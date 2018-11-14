CHP’nin İzmit Belediye Başkan adayında ibre kimden yana?

CHP, aday belirlemede hemen hemen işin yarısına geldi.

İlk partide, üç ilçenin belediye başkan adayı belirlenmişti.

Derince’deSertif Gökçe…

Gölcük’te İsmet İşeri…

Dilovası’nda Kemal Memiş…

Dünkü parti meclisi toplantısından da iki ilçe ile ilgili karar çıktı.

Karamürsel’de Ahmet Çalık’ın, Darıca’da ise Yakup Törk’ün adaylıkları kesinleşti.

Etti beş!

Geriye kaldı, yedi ilçe ve bir büyükşehir belediye başkan adayı.

İzmit, Gebze, Kandıra, Kartepe, Başiskele, Körfez, Çayırova ve Büyükşehir…

Buralardaki sıkıntı ne?

İki farklı sıkıntı var.

Başiskele’de şimdiye kadar hiç aday adayı çıkmadı.

Diğer yerlerde ise birden fazla aday adayı var.

Peki, ne yapacaklar?

Yöntem belirleyecekler.

Ya eğilim yoklaması yapacaklar, ya da atama…

Dün bu satırlar yazılırken parti meclisinde bu konu tartışılıyordu.

Kim bilir, siz belki bu yazıyı okurken, bu ilçelerle ilgili aday belirleme yöntemi de netleşmiş olacak.

Ya, “Birden fazla aday adayının bulunduğu yerlerde eğilim yoklaması yapılsın” diyecekler…

Ya da, şu şu ilçelerde eğilim yoklaması yapılsın, şu şu ilçelere atama…

Benim elde ettiğim bilgi şöyle:

*İzmit Belediye Başkan adaylığı ile Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına atama yapılacak.

*Başiskele Belediye Başkan adaylığı için bir partili ikna edilecek, “İşte bizim adayımız” deyip kamuoyuna açıklanacak.

*Kandıra, Kartepe, Körfez, Gebze ve Çayırova adaylarını belirlemek için de ortaya sandık konulacak.

Görünen bu!

İzmit adayı üzerinde çok duruyorlar

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Gözlediğim kadarıyla, CHP bütün çalışmasını ve ilgisini İzmit Belediye Başkan adayını belirlemeye yoğunlaştırmış durumda.

Hedefleri, İzmit Belediye Başkanlığı’nı kesin kazanmak.

İzmit’e, “en alınabilecek yer” olarak bakıyorlar.

İzmit’i alırlarsa, Büyükşehir’i almış kadar sevinecekler.

Sürekli anketler yaptırılıyor.

Kentin kanaat önderlerinin görüşü alınıyor.

Herhalde…

Büyük olasılıkla…

İzmit Belediye Başkanlığı’na Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet aday gösterilecek.

Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına da Fahri Örengül.

CHP’de son durum böyle!

Poşetiniz bizden

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Karar alındı, 1 Ocak’tan itibaren marketlerde poşetler parayla satılacak ya…

Yakında görürsünüz, marketler “Poşetiniz bizden” reklamı vermeye başlar.

Fatih Terim ceza alsa da…

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Fatih Terim, daha önceki sezonlardan birinde de 9 maç ceza almıştı.

Takım; bu 9 maçın 6’sında galip gelmiş, 2 maç berabere sonuçlanmış, sadece 1 maçta mağlup olmuştu.

Demek Galatasaray, “Fatih Terimsiz” de yoluna devam edebiliyor.

Üstelik “Fatih Terimsiz” başarı yüzdesi, “Fatih Terimli” başarı yüzdesinden daha fazla!

Ne dersiniz bu sezon da tarih tekerrür eder mi?

Eyy belediye yöneticileri, vatandaş Müfit Akın Erok’u bir dinler misiniz?

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“Sayın Tanzer Bey, yazılarınız ile gazeteciliğin nasıl yapılması gerektiğini layığı ile yerine getiriyorsunuz. İki ucu keskin bu yolda her daim size üstün başarılar diliyorum. Kocaeli'de olup bu kentin sorunlarını tarafsız, objektif yazabilecek birkaç yazar kaldı.Toplumumuz maalesef sindirilip kutuplaştırıldı.

Uzatmayayım. Dün akşam her zamanki gibi işten çıkıp eve gitmek için Bağçeşme (44 nolu hat) Sarper minibüsünü beklemeye başladım. Zaten kaosa dönen güzergâhta 43-44 nolu hatlar, yoğun talebe yetişemiyorlar. 44 nolu minibüse bindiğimde şoföre yoğunluktan sefer sayılarının eklenmesi konusunda bir soru sordum. Sorduğum sorunun cevabını alamadan, 43 nolu hattın da sadece Sarper Umuttepe hattına bağlandığını, artık tek hat olan 44 numaralı minibüslerin hizmet vereceğini söyledi ve ekledi. ‘Zaten benzin 6.5 TL olmuş, bunu bulduğunuza şükredin’!

Araçtaki herkes tepkisel çözümsüz bir polemiğin içinde araç şoförü ile anlamsız tartışmaya girdi. En son söz olarak, kararın belediye ve minibüs kooperatifinin ortak kararı olduğunu, Ulaşım Park’a şikâyetin her hangi bir anlam taşımadığını, istediğimiz yere de şikâyet edeceğimizi nobran ve umursamaz tavırlarla noktayı koydu.

Şimdi sorumlu bir gazeteci kimliğinize sığınarak sormak istediğim soru şu: Sahipli gözüken Kocaeli'mizin üst düzey kent yöneticileri… Vali, belediye başkanı ve kooperatif başkanları… Bizim vergilerimizle bizlere ahkâm keseceğinize çözüm üretin. Kışın işinden, okulundan çıkıp evine gitmek isteyen öğrencisi, kadını ve erkeği bizler; balık istifi halk otobüslerinde şoförlerin hakaret dolu sözleri içinde yolculuk yapmak istemiyoruz. Sarper hattı olan 44 nolu hat yetersiz kalmakta. İlgili kurumları duyarlılığa davet ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarım. -MÜFİT AKIN EROK”

3 görüş

*”Enflasyon; taşınmamıza gerek kalmadan daha pahalı bir muhitte oturmamızı sağlar.” J.Paul GETTTY

*”Övgü, iyi adamı daha iyi; kötü adamı daha kötü yapar.” T. FULLER

*”Ülkemizde siyasetçilere soru sormayanlar, yalan dinlemek zorunda kalırlar.”