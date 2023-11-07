Şu an çalıştığınız işte mutlu musunuz?

1970’li, 1980’li yıllarda çekilen Türk filmlerine bakıldığında, işsizlikten ve pahalılıktan yakınılırdı…

Şimdi 2023 yılındayız…

Yine işsizlikten, yine pahalılıktan şikayet ediyoruz…

Yani Türkiye, aradan geçen bunca yıl bir arpa boyu ilerleyememiş.

Eskiden ekmek aslanın ağzındaydı, şimdi midesine indi.

Üniversite mezunlarını mesleğini yapamadığı için “Ne iş olsa yaparız abi” moduna girdi.

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İnternette gezinti yaparken, ilginç bir haberle karşılaştım… Haber başlığı “Dünyanın en mutlu çalışanlarının hangi mesleği yaptığı belli oldu” idi… Dikkatimi çekti, bunu sizinle paylaşmak istedim…

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“ Yeni yapılan bir anket çalışmasında dünyanın en mutlu çalışanlarının hangileri olduğu tespit edildi. Dünyanın en mutlu çalışanları hangi meslekleri yapıyor?

Yeni yapılan bir araştırmaya göre en mutlu mesleğe sahip çalışanlar belirlendi. Bu kapsamda en mutlu meslek grubu inşaat sektöründekiler oldu. İkinci sırada yer alan teknolojiyi, finans takip ederken, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve gıda sektörü çalışanları sırasıyla en mutu çalışanlar oluyor.

EN MUTLULAR…

İş bulma platformu olarak faaliyet gösteren BambooHR, dünyanın en mutlu çalışanlarını bulmak için dünyanın pek çok yerinden 1600'ün üzerinde ve yüzlerce farklı alanda çalışan 57 bin meslek sahibi kişiyle anket gerçekleştirdi.

Burada kişilerin verdiği cevaplara göre analiz yapan şirket, hazırladığı listede en mutlu mesleklerini açıklamış oldu.

Puanları en yüksek olan ve çalışanlarının en mutlu olduğu meslekler:

1. İnşaat: 49 puan

2: Teknoloji: 41 puan

3. Finans: 37 puan

4. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar: 35 puan

5. Gıda: 35 puan

6. Seyahat ve konaklama: 35 puan

7. Eğitim: 34 puan

8. Sağlık: 31 puan

EVİNE EKMEK GÖTÜRÜYORSA…

Anket sonuçlarını okudunuz…

Yapılan araştırma kapsamında en mutlu meslek grubu inşaat sektöründekiler oldu. İkinci sırada yer alan teknolojiyi, finans takip ederken, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve gıda sektörü çalışanları sırasıyla en mutu çalışanlar oluyor. Türkiye’de çalışanlar, mutluluktan ziyade evine ekmek götürme derdinde…

Hangi meslek olursa olsun, vatandaş evine ekmek götürüyorsa, ondan mutlusu yoktur.