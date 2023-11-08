“40 YILDIR İLLEGAL VE LEGAL ÜYESİ OLDUĞUM BİZİM GREENPEACE’İN ÇAĞRISINA İMZA VERİN”

İşte çağrı:
Plastiksiz Gelecek Fırsatı
Akdeniz sahillerinden Antarktika’nın ücra köşelerine plastik kirliliği her yerde. İnsan sağlığını etkiliyor, hayvanlara zarar veriyor, iklim krizini derinleştiriyor. Bilimsel araştırmalar, mikroplastiğin tabağımızdaki yemeğin “baharatı”, soluduğumuz havanın bir parçası haline geldiğini gösteriyor.
Şimdi bu gidişata dur deme fırsatımız var.
2024’te sona ermesi planlanan Küresel Plastik Anlaşması müzakereleri hükümetler arasında devam ediyor.
Bu anlaşma, dünyayı plastiksiz bir geleceğe doğru taşıma potansiyeline sahip. Bu fırsatın kaçmasına izin veremeyiz!
Güçlü bir Küresel Plastik Anlaşması talep ediyoruz. Çünkü güçlü bir plastik anlaşması hem bizler hem de gelecek nesiller için daha temiz, daha güvenli bir gezegen demek.
Ve imza linki:
https://imza.greenpeace.org/plastiksiz-gelecek?utm_campaign=Plastiksiz%20Gelecek&utm_medium=email&_hsmi=78420375&_hsenc=p2ANqtz-9K7PNLIdgYK4GUambEgRbq7f5zj32vY9XGeMFGGFqjorhlpxqtLdmCFKBQhlnQpPw3AIuQHGuMhXqhJisJzG4eA09QgA&utm_content=78420375&utm_source=hs_email
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.