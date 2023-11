KEŞKE,  ARA SIRA BÖYLE SOHBETLER ETSEK

- En sevdiğim şeylerden biri ertelemedir. O işi yapmış kadar haz alırım, erteleyince. Sence de çok sıkıcı değil mi her şeyi zamanında yapmak?

- Bence bir şeyleri ertelemek sana ciddi bir zarar vermediği için böyle konuşuyorsun. Seçtiğin ne olursa olsun, yalancılık, tembellik, insanları kandırmak... Ta ki sana zarar verdiği gün bırakırsın onları. Hele bir de senin gibi zengin ve uyumlu ilişkilerin içinde olan birinin huylarını bırakması oldukça zor.

- Sözlerini yine 'Çağın Hastalığı' diye bitireceksin sandım. Aslında erteleme huyum benim zekam ile ilgili bir şey. Bana insanların kendilerine bir iş için ayırdıkları zaman, fazlaymış gibi geliyor. Ben bugün ajandama 'Yapmalısın!' diye yazdığım bir işi, zihnime '3 gün sonra yap!' diyerek kaydediyorum.

- İyiymiş. Her birimiz değişik onlarca konuda buna benzer oyunlar oynuyoruz zaten. Bir ilişki ya da iş arayanlarımızın ona ulaşamama nedenleri de bu tür oyunlar oynamaları. Uzun zaman ilişki arayan bir arkadaşım, bir gün kendini şunu söylerken bulmuş; 'Sıra geldi dişlerimi yaptırmaya.' Aradığı sevgilisini dişlerini yaptırmanın ardına koymuş, hem de hiç fark etmeden.

- Nereye gelmek istediğini anladım. Zamanı belli işleri ertelemeni zekan ile yapabilirsin ama gelecek hayallerinde bu metot işlemez diyorsun. Ancak bize ne zaman geleceğini bilemediğimiz o hayali, bugün sahip olamadığımız insanlar ve nesnelerle kurarken biz de yarattığı his bana yeterli geliyor. Bu sürdürebilirlik hikayesi benim için yorucu bir şey ve ben devamlı bir şeyler istemeye katılmıyorum. Ben yaşamın içinde belli bir denge ile bir şeyler istemeyi seviyorum. Bunun en önemli nedeni de mutsuz insanların beklenti dedikleri çukurda kendimi görmek istemiyor olmam.

- Kendine göre çok da haksız sayılmazsın. İnsanlar nasıl idare edeceklerini bilmedikleri bir sürü şey istiyorlar. O istediklerine hazır olduklarını düşünüyorlar. Karşılarına istedikleri çıkan insanların, o yeni şeyden korkup geçmiş yaşamlarına kaçmak için yaptıkları uğraşlara az tanık olmadık.

- Bence bir şeyi istediğimizde iki şeye hazırlıklı olmalıyız. İstediğimiz şeyin farklı çıkacağına ve o şeyin hızlıca değişeceğine. Bu ikisi senin 'Esnek olmalıyız.' dediğin konuya benziyor. Her şey farklı çıkabilir. Her şey farklılaşabilir. Her ne kadar bu beklenmedik duruma hazır olamasak da yeni olan şeylere biraz sabır gösterirsek alışırız diyorum. Alışmak günümüzün sevgi tanımı gibi. Alışkanlık lafına kızdığını biliyorum. Sevgi önemli eyvallah. Yalnız alışmanın içindeki huzuru da es geçme istiyorum. İdealist tarafını bir an bırakırsan bana katılacağına eminim.

- Bir şeyin bilhassa da sevginin alışkanlığa dönüşmesine dair olumsuz bir fikrim yok. Ben hep aynı kalıp asla gelişmeyen, samimiyetsiz, saklanmaya benzeyen alışkanlıklara kızıyorum. Aslında buna kızmak demeyelim. Bu davranışın insanlara zarar verdiğini düşünüyorum. Senin de dediğin gibi ben idealist bir adamım. Yalnız şimdi söyleyeceğime çok şaşıracaksın biliyorum; 'Artık insanların yaşama ait seçimlerine ve de yaşayacakları sonuçlara karışmıyorum.' İnsanların seçtikleri şeylerin sonuçları, onların dersleri oluyor. Bıraktım. Hem de en yakınlarımdan başlayarak. Üzülmüyorum sonuçlara. Sevinmiyorum da. Sadece olması gereken bir şeymiş gibi bakıyorum.

- Sonunda sözüme geldin mi? Sana hep derim; 'Sadece mutluluk ve huzuruna bakma. Yorgunlukların, öfkelerin ve üzüntülerin de çok değerliler. Hayatın senin ile konuşma biçimleri bunlar. Ben ne kadar rahat gözüksem de bu duygular ve haller beni de yakalıyor. Ben sadece belli bir derinliğe kadar, alabildiğim mesajlara bakıyorum. Herkesin senin kadar derine dalabileceğini düşünmüyorum zaten.

- Yorgunluk dedin de ben bir süre senin beni bulabileceğin yerlerde olmayacağım. Yaşamım da değişiyor, yorulmalarımda. Buna bir sessizlik orucu olarak bak. Yer kısmına takılma. Hani geçen yıl sen de Tibet'te kaybolmuştun ya onun gibi...

- Tefekkür iyidir. Lakin yaşama uygulayamazsan bir değeri olmaz. Bunu niye söylediysem. Tereciye tere satıyorum. O zaman ödeşmek lazım. Ben Tibet’e giderken bana söylediklerin bugün gibi aklımda. 'Bu yolculuğunda bugün olduğun halden kaçma. Hatta üstüne git. Çünkü nereye gidersen git kendin seninle geliyor zaten. Olacağın en iyi halini bul oralarda.' Yeni halini şimdiden merak ettim. Bir an evvel git de, gelmen bir an evvel olsun.