Kemal Kılıçdaroğlu, bir çuval inciri berbat etti!

CHP’nin 38.Olağan Kongresi Cumartesi günü yapıldı.

Ama ne kongreydi…

Kongreye sonra değineceğim.

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28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci turun kaybedilmesinden sonra büyük bir kesim seçim akşamı Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan istifa etmesini bekledi. Kılıçdaroğlu etmedi…

Seçim akşamı istifa etmeyince, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan indirilmesi için düğmeye basıldı.

29 Mayıs sabahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak “değişim” istediğini söyledi…

İmamoğlu’nun bu çıkışı, tabanda büyük yankı buldu.

Kimileri İmamoğlu’nun bu çıkışıyla Kılıçdaroğlu’na vefasızlık yaptığını düşündü.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı iken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptı.

İmamoğlu’nun önünü açtı.

İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na karşı çıkışı, vefasızlık olarak değerlendirildi.

Bu değişim, tabanda yankı bulunca, Kılıçdaroğlu’na baskı artı.

Aslında Kılıçdaroğlu, kurultay kararı alıp, kurultaya kadar genel başkanlık yapabilirdi.

Sanırım Kılıçdaroğlu, değişim isteyenlere kızıp, koltuğu bırakmadı.

Onlara bir mağlubiyet yaşatmak istedi.

Ama hesapları tutmadı.

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Cumartesi günü kurultay yapıldı…

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, “Sırtımdan hançerlenerek seçime girdim” söylemi altı çizilmesi gereken bir cümle olarak tarihe geçti.

Kurultayda Özgür Özel 682 oy, Kılıçdaroğlu, 664 oy aldı…

Yani Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla oy aldı.

Özgür Özel iki oy daha alsaydı, salt çoğunluğu bulup ilk turda seçilecekti.

İkinci tur seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu’nun çekileceği söylendi.

Ama çekilmedi.

Belki de yanındakiler çekilmesini istemedi.

Zaten Kılıçdaroğlu’nun başına ne geldiyse o yanındakilerin yüzünden geldi.

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Kılıçdaroğlu oyunu kullanıp, ikinci tur sonuçları açıklanmadan salondan ayrıldı.

Yani mağlubiyeti kabullendi.

İkinci tur sonucunda Özgür Özel 812, Kılıçdaroğlu 536 oy aldı. CHP’de Özgür Özel artık genel başkan.

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Dersimli Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs akşamı istifa etseydi, efsane olacaktı, yine birinci tur sonucunda çekilseydi yine efsane olacaktı.

CHP’nin onursal başkanlık unvanı verilecekti.

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Ama şimdi kongreyi kaybeden bir genel başkan oldu.

100 yıllık CHP tarihinde ilk kez bir genel başkan seçimle gitti.

Kılıçdaroğlu, 13 yıllık emeğini bir çırpıda yok etti.

Şimdi seçimi kaybeden bir genel başkan olarak hatırlanacak, devrik bir genel başkan olarak hatırlanacak.

Doğrusunu söylemek gerekirse, Kılıçdaroğlu bu durumda kalmayı hiç hak etmedi.

Ama siyasette zamanında çekilmesini bilmek lazım.

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CHP’nin 38.Olağan Kongresi Türkiye’ye hayırlı olsun.