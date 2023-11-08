Sizce 2024 yılında ekonomi nasıl olacak?

AKP’nin yandaş ekonomistlerine göre 2024 yılında Türkiye ekonomisi iyiye gidecek…

Tarafsız ekonomistlere göre ise Türkiye ekonomisindeki kriz devam edecek.

2024 yılına iki ay kaldı…

Yılbaşında yine zam bindirmeleri yapılacak…

Türkiye’deki ekonomik krizi görmek için ekonomist olmaya da gerek yok…

Düşünün hükümet, kasada para olmadığı için emekli ikramiyesinde adaletsizlik yaptı, çalışan emekliye ikramiye vermedi.

Gerçi hala çalışmayan emekliye de ikramiye verilmedi ya…

Kasa tam tıkır olsaydı, iktidar çalışan emekliye de ikramiye vereceğini söyler, emekliler arasında ayrım yapmazdı.

ARAŞTIRMA YAPILDI

Ekonominin gidişatı ile ilgili sık sık araştırmalar yapılıyor.

SAROS Araştırma şirketi de 30 büyükşehirde gündemin nabzını tuttu. 2 bin 260 kişiyle yapılan “Türkiye Gündemi ve Siyaset Araştırma” sonuçlarına göre;

Halkın büyük bölümü 2024'te ekonominin ‘çok kötü' olacağını düşünüyor.

Halkın yüzde 57.5'i mevcut duruma göre ‘daha kötü olur' görüşündeyken,

yüzde 11.4 ise aynı olacağını düşündüğünü söylüyor.

‘İyi olur' diyenler yüzde 23.7'de kaldı…

Yüzde 7.3 ise herhangi bir fikir belirtmedi.

“EN ÖNEMLİ SORUN NEDİR?”

Katılımcılara “Size göre bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?” sorusu soruldu…

Verilen yanıtlar;

Yüzde 70'le ekonomi,

Yüzde 6.2 ile işsizlik,

Yüzde 5.6 ile adalet,

Yüzde 3.7 ile savaşlar,

Yüzde 3.4 ile mülteci,

Yüzde 2.8 ile eğitim,

Yüzde 1.7 ile güvenlik,

Yüzde 1.4 ile hükümet,

Yüzde 1.2 ile terör,

Yüzde 1.2 ile düşük emekli maaşları oldu.

SORUNU KİM ÇÖZER?

Vatandaşların yüzde 33'ü ‘bu sorunların çözümünü siyasi partilerden hangisi sağlayabilir' sorusuna ‘hiçbiri' yanıtını vererek çoğunluğu oluştururken AKP'nin çözeceğini düşünenler yüzde 24, CHP'nin çözeceğini söyleyenler ise yüzde 11.2 oldu…

İKİ KEZ MTV ÖDENMESİ

Seçimden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek getirildi… Şimşek geldi, zamları bindirdi… Şimşek’i eleştiren Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, canlı yayında MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ödemesinin iki kez alınmasına sert sözlerle karşı çıkarak, “Ben zaten ödediğim vergiyi neden bir daha ödüyorum?" diye sordu.

“BUNU DEDEM DE YAPARDI”

Zeyrek şöyle konuştu: İnsanüstü bir çabayla hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ben niye ödediğim verdiği tekrar ödeyeyim. Ben salak mıyım? Hangi mantıkla açıklanır bu? Derebeylik değil mi bu? Deli Dumrul vergisi değil mi bu? Kafasına göre vergi koyuyor. Bunu dedem de yapardı. Mehmet Şimşek sen o kadar ekonomiyi bunun için mi okudun. Gerçekten soruyorum” demişti… Zeyrek’in bu söylemleri gidişatı özetlemeye yetti…

ŞİMŞEK’İN POLİTİKASI

Bakan Şimşek döneminde enflasyon arttı, fiyatlar tavan yaptı…

Yani Şimşek de kötü gidişatı durduramadı.

Doğal olarak vatandaşlarda büyük bir karamsarlık hakim oldu.

2024 yılı gelecek, belki 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere kadar birçok şey frenlenecek, seçimden sonra yine bindirmeler devam edecek.

Olan yine vatandaşa olacak…

Zaten her daim filler tepişir, çimenler ezilir…