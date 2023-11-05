Utanmak da bir erdemliliktir.

Bir televizyon kanalının haber programından önce “Halka Sorduk” adlı çok kısa bir program var. Muhabir günün önemine göre sorular soruyor. Eh! Son günlerde halkın belini büken ardı ardına gelen zamlar konusunda muhabir soru sorunca halkın tepkisi oldukça fazla.

Vatandaşın birine zamlar konusu sorulunca vatandaş önce zamları eleştirdi, hayatın çekilmez bir hal aldığını söyledi ve sonunda bombayı patlattı. “İnsan kardeşini bile evine davet edemiyor ”dedi.

Asıl zamların bedelini kadınlar ödüyor. Zira tencereyi onlar ocağa koyuyor. Yıllardır komşuluk yaptığımız bir komşum eşime “Ya eskiden bir komşudan bir adet soğan, bir adet patates, bir adet limon isterdik. Şimdi isteyemiyorum. Patatesin kilosu olmuş 20 lira, soğanın kilosu olmuş 10 lira. Vallahi utanıyorum” dedi gülerek.

Dün bir komşum ziyaretimize geldi. Bir bardak su istedi. Suyu isterken “Ya, kusura bakmayın çok susadım.” Demez mi? Bir bardak suyun hesabı mı olur dedim ama o anda insanların nasıl bir psikoloji içinde bulunduklarını düşündüm. Yahu ne duruma düşürüldük. Bir bardak suyu bile isterken insanlar utanıyor. Asıl utanması gerekenler şişine, şişine gezerken vatandaşın yüzü kızarıyor dediğimde; “Kamil Bey, bir damacana su olmuş 60 T.L. Artık insanlar bir bardak suyun bile hesabını yapmak zorundalar. ”Komşum bir bardak suyu içer içmez, bir bardak daha doldurdum. Bunu da bizi bu hale getirenler için iç dedim. Gülüştük ama gelin de içimize sorun.

Eskide komşuluk böyle miydi? Hani bir atasözümüz vardır. Komşu komşunun külüne muhtaçtır” diye. Eğer komşular birbirinden patatesi bittiğinde, soğanı bittiğinde isteyemiyorsa, biz ne hallere düştük diye düşünmemiz gerekir.

Bu hayat pahalılığı, bu yoksulluk insanların kişiliklerini değiştirdi. Emin olun bir kahvehaneye gittiğinizde yıllarca arkadaşlık yaptığınız biri sizi görmezden geliyor. Kafasını masadan kaldırmıyor. Hani sizi görüp de masasına buyur ederse bir bardak çay söyleyecek diye. Adam ne yapsın? Kahvelerde bile bir bardak çay olmuş 7.5 lira. Birini size, birini de kendisine söylese eder 15 lira. Adamın aldığı emekli maaşı 7.500 lira.

Emekliye 7.500 lirayı reva görenler utansın.

Dul ve yetimlere 3, 4 bin lirayı reva görenler utansın.

İnsanları birbirinden koparanlar utansın

Komşuluk ilişkilerini alt üt edenler utansın.

İnsanları başkalarına muhtaç edenler utansın.

Bir bardak suyu, bir patatesi, bir soğanı komşusundan isteyemeyecek duruma getirenler utansın.

Eğer utanacak yüzleri varsa!

Ah! Birileri çıksa “Halkı bu duruma biz getirdik. Kendimden utanıyorum.” diyebilse

Nerede o erdemliliği gösterebilenler!

Utanmak da bir erdemliliktir.

Bu erdemliliği halkı bu duruma getirenlerden beklemek vatandaş olarak beklemek benim hakkım değil mi?

Hadi siyasiler. Çıkın halkı bu hale biz getirdik diyerek özür dileyin.