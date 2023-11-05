CHP kurultayında “demokrasi” şovu ve ötesi

Bay Kemal…

“İstifa ederek” gitmedi…

“Aday olmayarak” da gitmedi…

Yenildi, öyle gitti.

Kim bilir belki de CHP’de ve Türk siyasetinde “bir genel başkanın seçimle değişebileceğini” göstermek istiyordu.

Türkiye, böyle bir kurultayı, böyle bir demokrasi şovunu ilk kez yaşadı.

100 yıllık CHP, değişimi başarıyla gerçekleştirdi.

Hem genel başkanını değiştirdi, hem siz bu satırları okurken genel merkez yöneticilerinin değişimi sağlanmış olacak, hem de yeni kadronun hedeflerine bakılırsa partide “zihniyet değişikliğine” gidilecek.

Hayırlı olsun!

Yazılarımda sık sık değinirim…

Bir ülkenin gücü, “kurumlarının gücüyle” ölçülür.

“Siyaset kurumları” güçlü olacak…

“Ekonomik kurumları” güçlü olacak…

“Sosyal kurumları” güçlü olacak…

Bizde bu kurumlarımız son yıllarda iyice yıpratıldı, yerlerde sürünüyor.

22 yıldır devleti ele geçirmiş, devletin kurum ve kurallarını yok etmiş, demokrasiyi rafa kaldırmış, hukuk, adalet, insan hakları, laiklik ve diğer tüm evrensel değerlerden uzaklaşmış bir iktidar tarafından yönetiliyoruz.

Halk geçim zorluğundan, pahalılıktan, işsizlikten bunaldı, seçim geliyor iktidarı değiştirmek istiyor, değiştiremiyor.

İktidar değişikliği, “umutsuz bir vaka” haline geldi.

Bunun en büyük nedeni, muhalefetin “güçsüz” olması.

Ülkemizde yaşanan bütün rezilliklere rağmen iktidarı değiştirememesi…

Topluma yeterince güven vermemesi…

Bunun en son örneğini 14-28 Mayıs seçimlerinde yaşadık.

Altı muhalefet partisi bir araya geldi, ülkemizin içinde bulunduğu bunca olumsuzluklara rağmen seçimi kazanamadı.

İktidar seçim sürecinde şunu yaptı bunu yaptı, tamam da, muhalefetin gücü iktidarın bunları yapmasını neden engelleyemedi?

Ülkemizde “iktidar sorunu” kadar, hatta iktidar sorunundan daha fazla “muhalefet sorunu” olduğu bir gerçek.

İşte CHP kurultayında kadro ve zihniyet değişikliğine gidilerek, “güçlü muhalefet” konusunda bir “umut ışığı” yakıldı.

Öyle sanıyoruz…

Öyle olmasını diliyoruz…

Önemli bir gelişme

Özellikle son genel seçimlerden sonra, umutsuzluk, toplumun üzerine bir “karabasan” gibi çökmüştü.

Aynı iktidar…

Aynı muhalefet…

İktidar ülkemizin temel sorunlarını çözme konusunda beceriksiz, bunun ötesinde devletimizin “demokratik-laik-sosyal- hukuk” düzenini “siyasal İslam” rejimine dönüştürmek istiyor…

Muhalefet de böyle bir iktidarla baş edemiyor.

Seçim kazanıp iktidara gelemiyor…

Bu durum ülkemizde inanılmaz bir “umut krizi” yaratmıştı.

İşte CHP’nin kurultayda gerçekleştirdiği değişim, toplumdaki bu “umut krizi”ni bir ölçüde kırdı.

“Muhalefet kendi değişimini gerçekleştirdi, işbaşına gelen yönetim, iktidarı da değiştirir” beklentisi yarattı.

Bir de tersini düşünün…

CHP’de değişim olmasaydı, halktaki “umut krizi” derinleşerek devam edecekti.

Umutlar solacak, bezginlik artacaktı.

Şimdi umutlar yeşerdi.

Şimdi CHP’deki yeni kadronun yaktığı bir ışık var.

Bu değişimin CHP için de, ülkemiz için de hayırlı olmasını diliyorum.

Yeni yönetim, toplumun kendilerine açtığı krediyi inşallah iyi kullanır.

100.yıldönümünde, 29 Ekim’de ülkemizde esmeye başlayan “ Cumhuriyet rüzgârı” CHP’de enerjiye dönüşüp yönetimi değiştirdi.

Bu rüzgârın etkisi artarak devam etmeli, diğer değişimleri de gerçekleştirmeli.