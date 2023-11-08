Kılıçdaroğlu, CHP’nin “lideri” mi, yoksa “genel başkanı” mıydı?

Genelde karıştırılır…

Bir siyasi partinin başında bulunan kişiye kimisi “genel başkan”, kimisi “lider” der geçer.

Yani bu ayrım bilerek yapılmaz.

Çoğunlukla birbirinin yerine kullanılır.

Oysa “genel başkan” farklı, “lider” farklıdır.

Bir partinin, bir derneğin, bir vakfın statüsünde “genel başkanlık” varsa, seçim yapılır o partinin, o derneğin, o vakfın genel başkanı seçilir.

Ama seçilen o kişinin “lider” olup olmadığı, yaptığı çalışmalar, verdiği hizmetler, elde ettiği başarılar sonunda ortaya çıkar.

Türk Dil Kurumu “lider”i bakın nasıl tarif ediyor:

“Lider ya da önder, bulunduğu çevreye yarar sağlayan, süregelen gelenekte köklü değişiklikler yapan ve çevreyi yönetmek için sorumluluğu; sezgi, zekâ ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiye denir. Lider; elindeki gücü kullanabilme kapasitesine bağlı olarak, çevresini etkileyen kişidir.”

Demek ki, neymiş?

Bulunduğu çevreye yarar sağlaması gerekiyormuş…

Yarar nasıl olur?

Başarıyla olur, genel başkanı olduğu partiyi iktidara taşımakla olur.

Başka?

*Süregelen gelenekte köklü değişiklikler yapması gerekiyormuş…

*Sorumluluk sahibi olması gerekiyormuş…

*Sezgi, zekâ ve bilgiye dayalı karar ve uygulama gücüne sahip olmalıymış.

*Elindeki gücü kullanabilme kapasitesi bulunmalıymış…

*Çevresinden etkilenen değil, çevresini etkileyen kişi olmalıymış…

Şimdi Kılıçdaroğlu ile ilgili o soruyu soralım

CHP ve Türkiye, bir “Kılıçdaroğlu vakası” yaşadı.

CHP’nin ve ülkemizin 13 yılını yiyen bir vaka bu.

Kim ne derse desin, AKP iktidarının Türkiye’yi böylesine sıkıntılı bir noktaya getirmesinde CHP ve Kılıçdaroğlu’nun vebali büyüktür.

Kılıçdaroğlu topluma güven veremedi, CHP’yi iktidar alternatifi yapamadı.

Ve sonunda kurultayda, “hak ettiği gibi” gitti

Seçimi kaybederek…

Rakibine yenilerek…

Burnu sürterek…

CHP’de bir dönem sona ererken o soruyu soralım:

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin “genel başkanı” mı, yoksa “lider”i miydi?

Hiç kuşkusuz “genel başkanı” idi…

“Lider” olsaydı, 13 yılda 12 seçim kaybetmez, CHP’yi iktidara hasret bırakmazdı.

“Lider” olsaydı, kendini bilir, kendini sorgular, kaybettiği ilk iki seçimden sonra sorumluluk üstlenir ve oturduğu koltuktan kalkardı.

“Lider” olsaydı, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı yenilgisinden sonra bir dakika durmaz, istifa ederdi.

“Lider” olsaydı, kurultayda ilk tur seçim sonucu açıklanır açıklanmaz kazanan Özgür Özel’in elini kaldırır, “gitmesini” bilirdi.

“Gitmesini” bilemedi.

Bir koltuk uğruna kendisini rezil etti.

Danışmanın yönlendirdiği bir kişi, lider olur mu?

O son olay var ya o son olay, hani o “birinci turdan sonra Özgür Özel’in elini kaldırıp kaldırmama” olayı, bırakın her şeyi sadece bu olay bile Kemal Kılıçdaroğlu hakkında karar vermeye yeter.

Genel başkan ve liderlerin danışman kullanması normaldir.

Danışmanlar görüşlerini söylerler, ama son karar liderindir, genel başkanındır.

“Lider” tarifinde önemli bir vurgu vardı, neydi, “Çevresinden etkilenen değil, çevresini etkileyen kişi.”

O gün o dakikadaki gelişmeye bakar mısınız…

Kemal Kılıçdaroğlu ilk turdan sonra çekilmeye karar veriyor, evinden çıkıp kurultay salonuna geliyor, etrafını yalakaları çeviriyor, danışmanı İmambakır Üküş kolundan tutarak “Çekilmeyin, izin vermiyoruz” diye bağırıyor.

Bu arada delegeler arasında bulunan depremzede bir vatandaş da “Çekilirsen ben de çocuklarım da haklarımızı helal etmiyoruz” diye çıkışıyor.

Benzer bağırıp çağırmalar…

Ve sonuç olarak Kılıçdaroğlu çekilmekten vazgeçiyor, gidiyor ikinci tur için oyunu kullanıyor ve sonuç beklendiği gibi hezimet!

Böyle bir kişiye “lider” denebilir mi?

Daha önce not vermeyenler bile, bu olayda Kemal Kılıçdaroğlu’na notunu verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, “lider” değil, “genel başkan” idi.

Lider dediğin kendisi ile ilgili çok hayati konularda, çevresindeki birkaç çığırtkanın sözüyle değil, kendi iradesiyle karar verir.

Önündeki net “yenilgiyi” göremeyen, sezemeyen kişiden lider olmaz.

Neyse…

Ölenle, ölünmez.

CHP ve Türkiye, yaşadıklarından ders çıkararak önüne bakmalı.