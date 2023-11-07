Vatanım, kardeşlerim!  

Sosyal medya paylaşımlarında zaman zaman şöyle ifadelere rastlıyorum.

Güzel yurdumuzun falanca falanca bölgesinden olmak şereftir.

Filanca bölgesinden olmak onurdur vesaire…

Şimdi soruyorum?

Hangi bölgenin hangi ilinden olmak şerefli değildir?

Hangi bölgenin hangi ilinden olmak onurlu değildir?

Hangi bölgenin hangi ili diğerlerinden daha şerefli veya onurludur.

Yok böyle bir şey!

İnsanıyla, doğasıyla, kültürüyle, folkloruyla, türküleriyle, ağıtlarıyla, destanlarıyla, ninnileriyle, yemekleriyle, şarkılarıyla, gelenek ve görenekleriyle, örf ve adetleriyle; Cennet vatanımızda güzel olmayan bir tane bölgemiz, bir tane ilimiz yoktur.

Her birisi kendisine has özellikleriyle birbirinden güzeldir.

Her birisi kendi özellikleriyle son derecede değerlidir. Ayrı ayrı ovünç kaynağımızdır!

Şair’in dediği gibi “Gitmesek de örmesek de o köy bizim köyümüzdür “

İşin bir garip yönü de şudur. Bu tutarsız söylemleri dile getirenlerin çoğunluğu da methiye düzdükleri bölgelerini, doğdukları ve evvelce yaşadıkları ili terk edip gurbete gelip yerleşen, yaşamını orada sürdürenlerdir.

Şimdi yeniden soruyorum?

Yaşadığınız bölgeyi, yaşadığınız ili terke dip başka illere geldiğinize göre, geldiğiniz bölgenin, ilin şerefinden onurundan, memnun olmadığınız için m? yoksa, o şereften, onurdan vaz geçtiğiniz için mi? Oraları terk edip başka illere gelip yerleştiniz.

Terk edip geldiğiniz topraklarımızdaki yaşam tarzını bir süre yeni yerleştiğiniz yerlerde yaşamaya yaşatmaya çaba gösterebilirsiniz. Ancak bu çok uzun sürmez.

Geldiğiniz memleketten gelen yakınlarınız, tanıdıklarınız sizi ziyaret ettikten sonra, sizin için şunu söylemeleri içinizde yatan gizli arzudur. Memleketten çıktı, buralara geldi ama hiç değişmedi…

Bir iki kuşak değiştiğinde hepsi gelip yerleştiğiniz yerin yaşam koşullarıyla aşınır. Zamanla da yer değiştirir. Sadece duygusal olarak bir bağ kalabilir. İşte hepsi o kadar…

Hele bir şey daha var ki içimi çok yakar.

Şuradan adam çıkar, buradan adam çıkmaz gibi insanlık ölçülerine sığmayacak söylemler.

Ne münasebet. Güzel yurdumun her köşesinden adam oğlu adam çıkar.

Atatürk’ümüzün son derecede veciz bir söylemle ortaya koyduğu temel ilke “Ne mutlu Türk’üm diyene” ne güne duruyor? Hatırlatıyorum. Ata’mız “Türk olana dememiş, “Türk’üm diyene” demiş!

Türk’üm diyebilen, Türk olmayı özümseyebilen, mukaddes Türk vatanında vatansever bir Türk vatandaşı olarak yaşayabilen; Türkiye Cumhuriyetinde Türkiye Cumhuriyetimizin bir ferdi olarak yaşamak şerefine erişmiş herkes adam oğlu adamdır.

Uzatmayalım. Şunu bilir şunu söylerim. Mukaddes yurdumun her köşesi benim yurdumdur. “Ne Mutlu Türk’üm” diyerek yaşayan her Türk vatandaşı benim kardeşimdir…