Kırılganlık ve Cesaret

“Kimse bana yasın,

korkuya bu kadar

benzeyeceğini, söylemedi.

C.S. Lewis”

Yine dertleşmeye başlamışlardı. ‘Hala içim yanıyor güvercin. Sevmek, neden bu kadar acı veriyor?’. ‘Sevmek, bizi korunmasız ve açık hale getiriyor Lal. Sevmek, herşeye açık olmak demektir. Sevgi olmak, acıyı, kaybetmeyi, ayrılığı ve hatta düşmeyi kabul etmektir. Başarısızlığı da tabii… Severken düşmek, bazen o kadar acı verir ki, bir daha sevmeye cesaret edemeyiz’.

‘O zaman, yaşamaya nasıl devam edebiliriz güvercin?’.

‘Seyrederek Lal. Seyrederek. Oturduğumuz ucuz koltuklarda, gördüklerimizi eleştirerek, yargılayarak, çok bilirmiş gibi ahkam keserek, yaşamaya başlarız. Kaybetmek veya ayrılmak, o kadar acı verici olabilir ki, hayal kırıklığı yaratarak, kalbimizi kırar. Kaçmak, her şeyden ve sevgiden vazgeçmek, çok daha kolayımıza gelir’.

‘Bu kadar kolay vazgeçip, kaçarsan, kendine içerlemez misin?’.

‘Beklentilerimiz, içerleme yaratan duygulardır Lal. Beklentileriyle, hayal kırıklıkları ve içerleme hisleriyle boğuşmayan kimse yoktur. Hepimizin kendine özgü düşüş hikayeleri vardır. Bunlar yüzünden, umut hayal kırıklığı ve öfke durumları yaşarız. Düşüş hikayelerimizden şikayet eder, onlar yüzünden hayal kırıklıklarına uğrarız. Hayal kırıklıkları, karşılanamayan beklentilerden doğar. Beklentiler, ne kadar büyük olursa, hayal kırıklıkları da o kadar büyük olur. Beklentilerimiz, büyük umutlarımızın altında saklı kalarak, pusu da beklerler. Umutlar yok olunca, sinsi bir şekilde ortaya çıkarlar. Beklentilerimiz, hayal ettiğimiz gibi gitmediğinde, hissettiğimiz hayal kırıklıkları içerlemeye dönüşür. Beklentilerimiz, insanların düşündükleri, hissettikleri, verdikleri tepkilere bağlıysa, bunları kontrol edemediğimizden, sıklıkla hayal kırıklığı yaratırlar. Birçok kavga ve ağız dalaşının sebebi, çoğu zaman, sinsi beklentiler ve içerlemelerdir. Hayal kırıklıklarıyla dolu bir ömür, hepimizi, öfkeli insanlara dönüştürebilir. Oysa, içimize attığımız zehirli içerleme duygularından kurtulmadan arınamayız’.

‘Peki, içerleme duygularından nasıl kurtulacağız güvercin?’.

‘Hayal kırıklığı yaşadığımız sorunlu alanlardaki problemleri çözmenin yolu, bu konuda ne bekleyeceğimiz ve bunu neden beklediğimiz konusundaki gerçeklik kontrolüdür Lal. Düşüncelerimizle gerçeklik kontrolü yapmak, beklentilerimiz hakkında kendimize karşı dürüst ve samimi olmak demektir. Böylece, içimize gömerek sakladığımız, sayısız beklentinin farkına varmaya başlarız’.

‘Neden hayal kırıklığı, bu kadar çok can yakar?’.

‘Hayal kırıklıkları, çoğu zaman doğrudan kalp kırıklığına bağlıdır ve kalp kırıklığı da her zaman sevgiyle bağlantılıdır’. ’Kalp kırıklığı olmadan, yaşanmaz mı güvercin? Bu kadar acı verecekse, neden kalbimizin kırılmasına izin veririz?’. ‘Sevgi duygusunu yaşamından çıkarırsan, hayal kırıklığı yaşamazsın, kalbin de kırılmaz Lal. Sevdiğimiz zaman, hayal kırıklıklarına açık hale geliriz. Sevdiğimizde, sevdiğimizin büyüklüğü ölçüsünde kırılganlaşırız’.

‘Hayal kırıklığı, gerçekten sevgiyle bağlantılı mıdır?’. ‘Bağlantılıdır Lal’.

‘Bu kadar acı verecekse, neden severek, kalbimizin kırılmasına izin veririz?’. ‘Kalp kırıklığı, sevginin kaybedilmesinden ya da kaybedecekmiş gibi, algılanmasından doğar. Kalbimiz, ancak kalbimizi verdiğimiz kişi tarafından kırılabilir. Kalp kırıklığı, sevgi kaybedildiğinde gerçekleşir. Bazen de kalp kırıklığı, sevdiğimiz kişi tarafından reddedilmişsek ortaya çıkar. Sevilen kişinin ölümü de kalbimizi ziyadesiyle kırar. Sonsuza kadar yaşanamayacağını bilsek de, sevileni kaybetmek, büyük bir acı ve kalp kırıklığı yaratır’.

‘Kalp kırıklığının, kırılganlığın sebebi nedir güvercin?’.

‘Yoğun ve dürüst sevgi, kırılganlık yaratır. Sevmek, sevginin kaybedilişini tatmak demektir. Kalbimizin kırılma tehlikesi, sevince ortaya çıkar. Kalp kırıklığı, sevgi kaybedildiğinde gerçekleşir. Sevmiyorsak, kalbimiz kırılmaz. Kalp kırıklığı yaşanıyorsa, arkasından mutlaka yas zamanı gelir. Toplum olarak acıları ve üzüntüleri görmezden gelmeye meyilli olsak da, hepimiz yasın getirdiği karanlıktan korkarız. Yasımızı inkar edip, görmezden gelmeye çalışırken, kalp kırıklıklarını sahiplenmemiz zorlaşır. Ne var ki acıdan kaçmaya çalışır ve yas tutmazsak, iyileşemeyiz Lal. Yas tutmazsak, bağışlayamayız. Kayıp hissi, bizi korkutsa da, kalplerimiz, yas tutarak, kırık parçalarımızın iyileşmesini ister ve bekler’.

‘Nasıl iyileşeceğiz güvercin?’.

‘Yas tutmanın doğası, üç aşamalı bir süreç izler Lal. Önce kayıp duygusu gelir. Yas, içimizde yoğun bir kayıp duygusu yaşatır. Gidişi acı veren, ağır bir şeyin değişikliğini, çok yoğun bir şekilde hissederiz. Sonra, özlem gelir. Özlemle, kayıp arasında, sıkı bir bağlantı vardır. Özlem, yas tutmanın yaşamsal ve çok önemli bir parçasıdır. Özlem duyarken, eskiye, eski bütünlüğümüze, kaybettiğimiz şeyi yeniden kazanmaya ve onunla yeniden beraber olmaya dair büyük bir hasretlik çekeriz. Kayıp ve yas duygusu, fiziksel duygusal ve toplumsal dünyamızın her bölümünde, yeniden uyum sağlamamızı gerekli kılar. Bu uyumu ve değişimi sağlamak, acı vericidir. Kendimizi kaybolmuş hissederiz. Yine de çevremizdekilere kayıp ve özlemimizi, kendimizi kaybetmiş gibi hissettiğimizi, asla gösteremeyiz. Duygularımızı, ne kadar saklamaya çalışırsak, çalışalım, içimizdeki içerleme duygusuyla, gittikçe daha fazla kaybolmuşluk ve yalnızlık duygusu hissetmeye başlarız. Kayıp hissiyle doluyken, karanlık korkularımız içinde, kendimizi kaybolmuş, yok olmuş gibi hissederiz’.

‘Bu duygudan ve korkudan, nasıl kurtulacağız güvercin?’.

‘Bunun için önce kaybımızı ve kayıp duygumuzu kucaklamak zorundayız Lal. Yasımızı kucaklamak, kalbimizi bağışlamak zorundayız’.

‘Niçin bağışlama yapmamız gerekiyor?

Bağışlamak, vazgeçmek değil midir güvercin?’. ‘Bağışlama, özgürce yaşayıp, yeniden rahatça nefes alıp, sevgiyi hissedebilmek için, hayatlarımızı geri alıp, tamir etmek demektir. Bağışlayarak, kendimize alan yaratıp, yeniliklere güzelliklere, neşeye ve yeni ilişkilere fırsat yaratırız. Öte yandan kalp kırıklığından sonra oluşan yeni bağlanmalar, duygusal ve fiziksel güvenlik ister ve ararlar. Zira artık, sütten ağzımız yanmıştır. Eskiden olduğu kadar açık ve korunmasız davranamayız. Bize zarar veren durumlara karşı, çok daha kırılgan hale gelmiş oluruz’.

‘Yeniden ve tekrar sorduğumu biliyorum güvercin.

Yine de yeniden sormak istiyorum. Bu kadar acı verecekse, neden kalbimizin kırılmasına izin veririz?’.

‘Çoğu zaman, kalbimizin kırılacağını bilerek severiz. Seven kişiler, aslında cesur kişilerdir. Kalplerinin kırılacağını bile bile sevmeye cesaret ederler’.

‘Kalbi kırıldığı halde sevenlerin, cesur kişiler olmasına, nedense takılı kaldım güvercin’.

‘Sevmek, kırılgan olmak, kırılgan olmayı kabul etmektir’.

‘O halde, güvercin?’

‘Sevmek, cesur olmayı gerektirir.

Bence sevmek, cesareti seçmektir.

İşte bu yüzden, sevgi olmak, cesaret gerektirir…’.