HAYIRSIZ EVLATLAR!.. 

Pek çok örneğini bilirsiniz; bir insan, bir “baba” ya da “anne” dişini tırnağına takar, gece gündüz çalışır, ailesini geçindirmek için mücadele eder. Sağlığını yitirmek, ömründen vermek pahasına aileyi ayağa kaldırır. Çocuklarını yetiştirir, okutur, meslek sahibi yapar.

Ya sonra?

Yaşlılık gelir çatar. Ya da ömür biter.

Ailenin işini çocuklar üstlenir. Ama bir işi “yönetmek” kolay iş değildir.

Bilgi ister, yetenek ister, sabır ister, dürüstlük ister, KÜLTÜR ister, fedakarlık ister.

Aile şirketleri bizim ülkemizde kısa ömürlü oluyor!

İkinci nesil belki bir ölçüde de olsa başarılı oluyor ama üçüncü nesil büyük yanlışlar yaparak, görgüsüzce har vurup harman savurarak, ilk iki neslin emeklerini yok ediyor!

Peki, ülkeler ölçeğinde başarı ya da başarısızlıkların, zenginlik ya da sefaletin temel nedenleri nedir?

Bilimin ve insan yaratıcılığının baş tacı edildiği ülkelerde ÜRETİM ve “AR-GE” yani “araştırma ve geliştirme” önceliklidir.

Ülkeyi yönetenler bilir ki; ülke ve vatandaş ölçeğinde başarı, zenginlik ve mutluluk bu iki temel değere bağlıdır.

Böyle bir ülkede “nitelikli insan” yetiştirmek temel değerdir.

Her göreve, o göreve en uygun yani “liyakatlı insanlar” getirilir.

Eş, dost, akraba, yandaş kayırma, sınavlarda yolsuzluk bu ülkelerde yoktur!

Hedef, “varlığı büyütelim, hakça paylaşalım” dır.

Mutlu bir toplum ancak böyle oluşur.

Ya “Geri kalmış ülkelerde?”

Geçmişte, ülkenin ve insanın yücelmesi için büyük emekler vermiş, çileler çekmiş yönetimlerden sonra, ülke yönetimine gelen yeni nesil aynı duyarlılık ve çalışkanlık içinde değilse; Devlet olanaklarını elinde tuttuğu için kendinde olmayan güç ve yeteneklere sahip olduğu inancıyla hareket ediyorsa o ülkenin geleceği tehlikededir!

Örneğin; böyle bir ülkede “üretim” önemli değildir!

Yandaş ithalatçılar çok kazansın diye “gümrük muafiyetleri” bile sağlanır!

AR-GE için dişe dokunur kaynak bulunamaz! Ama, bürokrasinin her kademesinde “israf ve lüks makam araçları” başka ülkelerde görülmeyecek kadar çoktur!

İlkokuldan, hatta anaokulundan itibaren, “dinini öğretiyorum” diye, çocuk beyinleri törpülenir.

Ailenin; “Çocuğuma din eğitimi vermek benim görevimdir” demeye hakkı vardır ama fiilen yoktur!

Çünkü, siyasal iktidarlar genellikle “merak etmeyen, araştırmayan, sorgulamayan vatandaş” isterler!

Oysa, bu temel değerlerden yoksun insan bir güce karşı hakkını ve onurunu koruyamaz! “Zincirsiz köleler” böyle oluşturulur!

Bunlar için, EĞİTİM, “nitelikli insan” yetiştirmek ya da “Üretim” için değildir!

Çok bilen ve sorgulayan insan, siyasal iktidar için tehlikedir!

Üniversiteler başta olmak üzere tüm kamu kurumları LİYAKATSIZ ama siyasal iktidara hizmet eden kişiler istila eder!

“Hep birlikte üretelim, hakça paylaşalım, hep birlikte mutlu olalım” düşüncesi, fiilen yasaktır!

Anayasal bir temel hak da olsa, sokağa çıkıp hak aramak tehlikelidir!

Böyle ülkelerde “nitelikli insan gücü” ülkede kalamaz!

Çünkü, ömür kısadır ve nitelikli bir insan, verdiği hizmetin karşılığını alarak İNSAN GİBİ YAŞAMAK ister!

“Böyle bir ülkeden kastın nedir?” diye sorduğunuzu duyar gibiyim.

Elbette, yanlış anlamanızı da istemem!

Geri kalmış Afrika ve Ortadoğu ülkelerini düşünüyorum!

Ve, bu ülkelerde “insanca yaşadığını” sanan insanlar için üzülüyorum!..