Çöplükte piknik!

Pandemi filan derken 3-4 yıldır İzmit'in yakın çevresinden ötelere gidememiştim. Geçen hafta üç günlük bir gezinti için eşim ve kızım, arabamızla yola çıktık. Yalova çevresinde, Termal'de geziler yaptıktan sonra Çınarcık'a geçtik. Burası her üçümüzün önceki yıllarda gelip kaldığı bir yer, pek değişim geçirmemiş.

Çınarcık'ın hemen yakınında, yüksek bir arazide Hasanbaba olarak tanımlanan bir piknik alanı var. Orayı da görelim dedik. Çok yaşlı Meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık bir alan. Bu yükseltiden bakınca son derece güzel bir deniz manzarası ile karşılaşıyorsunuz.

Alanın bir yerinde kaynak suyu var. Adeta buzdolabından çıkmışcasına soğuk. Ancak ilçeyi bu alana bağlayan asfalt yolun son kısmı oldukça dik bir yamaçta yer alıyor ve birbirine yakın iki yerde yolun yarısına yakın kısmı toprak kayması sonucu aşağı uçmuş. Durum bu iken alınmış olan tek tedbir uçan kısmın işaretlenmiş olması.

Ben 90'lı yıllarda Çam ağaçlandırma alanlarında entomolojik, yani zararlı böceklerin ağaçlardaki zararı konusunda incelemeler yapmak üzere Gemlik yakınına, Narlı yöresine de gidiyordum.

Bir seferinde buradan İzmit'e dönüşü Gemlik körfezinin doğu kıyısından, Armutlu üzerinden yapmış ve Çınarçık'tan geçip Yalova'ya ulaşmıştım. Bu yolculuğu yaparken özellikle Armutlu ile Çınarcık arasındaki doğal orman örtüsünden çok etkilenmiştim. Çınarcık'a varmadan önce Esenköy denilen, köy konumundaki bir yerde, yol üstünde çok yaşlı, devasa çapa erişmiş bir Çınar ağacının gövdesinde oluşan doğal kovuğa bir kapı raptedilmiş olduğunu ve içinin ayakkabı tamir yeri olarak kullanıldığını görmüştüm.

İkinci gün Çınarcık'tan batı yönünde Armutlu'ya doğru yola çıktık ve bir müddet sonra kendimizi çok güzel Fıstıkçamı ormanları arasında, hafif virajlarla bezeli, asfalt kaplı yolda bulduk. Kısa bir zaman sonrasında deniz aşağıda görüldü; şahane bir koy ve buna bakan yamaçlara yerleşmiş son deece alımlı ve orman ile uyumunu koruyan yerleşim. Benim hatırlayabildiğim köy gitmiş, yerinde fotoğrafta görülen çok güzel Esenköy beldesi oluşmuş.

Yazdan kalma bir gün; buradan Armutlu'ya, oradan Gemlik'e geçtik ve Mudanya'ya doğru yola koyulduk. Çok güzel Fıstıkçamı ormanları içinde oldukça virajlı yol hep deniz seviyesinin üstünde seyrediyor. Yürüyerek deniz kıyısına inişlerin mümkün olduğu yerlerde araçların park edeceği alanlar oluşturulmuş.

Biz de bazılarında durduk ve güzelim çam ağaçlarıyla kaplı yamaçlardan aşağı bakarak denizi seyrettik.

Durmaz ve seyretmez olaydık ! Oralarda kıyıya inenler bütün atıklarını (konserve kutuları, yiyecek artıkları, plastik ve cam şişeler, ambalaj kağıtları, gazete parçaları vs.) bırakmışlar. Kıyılar çöplük olmuş. İnanılır gibi değil. Tam bir toplumsal rezalet..

İşin tuhafı arabalarını bu alanlara park ettikten sonra yiyeceklerini, portatif masa ve sandalyelerini taşıyıp çoluk çocuk bu çöplerin arasına yerleşip "piknik!" yaparak "denizin tadını" çıkaran çok insan var! Ne kadar elim bir zevk!

Bu durumda sormak gerekiyor:

Hangi sosyal yapı bu kıyıları bir çöplük haline getiriyor?

Hangi sosyal yapı o çöplerin arasında oturup yiyip - içmeyi normal görüyor?

Kesin olan şu ki bunu yadırgamayanlar her gittikleri yerde çöplerini bırakanlardır.

Hani derler ya, bu çöplük görüntüleri gezimize limon sıktı !