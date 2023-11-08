ATATÜRK KİMDİR? 

1881 yılı Osmanlı Devleti’nde çok önemli bir tarihtir.

1854 Kırım Savaşı’ndan başlayarak, sürekli olarak yabancı devletlerden borç alan Osmanlı, “Bilim, teknoloji ve üretim özürlü” olduğu için, 1881’de borçlarını ödeyemez hale gelir ve; 2. Abdülhamit’in onayladığı “Muharrem Kararnamesi” ile, Osmanlı borçlarını tahsil etmek üzere, 6 alacaklı devletin temsilcileriyle bir Osmanlı temsilcisinden oluşan “Duyun-u Umumiye İdaresi” İstanbul’da, şimdiki “İstanbul Erkek Lisesi” binasında konuşlanır.

Duyun-u Umumiye İdaresi, Osmanlı’nın tüm vergi gelirlerine, elektrik, demiryolları, denizyolları işletmelerine el koyar.

“Yaprak Tütün ve Müskirat İşletmelerini “REJİ” adlı yabancı ortaklığına teslim eder.

Vergi gelirlerine ve işletmelerine el konan bir devlet, fiilen yıkılmıştır!

Ama asıl darbeyi Almanya vurur!

“Ordunuzu modernize edelim” diye İstanbul’a gelen Alman paşalar, Osmanlı’yı bir kez daha büyük borç altına sokarak Alman silah şirketlerinden yüklü silah ve mühimmat aldırır!

Ve, Osmanlı 1. Dünya Savaşı sonunda Almanya ile birlikte yenilen taraftadır!

Bu yenilginin birçok nedeni vardır ama en önemlisi, “din kardeşlerimiz” sayılan ve “Halife” nin arkasında olması gereken Ortadoğu’nun Arap Beyliklerinin, İngilizlerin kuyruğunda, Osmanlı’yı arkadan vurmalarıdır!

Bu savaşta Osmanlı’yı onurlandıran tek cephe “Çanakkale Savaşları” dır.

Bu savaşın gerçek kahramanı ise, 1881’de yani Osmanlı’nın Batılı devletlerce çökertildiği tarihte dünyaya gelen

Mustafa Kemal’dir.

O’nun Çanakkale’den sonraki onurlu mücadelesi sonunda, Anadolu İnsanının emeği ve alın teri Ulusal Kurtuluş Savaşı kazanılmış ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

Yarın, bu müthiş insanın, bedensel olarak aramızdan ayrılışının 85. Yıldönümü.

Ne yazık ki, Ulusal Kurtuluş Mücadelesine şaşı bakan, işgal güçleriyle alenen işbirliği içinde olanların akıttıkları zehirler hala bir grup insanımızı etkiliyor!

Kimi, “Keşke Yunan kazansaydı” diyenin önünde eğilirken, kimi de bu çağda nasıl “Şeriat düzeni yaşanır?” diye düşünmeden Cumhuriyet’in temel değerlerine ve Mustafa Kemal Atatürk’e saldırıyorlar.

İlginç olan şu ki, bedensel ölümü 85 yıl olan bir insanı hala öldüremiyorlar!

Atatürk Kimdir?

Atatürk; 622 yıl bir “sülalenin” egemenliğinde “KUL” kimliği ile yaşamış, “kaderi ve yaşam güvencesi” bu sülalenin insafına kalmış, savaş çıktığında koşulsuz savaşmış, bedelini ödemiş, okur-yazarlık oranı yüzde 5’lerde kalmış, SARAY’da “Arapça, Farsça, Türkçe” karşımı bir “yaban dili” kullanılırken, Yunus Emre’nin, Karacaoğlan’ın, Hacı Bektaş Veli’nin TÜRKÇESİ ile beslenmiş, dünyada olup bitenlerden habersiz, gelişmelerden nasibini alamamış bir HALK kitlesiyle, işgalci emperyalist güçlere ve işbirlikçilerine karşı ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ veren ve kazanan, bu güzel halkın artık “VATANDAŞ” olarak ve ülke yönetimine katılarak DEMOKRASİ düzeninde yaşayabilmesi için Cumhuriyet düzenini kuran, geleceğe dair HEDEF ve ÖNGÖRÜLERİ ile, görevde olabildiği 15 yıl içinde yaptığı hizmetlerle, bize onurlu bir manevi miras bırakan, “aldanmamış, aldatmamış bir DEVLET ADAMI, bir asker olduğu halde; “Kurtuluş mücadelesi” dışında savaşa karşı olan; “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesini öngören bir mucize insandır.

Anısına saygı ile…