lik mesafe de Metro projesine imza atılabilirdi.

ŞİMDİ SORMAK GEREK BAŞKAN BU KADAR BÜTÇE İLE NE YAPTINIZ?

6 Milyar TL ile Türkiye’nin en borçlu Belediyesi olmaktan başka

Yılllık 240 Milyon TL Faiz ödemesinden başka,

Trafiği keşmekeş olmuş bir şehir merkezinden başka,

Süper Lig takımı olan Kocaelispor’un Borçları nedeni ile 3. Liglere düşmesine seyirci kalmaktan başka..

Körfez’i limanlar ve dolgular ile doldurup kentliyi denize hasret bırakmaktan başka…

SANIRIM ADAY GÖSTERİLMEYECEK

CHP’li Akar, bu açıklamasıyla Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun bütçeyi iyi yönetmediğini söylüyor…

Bu bütçe ile Kocaeli’nin çağ atlaması gerektiğini vurguluyor.

Son gelişmelere bakılırsa Karaosmanoğlu, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde aday gösterilmeyecek…

Gösterilme ihtimali olsaydı, AKP eski Milletvekili Zeki Aygün ve AKP eski İl Başkanı Mahmut Civelek, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday aday olmazdı…

KİM ADAY GÖSTERİLECEK?

Büyükşehir için kim mi şanslı?

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve daha önce Büyükşehir Belediyesi genel sekreterliği yapan Antalya Valisi Münir Karaloğlu…

Çok büyük sürpriz olmazsa, bu iki isimden biri AKP’nin Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olacak…

