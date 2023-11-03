13. Kocaeli Kitap Fuarı

07-15 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Sekapark’ta Kongre Merkezinde Kitap Fuarı Kocaeli adı ile bütünleşerek binlerce ziyaretçileri ile adını duyurdu.

Geleneksel hale gelen İzmit Yürüyüş Yolundaki ağaçlara asılı yüzlerce kitabın kısa sürede kapışılması ile renkli bir görüntü ile başlangıç yapıldı.

Onlarca yayın evleri ile kurum, kuruluş ve kişilerin girişimleri ile stantlar kurulup okuyucuları ve ziyaretçileri ile buluştular.

Kitap almak veya görmek, incelemek ve gezmek amacı ile gelen bir yoğunluk mevcuttu.

Haydar Aliyev Kültür Evimiz olarak yönetim kurulu üyemiz Alptekin Cevherli kardeşimin sahibi olduğu Melekler Yayıncılık Stadında Kitaplarımızı okuyucularımızla buluşturduk.

Duyduğumuz ve görüştüğümüz kişilerin bazıları satışlardan memnun olduklarını söylediler.

Birçok kişilerde gezen, bakan ve inceleyen ziyaretçilerin ekonomik sıkıntı nedeni ile olacak alımları oldukça yetersiz olduğunu dile getirdiler.

Nitekim geçmiş kitap fuarlarda Sakarya, İstanbul ve Ankara'dan katılım sağlayan kitap yazarları ekonomik nedenlerle katılmadığını biliyoruz.

Bende ilk kitap alımını standımızda mevcut minik yazarlarımız Alptekin beyin kızları Bilge Melek; Kızıl Evren kitabını ve Duru Melek kızımızın Ajan Yıldız kitabını imzalayarak ve kendilerini tebrik ederek aldım.

Geleceğin büyük yazarları Bilge Melek ve Duru Melek kızlarımızı tebrik ediyor başarılar diliyorum.

Kocaeli Kitap Fuarı ilimizin tanıtımı ile kitap yazarları ile okuyucuları buluşturan güzel bir hizmettir.

Emeği geçenlere tebrik ve teşekkür ediyorum.

Öğretmenlerin gönderdikleri kitaplar

Bayan Songül Dündar ve eşi Selahattin Dündar ikisi de öğretmenler.

Her ikisi de Kars'ın Dikme köyünden.

Öğretmenlik hizmetinin yanında okuma ve araştırmaya öncelik veren bir çift.

Yüreklerindeki insan sevgisi nedeniyle yardım etmeyi ve paylaşmayı kendilerine hedef ve amaç kabul etmişler.

Öğrendiklerini, yaşadıklarını, bildiklerini, gördüklerini ve düşündüklerini yazıya dökerek toplumla paylaşmalarını tarihe karşı kendilerine görev kabul etmişler.

Ne mutlu öğretmenlerimize!

Fotoğraflarda 5 beş kitapların hepsi en son kaleme aldıklarıdır.

Bundan önce de her iki öğretmenimizin birçok kitapları mevcuttur.

Azerbaycan’da sevilen ve tanınan araştırmacı yazarlarımızın kitaplarını birçok yerde görebilirsiniz.

Bugün fotoğraftaki kitaplardan Haydar Aliyev Kültür Evimizin Kütüphanesine ve birer adet de şahsıma imzalayıp kargo ile göndermişler.

El emeği göz nuru bu değerli kitapları okuyacağım ve paylaşacağım.

Büyük emek ve tecrübe sahibi sevgili Songül Dündar ve sevgili Selahattin Dündar öğretmenlerimizi samimi kalpten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyor, teşekkür ediyorum.