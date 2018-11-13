Zeki Aygün ve Mahmut Civelek’in Büyükşehir adaylık başvuruları ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Paris’ten dönerken “3 dönemle” ilgilisöyledikleri, dün sabah gazete ve TV kanallarında yayınlandı.

Erdoğan’ın söyledikleri aynen şöyle:

"Büyük şehirlerimiz üzerindeki çalışmalarımızın çok çok önemi var. Belli bir noktaya kadar geldik, devam edeceğimiz arkadaşlar var. Ama üç dönem mantığı diye bir anlayış var. Üç dönem belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımızı da büyük oranda istirahate çekeceğiz. Tamamına yakını için geçerli. Çünkü halk değişim istiyor. Üç dönem aynı yerde belediye başkanlığı yapmış arkadaşlara dördüncü dönem için aynı yeri düşünmüyoruz. Ha ne olabilir? Dördüncü dönem bir başka yerde bir başka il veya ilçede belediye başkan adayı olabilir. Bu daha ziyade ilçeler bazında böyle olur.”

Ne diyor Erdoğan?

“Üç dönem belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımızı büyük oranda istirahate çekeceğiz. Tamamına yakını için geçerli… Çünkü halk değişim istiyor.”

Bu sözlerden ne anlamak gerekiyor?

İfadesinde “büyük oranda” ve “tamamına yakını” ifadeleri geçiyor.

“Tamamına yakını” derken, acaba istisna tutulacak o birkaç isim arasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da girer mi?

Ben, önceki güne kadar bu soruya “Evet, girer” diye cevap verirdim.

Ama önceki gün beklenmedik bir gelişme oldu.

Neydi bu gelişme?

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İki isim, Zeki Aygün ve Mahmut Civelek, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için “aday adaylığı” başvurusu yaptı.

Zeki Aygün, eski milletvekili…

Mahmut Civelek de eski il başkanı…

Bu başvurular, parti kamuoyunda “Allahallah, bu ne iş?” diye hayretle karşılandı.

Öyle ya…

Daha düne kadar…

İbrahim Karaosmanoğlu, yeniden aday olup olmadığı konusunda hiçbir açıklama yapmayınca…

Siyasi nezaket gereği kimse ortaya çıkıp “Ben Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olmayı düşünüyorum” diyemiyordu.

Karaosmanoğlu’na “ayıp olur” diye düşünüyordu…

İşaret bekliyordu…

O halde, Aygün ve Civelek’in başvuruları ne anlama geliyor?

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Zeki Aygün ve Mahmut Civelek, önceki gün Büyükşehir için adaylık başvurusu yaptığına göre, bu ne anlama geliyor?

Bu başvurularıyla İbrahim Karaosmanoğlu’na “nezaketsizlik” mi ettiler?

Yoksa İbrahim Karaosmanoğlu’nun, Aygün ve Civelek’in bu başvurularından haberi mi vardı?

Zeki Aygün ve Mahmut Civelek’e, “Benim aday olma ümidim kalmadı, siz başvurunuzu yapabilirsiniz” mi dedi?

Parti kamuoyunun, bu durumla ilgili yorumu şöyle:

*Zeki Aygün de Mahmut Civelek de İbrahim Karaosmanoğlu’nu sever ve sayar. İbrahim Bey’in bilgisi dışında adaylık başvurularını yapıp, İbrahim Bey’e nezaketsizlik yapmayı akıllarının ucundan geçirmezler.

*İbrahim Karaosmanoğlu dördüncü kez aday gösterilmekten umudunu kesmiş olacak ki, Zeki Aygün ve Mahmut Civelek’e yol verdi.

Partililerin genel yorumu böyle!

Büyükşehir adaylığında son durum ne?

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Ben, bugün de 14 Ekim tarihli yazımda belirttiğim yerdeyim.

Büyükşehir belediye başkan adaylığı için ortada iki favori isim var.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve halen Antalya Valiliği görevini yürüten Münir Karaloğlu…

Bir aydır favori isimlerde değişiklik olmadı.

Fikri Işık’ın aday gösterilme ihtimali sıfır…

İbrahim Karaosmanoğlu’nun aday gösterilme ihtimali de her geçen gün sıfıra yaklaşıyor.

Bu, bugünlük böyle!

Haa, yarın ne olur, bilemem.

Siyaset bu.

Bir saatte, bir günde her şey değişebilir.

İzlemeyi sürdüreceğiz.