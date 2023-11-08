ABD BAŞKANI BİDEN, URLA NOTERİNE GELSE!

Bundan 7-8 yıl önce. Gezgin aileyiz ya… Bu kez Urla’da oturuyoruz. Yeğenim ısrarla İzmit’ten arıyor” Dayı yap şu işi. Millet her gün beni arıyor.” “Millet” dediği kalabalık akrabalar. Neneden kalmış küçük ve değersiz bir tarla var. Satılacak. Benden vekâletname istiyorlar. Yaş 65 üstü. Noter benden “akli “ temiz rapor isteyecek. Hastaneye gitmekten hele doktor kapılarında beklemekten nefret ederim. Ben de önce isteklere pek kulak vermedim. Ama baktım mirasçılar tutarlarsa beni fena benzetecekler, gittim Urla Noteri ’ne. Bankoda genç bir kız oturuyor. “Kızım satış için vekâletname istiyorum”. Nüfus kâğıdımı bankonun üzerine bıraktım. Kız bir göz attı “ raporunuz var mı” diye sordu. İsteyeceğini biliyordum ama belki istemez diye düşünüp denedim. Çok dil döktüm ama dinletemedim. Ve sonuçta çaresiz hastanenin yolunu tuttum. Başvuru, sonra uzun bir sıra bekleme. Sıkıntılı bir biçimde doktorun önündeyiz. Soran gözlerle bakınca anlattım. “Deli olmadığıma dair” noterden rapor istiyorlar. “Estağfurullah “ dedi kadın doktor. Gülümsedi de. “Peki durumunuz ne? Şikayetiniz var mı? Espriden anladı ya, devam etim… “Buna siz karar vereceksiniz?” Tekrar güldü. Ne iş yaptığımı sordu. Gazeteci emeklisi olduğumu ama yazmaya devam ettiğimi söyledim. Bu iyi bir referans oldu. Neticede raporumu aldım, Başhekime de imzalattım. Hastanede beklemek beni yormuştu. Şimdi noterde de sıra bekleyecektim. Göze almadım. İşi ertesi güne bırakıp eve döndüm. ** Sabah yine noterdeydim. Bankodaki aynı kız memura raporu uzattım. Aldı baktı. “Bu rapor geçmez amca” dedi. “Raporun bugünkü tarihli olması gerekiyor…” Ne söylediysem fayda etmedi. Yine Urla Hastanesinin yolunu tuttuk. Aynı doktorun önüne gittik. Şaşırdı. Niye geldiğimi sordu. Anlattım. “Peki, dedi, dünden bugüne sizde bir değişiklik var mı? İş artık esprileşmeye gitmişti. Valla, dedim, karımla kavga bile etmedik…

NEDEN HEP YAŞLILAR? Dünyayı yaşlılar yönetiyor. ABD Başkanı Biden’e bakın, tam 80 yaşında. Uçak merdivenlerinden düşüyor, kalkıyor yine düşüyor. Boşluktaki hayali kişilerle el sıkışıyor. Arkasından başkanlık yarışına hazırlanan Donald Trump 77 yaşında. Rus Lider Putin 71. Çin Lideri Şi Cinping 70. Bizde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan 69. İktidar ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli 75. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 74 Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu 82. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 81. ** Çok şükür ki bizde CHP’ye genel başkan seçilen Özgür Özel 49’luk… Umarın öteki partilere örnek olur, siyasete atılan gençlere cesaret verir. Yaşlı dünyamızda liderlerin çoğu hep yaşlı insanlar. Aklımda sorular, sorular… Yaşlılar gençlerden akıllı mı? Neden gençlere imkan verilmiyor. Gençler mi iştahsız? Dünya yaşlılar yönetiminde olduğu için mi böyle yalpalıyor? Dünya liderleri ve bizimkiler Urla Noterine gelip, satış için vekaletname isteseler, ne olur?

(Biliyorsunuz, özellikle bizde satış işlemleri çok oluyor!)