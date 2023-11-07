CHP’DE DEĞİŞİM…  

Dünyanın en büyük “devrimcisi” ve gerçek bir “Devlet Adamı” olan Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve temel ilkelerini belirlediği CHP’nin “Değişim” temalı son Kurultayı, örnek bir “Demokrasi şöleni” olarak gerçekleşti.

CHP, son yıllarda ve özellikle en son yaşadığımız Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçlarıyla ilke ve değerlerine bağlı olan üyeleri ve oy tabanında büyük düş kırıklığı yaratmıştı.

Siyasi partiler, iktidar olmak ve ülkeyi yönetmek iddiasıyla ortaya çıkarlar. “Sürekli muhalefet” olmak için değil!

Normal koşullarda, son 13 yıldır Genel Başkanlık görev ve sorumluluğunu taşıyan sayın Kılıçdaroğlu’nun, ciddi bir “ÖZELEŞTİRİ” yaparak, bu Kurultay’da aday olmaması beklenirdi, olmadı!

CHP Kurultayında, Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra 3 değerli kişi aday adayı oldu. Süreç, “iki adaylı bir seçim” noktasına geldi.

Konuşmaların yarattığı “ölçülü gerginlik” bir yana, başka partilerde yaşanmayan bir “demokratik olgunluk” içinde Kurultay’ın ilk gününün sonunda, “Özgür Özel” yeni genel başkan oldu.

Özgür Özel; “parti içi demokrasi ve örgütün genel merkez yönetimine etkin katılımını” vadediyordu.

İlk gün sonunda, resmen genel başkan seçildikten sonra, gece 03’te yaptığı kısa konuşmada, sabah 81 İlin İl Başkanları ile kahvaltıda buluşup, Parti Meclisi üyeleri hakkında görüşlerine başvuracağını açıkladı. Özel, İl Başkanlarından “İlçe başkanlarının” da görüşlerini almalarını istedi.

İşte, “Parti içi demokrasi” böyle olmalı!

“Tek adam egemenliği” ile ne parti içinde ne de ülkede gerçek anlamıyla demokrasiden söz edilemez!

Yeni genel başkan “tüzük ve program” konusunda ve her alanda “aday belirlemede” parti tabanının “söz ve karar sahibi” olacağına dair söz veriyor.

Ve; parti örgütlerine de; “halkın görüş ve önerilerini öğrenme ve saygılı olma” ödevi veriyor.

Bunlar, umut verici gelişme örnekleri olarak görülüyor.

Bu demokratik süreç işletilirse, CHP için yerel ve genel iktidar kapıları açılacaktır.

Elbette, bu ciddi çabaya “Parti içi EĞİTİM” uygulamasını da eklemek gerek.

Her partili üye, yaşadığı kent, kasaba, köy ve ülke sorunları ve çözümleri konusunda bilgili ve bilgiyi vatandaşa aktarabilme niteliğinde olmalıdır.

Yeni Genel Başkan, ilk adımda İl Başkanları ile buluştu. Sonra, il başkanları ile birlikte, CHP’nin üçüncü Genel Başkanı Bülent Ecevit’i ölüm yıldönümünde kabri başında ziyaret etti.

Özel, basın toplantısında, önceki Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun görüş ve deneyimlerinden de sürekli yararlanacaklarını ifade etti.

Güzel bir tavır.

CHP’nin bu yeni dönemde “Danışman Kadrosu” için de çok dikkatli olmaları gerekiyor! Yakın tarihlerde bu konudaki yanlışları unutulmamalıdır! Bu ülkenin her konuda “Aydın İnsanları” mevcuttur.

CHP’deki bu gelişmelerin parti tabanını ve partiye gönül veren halkı mutlu ettiğini ve yeni bir heyecan yaratacağını düşünüyorum.

Yalnızca CHP’de değil, tüm siyasi partilerimizde kadroların ve yönetimlerin gençleşmesinin hem partilere hem de ülkemize büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Ülke olarak buna büyük ihtiyacımız var!