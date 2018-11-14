Körfez’deki üçlü belli gibi

AK Parti’de aday adaylığı süreci devam ediyor. Her önüne gelenin şansını denemeye meyilli olduğu bu süreçte yapılacak çok bir şey kalmıyor haliyle. Bize düşen komisyon tarafından belirlenecek ve genel merkezde Erdoğan’ın önüne konulacak üç ismin kimler olacağı tahmin etmek…

Yazımızda bu yönde tahminlerimiz olacak…

En başından bu yana savunduğum bir görüş vardı. “Körfez’deki aday adaylığı süreci ile ilgili olarak kimse mevcut başkan İsmail Baran’ı hafife almasın” diye çok kişiye telkinim olmuştur…

Ne demek istediğim aslında çok açık. Zira kabul etmek gerekir ki; Körfez gibi bölgelerde mevcut belediye başkanı zaten maça bir sıfır önde başlar. Bunun yanına birkaç unsur daha eklemeyi becerebildi mi, önünün açık olduğunu herkes rahatlıkla söyler. Aday adayları da buna göre ortaya çıkar…

O açıdan baktığımda Baran faktörünü belirlenecek üçlü içinde gördüğümü rahatlıkla söyleyebiliyorum…

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İkinci ismin belirlenmesi aşamasını da aslında tahmin etmesi çok zor değil. Sürecin en başında söylediğim bir nokta vardı: Tamam, adaylar halkın derdinden anlamalı. Ancak bunu yaparken de esnafın durumundan bihaber olmamalı. Kamuoyunun en yoğun bir şekilde ele alındığı ortamlar bilin ki esnaf ortamlarıdır.

İnsani vasıflarını tamamlamış ve dahası esnaflık kimliği ile öne çıkan kim varsa toplumda mutlaka karşılık bulur. Bu açıdan baktığımızda daha önceki fikrimin yerini bulduğunu ve manzaranın giderek netleşmeye başladığını görebiliyorum.

Sosyal potansiyeli ve partisinin oylarına ilave katkıda bulunabileceği fikrine sahip olduğum iş adamı Ali Çakır, şahsi tahminime göre genel merkeze bildirilecek üç isimden biri olacaktır.

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Üçüncü isim olmak için açıkçası biraz daha çetrefilli bir yoldan geçmek gerek. Zira bu noktaya talipli olan kişi sayısı çok fazla. Ancak oluşturulan genel hava ve teşkilatçılık misyonu burada devreye girecek gibi. O açıdan baktığımızda iki isim arasında gidip geliyorum.

Bakın; kimse çok fazla dikkat etmez belki, ancak ne yaparsanız yapın, siyasi kabiliyet anlamında Alim Erdemir’i mutlaka bir yere not edin. Alim beyi uzun yıllardır tanırım. Kendine Ankara’yı mesken tuttuğundan bu yana görüşemiyorduk, hepsi o. “Efsane Başkan” Baştopçu’nun ekibindendi. Sonra İstanbul gibi bir noktadan milletvekili adayı olmak, TBMM’de belli irtibat noktalarına ulaşmak öyle kolay elde edilecek bir meziyet değil.

Belki uzun süredir Körfez’de yok, ancak bölgeye hala hakim.

Ayrıca kabul etmek gerekir ki, Körfez’de bir Engin Koyun gerçeği var. Bu kentte ilçe başkanlığı sürecini belki de en iyi ve başarılı geçiren isim. Geçen dönem de adaydı. Zannımca en büyük dayanağı parti tabanının, Körfez’de “teşkilatçı bir başkan adayı” istemesi. Bu görüşe Engin Koyun ve Şener Söğüt uygun gibi görünüyor.

Lakin kamuoyunda oluşan “Şener Söğüt, henüz ilçe başkanlığında yeni olduğu için istifası istenmez” görüşü Koyun’u öne çıkarıyor gibi.

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Genel bakış açımıza gelinde; İsmail Baran, Ali Çakır ile Alim Erdemir ve Engin Koyun ikilisinden biri genel merkeze bildirilir.

Tabi bu belirttiklerim görüş ve sonuç itibarıyla tahmin. Burada düşündüren tek konu, AK Parti’nin sürprizlere açık bir parti olması.

Her şeyi yaşayabilir miyiz; emin olamamakla birlikte; EVET!