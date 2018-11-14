Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Başkan Baran’a plaket vermeli!  

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan futbol müsabakasında üzücü bir olay yaşanmıştı…

2-2 biten maçın öncesinde tribünde kalp krizi geçiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener, yaşamını yitirmiş, ölümü herkesi büyük üzüntüye boğmuştu.

Koray, Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde oturuyordu…

Koray için önce Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın önünde, sonra da Körfez Mimar Sinan Cami’nde cenaze töreni düzenlenmişti…

Körfez Belediyesi, Koray Şener’i unutmadı…

Koray Şener’in adı da Körfez Belediyesi tarafından evinin hemen karşında bulunan parka verildi ve adı ölümsüzleştirildi.

Başkan Baran da acılı aileyi bu süreçte yalnız bırakmadı, her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Koray’ın adının parka verilmesi, ailesini çok, ama çok mutlu etti.

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BARAN’A ZİYARET

Koray Şener’in babası Rıfat Şener ile amcası Lütfü Şener de Körfez Belediye Baran’ı İsmail makamında ziyaret ederek yaşadıkları zorlu süreçte desteklerinden dolayı ve Koray Şener’in isminin parka verilecek olmasından dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkan Baran tarafından kapıda karşılanan Baba İrfan Şener, “Hem sizlerin hem de hemşerilerimizin desteği acımızı dindirmedi ama biraz olsun hafifletti” dedi.

İSMİNİ YAŞATACAĞIZ

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Acınızı paylaşıyoruz. Kardeşimiz Koray Şener'in adını evinin karşısında bulunan parkta yaşatacağımızı geçtiğimiz günlerde taziye ziyaretimizde söylemiştik.

İlk meclis toplantımızda bunun kararını da alacağız” dedi.

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FENERBAHÇELİLER MUTLU

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın bu davranışı, hem ailesini, hem de Fenerbahçe taraftarlarını mutlu etti…

Baran bu davranışı ile özellikle Fenerbahçelilerin gönlünde taht kurdu…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu davranışından dolayı Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a bir plaket vermeli diye düşünüyorum…

Durmuşoğlu’na geçmiş olsun

Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu, önceki gün kasık fıtığından ameliyat oldu. Medical Park Hastanesi’nde operasyon geçiren Durmuşoğlu, tamamlanan işlemlerin ardından taburcu edildi. Kısa bir süre dinleneceğini ifade eden Durmuşoğlu, kendisini arayıp geçmiş olsun dileyen herkese teşekkür etti. Durmuşoğlu’na geçmiş olsun diyoruz.

Karaosmanoğlu’na bel fıtığı teşhisi kondu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, programlarını tamamlayıp evin döndüğü esnada, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Başiskele’de özel bir hastaneye kaldırılan ve bel fıtığı teşhisi konulduğu öğrenilen Karaosmanoğlu’nun müdahalesi sonrasında eve götürüldüğü ve 2 gün boyunca istirahatlı olacağı öğrenildi. Başkan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Köpek kasa asılı kaldı

Olay, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı D-130 Karayolu bağlantı yolunda meydana geldi. 34 NS 7349 plakalı kamyonun kasasında iple bağlı olan köpek kasadan aşağı atlayınca asılı kaldı. Kamyonun kasasından sarkan kangal cinsi köpeğin yerde sürüklendiğini gören sürücüler korna çalarak sürücüyü uyardı. Kamyon sürücüsü korna çalan sürücülerin uyarıları üzerine aracı yol kenarında durdurdu. Boğulmak üzere olan köpeği yeniden kamyonun kasasına alarak, yoluna devam etti. Yani bir köpek katliamı son anda önlendi.