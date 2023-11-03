Demirel müdahale etmeseydi, FORD yatırımı Gölcük’te yapılmayacaktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FORD Otosan’ın Gölcük Yeniköy’deki yeni fabrikasını bugün hizmete açacak.

Sanırım bu yeni tesislerde elektrikli araç üretilecek.

Gazetemizin manşetinde yayınlanan bu haber, beni yıllar öncesine götürdü.

25 yıl öncesine…

Bugün ülke ekonomisine milyarlarca dolar kazandıran, direkt veya dolaylı binlerce kişiye ekmek kapısı olan FORD, Gölcük tesislerini yaparken büyük zorluklar çekmişti.

Bu zorlukların en yakın tanıklarından biri olarak, size bugün çekilen sıkıntıları anlatacağım.

Yıl, 1998…

Ford Grubu, Türkiye’deki ortağı Koç Holding’le birlikte ülkemizde yatırım yapmak istiyor.

Yatırım yerinin deniz kenarında olması gerekiyor.

Çünkü üretilen otomobillerin çoğu ihraç edilecek.

Tüm sahiller taranıyor, yatırım için en uygun yer olarak Gölcük sahili bulunuyor.

Gölcük sahilindeki SEKA Kavaklığı…

Önce çevreciler ayaklanıyor.

“Burada fabrika yapılması cinayettir…”

Arkasından yatırım “siyasi polemik” konusu yapılıyor.

Tartışma TBMM’ye kadar taşınıyor.

Başbakan Mesut Yılmaz hakkında gensoru veriliyor.

“Devletin malını peşkeş çekiyor” diye…

Sinirler gergin.

Üzülerek söylemek gerekir ki, Kocaeli kamuoyu da o günlerde iyi sınav veremedi.

Projeyi, parmakla sayılabilecek kadar kişi ve kurum destekledi.

Övünmek gibi olmasın, bunlardan biri de bendim.

Projenin ülkemize ve kentimize büyük yararlar sağlayacağına inanıyordum.

Ford Otosan’ın o yıllardaki Genel Müdürü Ali İhsan İlkbahar’la sık sık konuşuyor, durum değerlendirmesi yapıyorduk.

Amerikalılar, yatırıma gösterilen tepkiye şaşkın!

Bir anlam veremiyorlar.

Türkiye’deki bu ortamı haber alan çevre ülkeler haber gönderiyorlar, gelin bedava arsa tahsis edelim, şöyle şöyle de teşvik verelim…

Ford, yatırımdan vazgeçme noktasında.

Böylesine sıkıntılı günler…

Demirel, projenin önünü açıyor

Bir gün sabah, ayakkabılarımı bağlayıp tam evden çıkmaya hazırlanırken telefonum çaldı.

Saat sabahın sekizi…

Baktım, arayan Ford Otosan Genel Müdürü Ali İhsan İlkbahar.

Sesi kötü.

Belli ki, canı sıkkın…

“Tanzer Bey” dedi, “sabaha kadar uyuyamadım…”

“Hayırdır Ali İhsan Bey, bir şey mi oldu?”

“Rahmi Bey (Koç) de dün Ankara’da idi. Geç saatlere kadar toplantı yaptık. Bu şartlarda yatırım yapamayız dedi. Herhalde bu iş olmayacak. Sabaha kadar uyuyamadım. Şaşkın haldeyim. Bu yatırımı kaçırmak, Türkiye için büyük prestij kaybı olur. Seni bir arayayım dedim, aklına bir şey geliyor mu?”

Müzeyyen Hanım başımda, kapıdan çıkmamı bekliyor…

Ne söylesem?

“Ali İhsan Bey” dedim, “aklıma bir fikir geldi. Ankara’dasınız ya, bugün Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’den randevu alın. Randevu konusunda sıkıntı yaşarsanız, yardımcı olurum. Demirel’in huzuruna çıkıp deyin ki, ‘Efendim biz bu yatırımı sizin himayelerinize arz ediyoruz…’ Süleyman Bey mutlaka bir hal çaresi bulur, projenin önünü açar. Olmazsa ne kaybedersiniz ki?”

Ali İhsan Bey “Tamam” dedi, “iyi bir fikir. Gidip aynen böyle söyleyeceğim. Olursa olur, olmazsa başka ne yapalım?”

Ali İhsan İlkbahar, Çankaya’dan çıktıktan sonra telefon etti.

“Tanzer Bey, herhalde bu iş oluyor… Aklınla bin yaşa! Gelince görüşürüz…”

Ertesi sabah Ford yatırımı HÜRRİYET Gazetesi’nin manşetindeydi.

“Cumhurbaşkanı Demirel dedi ki: Ford yer bulamıyorsa, gelsin fabrikayı Çankaya’nın bahçesine yapsın”

***

Rahmetli Demirel, böylesine “pratik çözüm” adamıydı.

O yatırım için siyasilerle polemiğe girmek yerine, bir demeçle işi bitirmişti.

Sanayi yatırımlarının önemini vurgulamak için “Gelsinler benim bahçeme yapsınlar” demişti.

Süleyman Demirel’in bu çıkışından sonra ses kesildi, yer tahsisi yapıldı, inşaat başladı.

Temel atmaya gelen Demirel, son derece gururluydu.

***

Olayların içindeki biri olarak şunu net söyleyebilirim:

Eğer Süleyman Demirel’in zamanında müdahalesi olmasaydı, bırakın Gölcük’ü ülkemiz bu yatırımı elinden kaçıracaktı.

Hem Kocaeli, hem Türkiye kaybedecekti.