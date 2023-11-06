CHP’de devrim TÜRKİYE’de devrim

Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 yılında Deniz Baykal'ın kaset skandalı sonrası genel başkan olmuştu. Son yerel seçimde İstanbul, Ankara gibi çok önemli büyükşehirlerin kazanılması sağladığı önemli başarılardı. Hedef cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmaktı. Cumhuriyetimizin 100 üncü yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde çok önemli bir ittifak yapmasına ve koşullar çok uygun olmasına rağmen cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti. İlkeler doğru ancak bunun hayata geçirilmesindeki liderlik anlayışı yetersiz kalmıştı. Özellikle milletvekili listelerinde keyfiliğe varan ciddi hatalar yapılmıştır, bu nedenlerle milletimiz ve doğal olarak da parti tabanı artık genel başkana güvenini kaybetmişti. Genel başkan etrafında bulunan kişilerin hatalı yönlendirmeleri nedeniyle bunu göremedi.

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CHP’nin tarihi Büyük Atatürk ile başlayan tam bir demokrasi, aydınlanma ve bağımsızlık tarihidir. CHP misyonu önce Anadolu’yu örgütleyerek Büyük Millet Meclisini oluşturmuş, meclis kararları ile Kurtuluş savaşını örgütlemiş ve başarmış bir misyondur. Bu açıdan baktığınızda CHP tam bir bağımsızlık, kurtuluş, demokrasi ve aydınlanma hareketinin özüdür. Dünya siyasi tarihinde böyle bir siyasi parti yoktur. Ülkemizde de böyle kurultayla genel başkanını değiştirme başarısını gösteren başka bir siyasi partiye rastlayamazsınız. Bakın MHP de Akşener ve arkadaşları bu değişimi kurultayda sağlayamadıkları için ayrı bir siyasi parti kurmak zorunda kaldılar. AKP kadroları da Erbakan’a karşı bunu sağlayamadığı için AKP’yi kurmadılar m? Siz AKP de genel başkana rakip olun da başınıza neler gelir görün.

İşte bu yüzden CHP deki değişimler demokrasi tarihimiz açısından dikkate alınması gereken değişimlerdir.

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Ülkemizde son 20 yıldır CHP’nin kurucu ilkelerini oluşturduğu laik,demokratik hukuk düzeni ve cumhuriyetin kurucu liderleri ile uğraşan, onları törpülemeye çalışan bir iktidar var.Hala iktidar gücü ile kamu kaynaklarını kullanarak iktidarın milletimizi sosyal ve siyasal açıdan cumhuriyetin temel ilkelerine karşı dönüştürme çabaları devam ediyor.İşte bu aydınlanmaya karşı duran iktidara rağmen bu gün CHP’nin lider ve kadro değişimine gitmesi Türk siyasi tarihinin ön önemli aşamalarından birisini teşkil ediyor.

CHP son cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisini örgütleyememiş CHP genel başkanına karşı oluşan toplumsal talebi görmüş, bu talep doğrultusunda kendi iç değişim ve dönüşümünü sağlamıştır. Buradan CHP tabanının bu toplumsal talebin örgütlenme isteğini Özgür Özel ve çalışma arkadaşlarına verdiğini görmek gerekir. B örgütleme isteği aslında iktidar olmanın da temel anahtarıdır.

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Ülkemizin siyasi partiler kanunun demokratikleştirilmesi hukuk devleti, yargı bağımsızlığı dahil çok önemli demokrasi sorunları var. Ekonomideki krizin nedeninin demokratik dönüşümün sağlanamaması ve iktidarın otokratik yönetim anlayışı olduğunu söylemek artık iddialı bir söylem olmaz. Demokrasimiz ne kadar gelişir,millet demokrasimize ne kadar sahip çıkar ve katılım sağlarsa, hukuk devleti ne kadar hayata geçerse ekonomik kalkınma da o kadar güçlü olacaktır. Kamu kaynaklarına eşit irişim,haksız rekabetin önlenmesi,yolsuzluk ve yoksullukla mücadelenin temini ancak adalet ve demokrasi ile olur.İşte tam da burada CHP çok önemli bir dönüşüme imza atmıştır.

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Her ne kadar bu dönüşüme Kocaeli örgütü tam bir uyum sağlayamamış ise de gençlik kolları başkanımız Av Zeki Karakadılar ile Başiskele ilçe başkanımız Av.Anıl Acurman gibi hukukçu kardeşlerimin ve beraberinde bulunanların bu değişimi fark etmeleri ile bu değişime katkı sağlamalarını önemsiyorum. Kendilerinin Kocaeli için önemli kazançlar olduğunu ifade ediyor ve onları tebrik ediyorum. Artık birilerinin eteğine tutunarak değil,millet ve halka ulaşarak siyaset yapmanın alt yapısının oluşturulması ve milletin siyasi çalışmalara katılmasının sağlanması açısından bu değişim çok önem arz etmektedir.

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Son kurultay CHP de devrim niteliğindedir.

CHP de devrim taşıdığı misyon gereği Türkiye’de devrim demektir.

Şimdi bu devrimi hep birlikte organize etme zamanıdır.

Cumhuriyetimizin 100’ün yılında yenilenen CHP ile cumhuriyet devrimleri tam bir halk hareketi ile hayata geçirilebilir.

Bunun için kişisel beklentileri bir tarafa bırakarak çok çalışmak ve harekete katkı vermek gerekir.

Çünkü CHP de devrim Türkiye’de devrimleri hayata geçirmek demektir.