Kılıçdaroğlu, “gitmesini” bilemedi

“Gitmek gerekir bazen.

Fazla yormadan, daha çok bıktırmadan.

Eğer vaktiyse, ardına bile dönüp bakmadan.”

Cumartesi gece yarısından sonra, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği CHP kurultayını izlerken, Can Yücel’in bu dizeleri takıldı aklıma.

Herkesin her fırsatta dilinden düşürmediği bu şiiri Kemal Bey bilmiyor olabilir miydi acaba?

Partilileri çok yordu…

Türk milletini çok bıktırdı…

Çoktan “gitme vakti” gelmişti…

Ama gitmedi, “gitmesini” bilemedi.

13 yıl önce genel başkanlık koltuğuna oturdu.

Üst üste 2 seçim, hadi bilemedin 3 seçim kaybedince gitmesi gerekirdi, gitmedi.

10 seçim kaybetti, 12 seçim kaybetti yine gitmedi.

28 Mayıs 2023 akşamı, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandığında, herkes “istifa” haberini bekliyordu, istifa edip gitmedi.

Kendini, “bulunmaz Hint kumaşı” ilan etti.

“Gemiyi güvenli limana ben götürebilirim”, “Değişimi ben sağlayabilirim” dedi.

Sokağın sesine kulak vermedi.

Medya eleştirilerini duymazlıktan geldi.

Etrafındaki şakşakçı trollerine kandı.

Kurultaya gitti, AKP’yi neyle eleştirmişse aynısını kendisi yaptı, yani iktidar ( genel başkan) olmanın bütün avantajlarını kullandı, ama ne kadar acıdır ki 13 yıllık genel başkan olarak partideki bıkkınlığı, heyecansızlığı ve kendisi hakkındaki olumsuzluğu göremedi, sezemedi.

İyi niyetle “Aday olma” çağırısı yapanları dinlemedi, aday oldu.

Özgür Özel 18 oy fazla aldı, ancak salt çoğunluk sağlanamayınca seçim ikinci tura kaldı, delegenin bu mesajını dahi anlamadı, çekilip işi tadında bırakması gerekirdi, çekilmedi, ikinci tura girdi, bu defa 276 fark yedi.

Özgür Özel 812 delegenin oyunu alırken, kendisi 534’te kaldı.

Özetle, 13 yıllık genel başkanlık sürecinde pek çok fırsat eline geçmesine rağmen “gitmesini” bilemedi.

“Gitmesini” bilebilseydi, “efsane genel başkan” olarak anılacaktı, “onursal genel başkan” sıfatını ömrü boyunca taşıyacaktı.

Şimdi O artık “seçim kaybetmiş” bir genel başkan.

Vakti gelmişti, hatta gelip geçmişti…

Ama O vaktinin geldiğini, gitmesi gerektiğini bilemedi.

Yazık etti kendine!

Mantık bunun neresinde?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu süreçte aldığı kararlara ve takındığı tavırlara bakıyorsun da, “Mantık bunun neresinde?” sorusunu sormadan edemiyorsun.

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “koltuktan kalkmamakla” ve “tek adam” olmakla suçluyordu, kendisinin de “aynı yolun yolcusu” olduğunu unutuyordu.

*Erdoğan’ı seçimlerde devletin bütün olanaklarını kullanmakla suçluyordu, kendisi de kurultay sürecinde Özgür Özel’le yarışırken genel merkezin tüm olanaklarını şahsı için kullanmakta tereddüt etmedi.

*”Partide değişim yapılacaksa, onu da ben yaparım” şark mantığıyla hareket etti. Bu tavrıyla “Memlekete komünizm gelecekse biz getiririz” diyen 1946 tek parti döneminin Ankara Valisi Nevzat Tandoğan’ı hatırlattı.

*”Ben değişmeyeyim, ama partiyi değiştireyim” mantıksızlığıyla saygınlığını kaybetti, partideki kredisini tüketti.

*”Her şey ve herkes değişsin, ama genel başkan değişmesin.” Kendisini böylesine kutsal bir konuma getirdi.

Bütün bu mantıksızlıklar, CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun sonunu getirdi.

Ne diyelim, “gitmesini” bilmeyenin sonu demek böyle oluyor.

“Gitmesini” bilmiyorsan, böyle gidişi hak ediyorsun demektir.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu gidişi, vakti geldiği halde gitmesini bilmeyenlerin kulağına küpe olsun.