Ekim ayında Hamburg’a beş günlük bir seyahat gerçekleştirdik. Beş günün çok kısa bir zamanında hava güneşli olsa da yağmur ve soğuğa rağmen keşfettiğimiz, hatta âşık olduğumuz bu şehri bu ayki yazımda sizlere de anlatmak istiyorum.

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Hamburg, Almanya’nın kuzeyinde yer alan ve Kuzey Denizi’ne açılan bir liman şehri olarak ün kazanmıştır. Berlin’den sonra Almanya’nın ikinci büyük şehri olmasının yanı sıra başlı başına da bir eyalettir. Biraz İstanbul’dan, biraz Fransa’dan, biraz da Hollanda’dan izler taşıyan bu büyüleyici şehir, tarihi zenginlikleri, coğrafi konumu, muhteşem mimari yapıları ve zengin kültürel dokusuyla dikkat çeker.

Tarih ve Tarihi Yapılar

Hamburg, ismini “Hammaburg”tan almaktadır. “Hamma” kelimesi, bataklık anlamına gelen “hamme”den gelmektedir. “Burg” ise kale demektir. İmparator Şarlman, zamanında Alster ve Elbe Nehri arasında kalan bataklıktaki kayalık bölgeye kale yaptırdığı için şehrin ismi Hamburg’tur.

Hamburg'un tarihi, 9. yüzyıla kadar uzanır ve bu şehir, Almanya'nın en eski şehirlerinden biri olarak kabul edilir. Ortaçağ boyunca, Hamburg ticaret merkezi olarak büyüdü ve Hansa Birliği'nin bir üyesi oldu. Hansa Birliği, Kuzey Avrupa'da ticareti kontrol eden bir ittifaktı ve Hamburg, bu dönemde zenginleşti.

Tarihi binalar arasında Hamburg Rathaus (Belediye Sarayı), St. Nicholas’ Church (Aziz Nikola’nın Kilisesi), St. Michael’s Chuch (Aziz Mikail Kilisesi), Venedik tarzı inşa edilmiş tarihi Alster Pasajı ve Chile House (Şili Evi) gibi etkileyici yapılar bulunur. Hamburg Rathaus, Gotik tarzda inşa edilmiş ve şehir yönetiminin merkezi olarak hizmet verir. St. Nikolai Kilisesi, kentin siluetini süsler ve tarihi bir anıt olarak hizmet verir. Speicherstadt ise dünyanın en büyük depo bölgesidir ve kırmızı tuğla binalarıyla tanınır.

Coğrafi Konum ve Özellikler

Hamburg, Kuzey Denizi’ne akan Elbe Nehri'nin kıyısında yer almaktadır ve bu nehir şehri iki ana kanala böler: Norderelbe (Kuzey Elbe) ve Süderelbe (Güney Elbe). Bu kanallar, şehri bir dizi adaya ve kanallara ayırır. Elbe Nehri haricinde Alster, Bille, Eilbek, İsebek, Este, Flottbek, Düpenau, Osterbek, Kollau ve Wandse Nehirleri de geçmektedir. Hamburg, Kuzey Denizi'ne yaklaşık 110 kilometre uzaklıktadır ve limanı, Avrupa'nın en büyük konteyner limanlarından biridir. Bu coğrafi konumu, ticaret ve denizcilik için ideal bir merkez yapar.

Şehir aynı zamanda birçok göl, park ve yeşil alanla çevrilidir. Özellikle Alster Gölü, şehir merkezinde bulunur. Şehirde çok fazla nehir ve ayrıca göl olması dolayısıyla Hamburg’ta Venedik’ten ve Amsterdam’dan daha fazla köprü bulunmaktadır. Bu sebeple Hamburg şehri yağmur altında ayrı, güneşli havada ayrı, geceleyin ışıklar altında da muhteşem manzaralar sunmaktadır. Ayrıca, Alster Gölü çevresinde yürüyüş yaparak, bisiklete binerek veya bot turu yaparak da şehrin doğal güzelliklerinin tadını çıkarmak mümkün.

Mimari ve Kültürel Zenginlikler

Hamburg'un mimari zenginlikleri arasında modern ve tarihi binalar bulunur. Özellikle, Elbphilharmonie Konser Salonu, modern tasarımı ve akustiği ile dünya çapında ün kazanmıştır. Aynı zamanda tarihi bölgeler olan Altstadt (Eski Şehir) ve Speicherstadt, dar sokakları, tarihi binaları ve çeşitli dükkânları ile büyüleyicidir. Kültürel zenginlikler arasında müzeler, tiyatrolar, konser salonları ve sanat galerileri bulunur.

Hamburg Sanat ve Endüstri Müzesi, Hansa Tiyatrosu, Altona Sanat Galerisi gibi yapılar bu şehirdeki sanat ve kültürün merkezlerindendir. Hamburger Kunsthalle (Hamburg Sanat Galerisi), bu şehre gelirseniz mutlaka uğramanız gereken sanat müzesidir. İçinde Orta Çağ’dan kalma sunaklardan tutun da çağdaş sanata kadar çok sayıda eser bulunmaktadır. Ben, özellikle Caspar David Friedrich’in çok sayıda eserini görebilirim umuduyla heyecanlanmıştım; ama bir kısmı bu müzede kalıcı eser sergilenmektedir. Bu sanatçıya ait daha fazla eser, 15 Aralık 2023 ile 1 Nisan 2024 tarihleri arasında bu müzede sergilenecektir. Bu tarihler arasında Hamburg’a yolunuz düşerse uğramanızı tavsiye ederim.

SONUÇ

Hamburg, coğrafi konumu, tarihi mirası, etkileyici mimarisi ve zengin kültürel dokusuyla büyüleyici bir şehirdir. Elbe Nehri kıyısında bulunan bu şehir, hem tarihseverlere hem de doğa tutkunlarına hitap eden bir şehirdir. Hamburg'u ziyaret etmek, bu eşsiz şehrin coğrafyasını, tarihini ve kültürünü bize daha yakından tanıma fırsatı sundu.

Hamburg'un kendine özgü atmosferi ve çekiciliği ile insanın aklına yer ediyor. Hamburg, adeta Almanya'nın kuzeyindeki bir hazinedir. Hamburg’da görülecek çok sayıda tarihi yer, çok güzel müzeler, her lezzetten alternatifler sunan çok sayıda kafe ve restoranlar var. Hem sosyal, hem kültürel açıdan, hem doğal güzelliklerinin daha fazla olması açısından Frankfurt’a göre Hamburg bizi daha fazla tatmin etti. Bu büyüleyici şehirde yaşadığımız deneyimler, bize unutulmaz bir anı olarak kaldı.