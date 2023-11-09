Şu bizim Muhacirler!

Kocaeli kozmopolit bir şehir. Sivaslısı gelmiş, Mardinlisi yerleşmiş, Giresunlusu işe girmiş, herkes bu sanayi şehrin bir kenarına tutunmuş. Birde yıllar önce Balkanlardan Muhacirler göç etmiş bu kente…

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İlimizde epeyce Muhacirler var.

Ekmek yediği topraklardan, dostlarından, sevdiğinden, evlerinden, geçmişinden koparılıp geldiler.

Gâvura boyun eğmemek için her şeyleri olan ev ve arsalarını orda bıraktılar.

Başta İzmir olmak üzere; İstanbul, Kırklareli, Bursa, Kocaeli gibi şehirlere yerleştiler.

Balkan Türkleri genelde toplu şekilde yaşayıp, hala eski gelenek ve göreneklerini sürdürürler. Çünkü geldikleri bu şehirlerde hemen kabul görmediler.

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Kendi ülkelerinin topraklarında olmalarına rağmen ülke halkı tarafından yabancı gibi karşılandılar.

Bazen küçümsenip, bazen ise alay edildiler.

Yokluk içinde göç eden bu insanlar geldikleri yerlerde sıfırdan bir hayat kurdular.

Çalışkan ve gururlu insanlardı. Hiç kimseden bir şey istemediler. Yasalara sıkı sıkıya bağlıydılar. Polisle adliye ile hiç işleri olmadı. Güvenilir, borç verilen kişiler oldular. Başarısızlığı utanç sayar, aldatılmayı ve verilen sözlerin tutulmamasını asla affetmez ve kırgınlıklarını zor atlatırlar. İşte bu yüzden siyasetin içine pek girmezler.

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Yerel halk, yıllarca “Muhacirler sadece seçer ama seçilemezler” diyerek fırsatı iyi değerlendirmiş ve istedikleri mevkilere onlar sayesinde gelmişlerdir. Muhacirler arasından çıkan siyasetçi parmakların sayısı kadar azdır.

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Örneğin Makedonya Tetevo kökenli İsmail Kalkandelen 1990’ların başında merkez sağ partisi olan DYP’den aday olmuştu. Tercihli oy sisteminin kullanıldığı o seçimlerde büyük patlama yapıp, altıncı sıradan birinci sıraya çıkarak milletvekili seçildi.

Bu başarı elbette İzmit’teki muhacirlerin tek vücut olup, Kalkandelen’i desteklemelerinden ileri gelmişti. Göçmenlerin çoğu sosyal demokrat ve sol görüşlü olmasına rağmen sağ partili Kalkandelen’e oy vermişlerdi. Bir tek amaçları vardı “Bizden biri çıksın” Onu da başardılar. Sonra yine sessizliğe büründüler.

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Yıllar sonra Rumeli Eğitim Vakfında Başkanlık görevinde bulunan Lütfü Türkkan, Gebze’deki Muhacirlerin oylarıyla MHP’den Milletvekili seçildi. Muhacirler bu tarihten sonra hemşerilerini partili partisiz gözetmeye başladı.

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2014 yılında ise Selanik kökenli Yeniköylü Halil Vehbi Yenice 2014’ te AK Partiden Saraybahçe Belediye Başkanı oldu. Birkaç yıl sonra Makedonya Türk kökenli Fatma Kaplan Hürriyet çıktı ortaya. 2015’te CHP’nin milletvekili oldu. İki kez sırayla seçildi. Sonra Belediye başkan adayı oldu. Muhacirler yine birleşti ve oylarıyla 2019 da hemşerileri olan Fatma Kaplan Hürriyet’i İzmit Belediye Başkanı yaptılar.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Rumeli kökenlidir.

CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküp kökenli.

Her iki partinin genel başkanın Rumeli kökenli olması Muhacirlerin gurur kaynağı oldu. Rumeli ve Balkanlı insanlar artık siyasette varlar ama tabii yeterince değil.

Onlar halen, genlerinde bulunan “Garanticilik” in önüne geçemiyorlar.

Şayet içlerinden biri çıkarsa onu da seçmek ve desteklemek için siyasi görüşlerini bir kenara atıp, birleşiyorlar.

Önümüzdeki seçimlerde Muhacirler kimi desteklerse o kesin başkan çıkar. Benden söylemesi.