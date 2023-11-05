10:00 - 17:00 saatleri arası dışında tam güneş ışığı isteyen, toprağı normal nemli ve sulamalar arası hafif kuru tutulması gereken saksı bitkileri…

Azalea (Açelya)

Bu bitkinin 15 - 20 derecede sıcaklığa ve parlak ışığa ihtiyacı vardır. Dinlenme periyodu süresince en az 5 derece sıcaklıkta tutulmalıdır. Saksı toprağı daima ıslak, nemli tutulmalıdır.

Euphorbia - Pulcherrima ( Atatürk Çiçeği)

Sonbaharda 15 - 20 derece sıcaklıkta çiçeklenme mevsimini müteakip 10 - 12 derece bir yerde tutulmalıdır. Yazın sıcak havadar bir yerde tutulmalı, bol su verilmelidir. Üretilmeleri çelikle yapılır. Haftada bir gübreleme yapmalıdır. Alınan çeliğin sütünün akıtılması veya o kısma kömür tozu ve kül sürülmesi gereklidir.

Coffea - Arabica (Kahve)

Ülkemizde sera ve salon şartlarında yetişebilen bir tropik iklim bitkisidir. Özellikle yaz aylarında 25 derece ısı ve yüksek nem ister. Yazın su tüketimi fazla olduğundan yapraklarına su püskürtülmelidir. Üretimi tohumla yapılır.

Monstera - Deliciosa (Deve Tabanı)

Hafif güneşli, yarı gölge ortamı severler. Yazın bol su verilmeli yapraklara su püskürtülmelidir. Kışın 15 - 20 derecelik yerlerde muhafaza edilmelidir. Bitkinin meydana getirdiği havai kökleri havadan rutubet alma özelliğinde olduklarından kesilmeleri doğru değildir. Üretilmeleri havai, yer daldırması ve göz çeliği yapılarak çoğaltılır.

Begonia - Rey (Yaprak Begonyası)

Bu grup begonyalar ılımlı iklimi severler. Toprağı orta derecede nemli olmalıdır. Yarı gölgeli bir ortamda bulundurulmalıdır. Büyüme periyodu süresince haftada bir gübreleme yapılmalıdır. Yaprak çelikleri ile üretilirler. Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…