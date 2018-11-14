Dişi sergen ile sohbet…

Yakında zevkle oıkuyacağınızı umduğum bir söyleşim yayınlanacak…

Senvisimize davet ettiğim Berna nur İnam…

Benim gibi sol açık…

Sol ayağı iyi ama sağı da müthiş…

Hasan Alemdaroğlu’nun yeni yıldız adaylarından…

Yaşı henüz 14 ve tam 7 senedir futbol oynuyor…

Show TV onun Dişi-Sergen’liğini onayladı…

Arkadaşları Christiano-Messi diyorlarmış…

TV’de izleme fırsatım oldu…

Müthiş bir akrobat ve iyi bir golcü…

İnşallah kent olarak elimizde tutarız…

İnşallah ülke olarak elimizde tutarız…

Berna’lar çok yaşasın!..

Geçmiş olsun Veysi Adnan Yavuz ağabey…

Meslek yaşamım ve hayatım boyunca tanıştığım çok nadir asil insanlardan biridir Veysi Adnan Yavuz…

Benim yaşamımda çok çok önemli yeri vardır…

Saygı, sevgi çerçevesinde örnek almışımdır…

Bir kalp krizi geçirmiş ve ameliyat olmuş…

Duyunca üzüldüm…

Geç haberim oldu…

Hay huy içerisinde yaşayıp gidiyoruz ve dostlarımızı unutabiliyoruz…

Benim yaşantımda son derece kritik bir kararda yanımda olan ve bana hayatım boyunca unutamayacağım bir ders veren gerçek Kocaelisporlu Veysi ağabeyime acil şifalar diliyorum…