Muhalefet ve yerel seçimler üzerine...

Yerel seçimlere dört buçuk ay kaldı. Siyasi partiler aday belirleme çalışmaları içinde.

Görüldüğü kadarı ile ne iktidardaki partinin ne de muhalefet partilerinin “Halk ne diyor?” gibi bir öncelikleri yok!

İktidar partisini anlamakta zorluk çekmiyoruz!

Orada tek karar verici “REİS!”

Bu ülkede “Demokrasi Kültürü” ne yazık ki, demokrasinin evrensel değerleriyle örtüşmüyor!

Bizde demokrasinin tek ölçütü; Seçim!

Sonrası?

“Oyunu ver, gerisini merak etme sen!”

Örneğin; son seçimlerde birçok şaibe ve ortaya çıkan somut kanıtlara rağmen, “Atı alan Üsküdar’ı geçti!”

Sonra, atı alıp Üsküdar’ı geçen; “100 günlük İcraat Programı” ile umutlar saçtı. Aradan 100 gün geçti ama vaatlerin tam tersi sonuçlar ortaya çıktı! Enflasyon düşecekti, daha da semirdi! Çarşıya pazara ve özellikle temel gıda maddelerine ateş düştü! Maaşların alım gücü eridi.

Doğalgaza, elektriğe, suya, akaryakıta gelen zamlar dar ve orta gelirlilerin ümüğünü sıktı.

Üretici köylü, esnaf, küçük ve orta ölçekli işletmeler büyük bir batışı yaşıyor. Konkordatolar hızla artıyor.

Vatandaş tüketimi kıstı ve ticari alanda büyük bir darboğaz yaşanıyor! Suriyeliler iş buluyor ama “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları” nın işsizlik sorunu daha da büyüdü!

SAYIŞTAY Raporları, AKP’li belediyelerdeki yolsuzlukları ve israfı açıkça ortaya koyuyor!

AKP’nin “KAYYIM” atadığı 13 belediyede de toplam 196 yolsuzluk tespit edilmiş!

Ancak, REİS; seçim sonuçlarına göre yeni Kayyım atamaları yapabileceğini açıklıyor! Bu açıkça bir tehdit, Hukuku yok saymak değilse nedir?

Öte yandan, AKP’li belediyeler, lüks toplu geziler ve pahalı hediyelerle kurumları ve vatandaşı ikna etmenin peşinde!

Bu koşullarda, başta CHP olmak üzere muhalefet partileri ne yapıyor?

Aday belirlerken, parti tabanları ve vatandaşın görüş ve tercihlerini alıyorlar mı?

Ortak çaba ile “ortak aday” çıkarabilecekleri yerlerde ciddi birliktelikler kurabiliyorlar ve “Halka Umut verebiliyorlar mı?”

“Parti içi demokrasi” işliyor mu?

Bu konuda kaygılarım var!

Çok net olarak belirmeliyim ki; bu seçimlerde CHP İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehir belediyelerinde somut bir başarı gösteremezse, karşısına çıkacak ağır faturayı ne genel başkan ne de parti üst yönetimi ödeyemez!

Faturanın ceremesini asıl çeken de yine VATANDAŞ olur!

İYİ Parti’nin de siyasi geleceği büyük ölçüde bu yerel seçimlerdeki başarısına bağlıdır. CHP ile “ilkesel ve ciddi birliktelik” içinde olabilmelidir.

Kocaeli özeline gelirsek;

Büyükşehir başta olmak üzere tüm seçim bölgelerinde adaylar parti üyeleri ve sonrasında halkın tercihleri ile belirlenmelidir.

Elbette, “Ciddi bir VİZYON programı” ile halkın karşısına çıkılmalı, sivil toplum kuruluşları ile sağlıklı iletişim kurulmalıdır.

Bu seçim, tüm partiler için bir “DEMOKRASİ SINAVI” olacaktır!

Vatandaş, parti genel başkanları ve üst yönetimlerinin önlerine koyduğu adayları koşulsuz onaylamaya mecbur değildir!

Yeter artık!

Demokrasi “siyaset oyuncağı” değildir!

Tek adam sultasından kurtulmanın son çıkış yolu bu seçimlerdir!

Kimsenin hata yapmaya, günah işlemeye hakkı yoktur!