Osman Pepe’nin “FORD yatırımı” itirafı

Geçenlerde Osman Pepe aradı.

Geçenlerde derken, hafta sonu, cumartesi günü…

“Demirel müdahale etmeseydi, Ford yatırımı Gölcük’te yapılmayacaktı” başlıklı yazımın yayınlandığı gün…

Osman Pepe deyince, bu ismi belirli yaşta olanlar iyi bilir de yeniler pek bilmez.

Özet geçeyim:

*Aslen Trabzon Akçaabat’lı.

*Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun.

*İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde mastır yaptı.

*Uzun yıllar İzmit’te serbest mühendislik ve müteahhitlik hizmeti verdi.

*Siyasete İzmit’te atıldı, 5 dönem il başkanlığı, 4 dönem milletvekillik, 5 yıl bakanlık görevinde bulundu. Daha sonra aktif siyaseti bıraktı.

*1994-1998 yılları arasında Refah Partisi’nde, 1998-2001 yılları arasında Fazilet Partisi’nde, 2001 yılından itibaren de AKP’de siyaset yaptı.

*1994 yerel seçimlerinde, Refah Partisi’nden, İzmit Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday oldu, seçilemedi.

*1995 genel seçimlerinde Refah Partisi, 1999 seçimlerinde ise Fazilet Partisi’nden Kocaeli Milletvekili seçildi.

*2001’de AKP’nin kuruluşunda yer aldı, 2002 ve 2007 seçimlerinde de bu partiden parlamentoya girdi.

*58.Hükümet’te Orman Bakanı, 59.Hükümet’te Çevre ve Orman Bakanı olarak görev yaptı.

*Daha sonra aktif siyaseti bıraktı, dört oğlu ile birlikte inşaat ve ticaretle uğraşmaya başladı. İnşaat ve denizcilik üzerine şirketleri var.

Ne kadar Trabzonlu ise, o kadar Kocaelili

Tanımayanlara esas konumuza girmeden Osman Pepe’yi tanıtmaya çalıştım.

Tanıyanlar da belleklerini tazelemişlerdir…

Yedek subaylığını yapmak için İzmit’e geliyor, İzmit’e yerleşiyor, İzmit’te siyasete atılıyor, İzmit’te ticari işlerini geliştiriyor.

Kendisini hep “Ne kadar Trabzonluysak, o kadar Kocaeliliyiz” diye tanıtıyor.

Böyle tanıtıyor, ama halen İstanbul’da oturuyor, şirketlerini İstanbul’dan yönetiyor.

Bu arada belirteyim, aktif siyaseti bıraktığına pişman değil.

Bu duygularını çevresine her fırsatta şöyle ifade ediyor:

"Siyaset meslek değildir. Siyasette yapabileceğimi yaptım. Ben siyasetteki kamu görevimi bitirdim, teskeremi aldım ve yapacak çok işim var. Siyaseti hiç özlemiyorum. İyi ki bırakmışım diyorum. İşlerime, çocuklarıma, torunlarıma zaman ayırıyorum. Daha çok okuyup, dostlarımla daha sık buluşuyorum. Yaşadığımı daha iyi anladım. Hayatımda en çok şeyi rahmetli Erbakan hocamdan öğrendim. Onu mutlaka yâd etmek lazım. Siyasette daha centilmen dil kullanılmalı. Siyasetçilerin konuşmaları sokağa yansıyor. Birbirimizi sevmeyebiliriz, ama saygı duymak zorundayız."

Gelelim konumuza

Osman Pepe ile ara sıra telefonla konuşuruz.

Yazdığım bir yazı veya güncel konular üzerine…

Açık sözlüdür.

Saklısı gizlisi yoktur.

O gün de “Demirel müdahale etmeseydi, FORD yatırımı Gölcük’te yapılmayacaktı” başlıklı yazım üzerine aramış.

Dedi ki:

“Evet, ben karşı çıkmıştım. İsmimi yazmamışsın ama parlamentoda konuşma yapan biliyorsun bendim. Gölcük’teki Kavaklık arazisinin bedelsiz verilmesine karşıydım. Koç ailesine veriliyorsa, başkalarına da verilsin. Bugün 100 milyon dolarlık yatırım yapacağım yer bulamıyorum, haydi bulun bakalım. Ben yatırıma karşı değilim. İsterse Yahudi yapsın. Ekmek kapısıdır, Türk ekonomisine katkıdır. Tabii geldiğimiz şu günde Kocaeli yatırıma iyice doydu, kıpırdayacak hali kalmadı.”

Pepe, Kandıra Gıda Organize Sanayi Bölgesi yatırımına da değindi, “Yanlış bir proje. Kocaeli’nin sanayiden korunmuş bir o bölgesi kalmıştı, orayı da kaybedeceğiz. Kocaeli yarımadası başka OSB’lerle dolacak” dedi.

Osman Pepe söz verdi, önümüzdeki günlerde İzmit’e ziyaretime gelecek, bazı konuları yüz yüze konuşacağız.